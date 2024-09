Talento e design: il futuro digitale attraverso creatività e innovazione. La nuova puntata di Talent Stories

È uscita la sesta puntata del podcast Talent Stories, progetto curato da Forbes Italia che racconta, in collaborazione con Talent Garden, importante realtà dell’Edutech in Europa, il talento insieme a tutti quei professionisti che il talento lo sanno riconoscere, promuovere e coltivare.

Ospite della nuova puntata della prima stagione è Matteo Marchesano, lead della Scuola di Design Tag, che ha raccontato ai microfoni di Forbes l’evoluzione del settore con il digitale e il percorso formativo della Scuola di design Talent Garden.

Se l’obiettivo del designer resta quello di concepire gli spazi mettendo al centro le persone, le nuove modalità di lavoro spingono a ricercare un maggiore equilibrio all’interno degli ambienti. Ma da cosa si riconosce un buon designer? E quali caratteristiche deve avere per restare al passo con i tempi?

“Oggi il design permette di esprimersi in varie forme. Un talento in questo settore si riconosce perché possiede l’abilità di mettere insieme empatia, che permette di capire chi si ha di fronte, creatività, mettendo in gioco le proprie capacità per produrre delle esperienze, e business, cioè come generare valore per la società”, dice Marchesano.

La riflessione si sposta poi sullo sviluppo tecnologico e l’evoluzione degli spazi: “Sempre di più si pensa a spazi ibridi, dove la vita personale si fonde con quella lavorativa. In questo caso l’obiettivo per un designer è trovare il giusto equilibrio. Oggi ci sono nuovi ambienti di coworking dove le persone possono dormire, lavorare e trovare del tempo per se stesse. Con lo spopolamento delle grandi città, occorre ripensare agli spazi per far star bene gli individui e farli socializzare”.

Il progetto Talent Stories coinvolge diversi speaker e professionisti provenienti dal mondo dello sport, dell’arte, della letteratura, del business e del management creativo e digitale, che intervengono per dare la loro personale visione del concetto di talento. Per la prima stagione sono previste 14 puntate con cadenza quindicinale. Il podcast sarà trasmesso sulle piattaforme Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify.

IL PODCAST



IL VIDEOPODCAST

