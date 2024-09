Salone della csr: ecco tutte le novità della dodicesima edizione, dal 9 all’11 ottobre

Il tema della dodicesima edizione del Salone della csr e dell’innovazione sociale all’Università Bocconi di Milano, dal 9 all’11ottobre, è sfidare le contraddizioni. L’edizione 2024 prevede incontri in aree tematiche collegate all’ambiente, al sociale e alla governance. In programma 104 incontri con più di 500 relatori e oltre 270 organizzazioni coinvolte tra aziende, istituzioni e realtà non profit.

Il Salone della csr: le novità della dodicesima edizione

Ad accogliere i visitatori quest’anno sarà un grande elefante, alto quasi quattro metri e lungo sei, ricoperto da una pelle di cotone che raffigura l’enormità di rifiuti che sta invadendo il mondo. L’opera, realizzata dall’artista genovese Andrea Morini, è stata voluta da Almo Nature e Fondazione Capellino per ribadire la centralità della biodiversità e l’importanza della valutazione dell’impatto di ogni attività produttiva. Il Salone della csr e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica. Grazie alla collaborazione con Bureau Veritas Italia, anche nel 2023 il Salone ha ottenuto la certificazione Iso 20121, norma internazionale che definisce i requisiti di gestione della sostenibilità degli eventi.

Gli obiettivi

“In apertura dei lavori saranno presentati i risultati della ricerca realizzata da Ipsos sulle contraddizioni tra le dichiarazioni, in materia di sostenibilità, di individui, aziende e istituzioni e le loro azioni concrete”, ha spiegato Rossella Sobrero founder di Koinetica e coordinatrice del Salone. “Obiettivo dell’indagine è capire come si può conciliare crescita economica, responsabilità sociale e ambientale nel lungo periodo e superare le contraddizioni che possono nascere nell’operatività quotidiana. Saranno presentati anche i risultati del Salone Camp, che si svolge, per la prima volta in questa edizione con l’obiettivo di promuovere un’interazione più informale tra imprese, giovani e organizzazioni della società civile attraverso momenti di dialogo come workshop, role play e world cafè. Inoltre presenteremo i vincitori della terza edizione del premio impatto, promosso dal Salone per portare l’attenzione sull’importanza di misurare e valutare l’impatto generato dalle organizzazioni. I partecipanti iscritti per l’anno 2024 sono 74”.

Lo spazio per i giovani

Tra le novità di questa edizione c’è il processo al Salone (con un giudice, il pm, l’avvocato della difesa, la giuria), per valutare gli aspetti positivi ma anche le criticità del ruolo che il Salone della Csr ha avuto in queAmsti anni nella crescita della cultura della sostenibilità. Protagonisti i giovani, inoltre, con la proclamazione del team vincitore del nuovo Ideathon, un’iniziativa che rappresenta lo sviluppo degli “Hackathon For Impact” organizzati lo scorso anno. Il focus sarà la crisi climatica. Verranno presentate le soluzioni proposte dagli studenti per stimolare la partecipazione attiva degli indifferenti, diffidenti o critici sul ruolo che ognuno può avere per contrastare il climate change. Nelle tre giornate del Salone saranno attive le sessioni di orientamento del progetto Meet the csr leaders: 30 minuti di colloquio individuale con gli esperti presenti al Salone, dedicati a studentesse e studenti universitari, neolaureati e giovanissimi professionisti, prenotabili on line.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .