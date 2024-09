L’ereditiera di L’Oreal Francoise Bettencourt Meyers è di nuovo la donna più ricca del mondo

Il breve periodo di Alice Walton, discendente di Walmart, come donna più ricca del mondo si è concluso dopo che Francoise Bettencourt Meyers, nipote del fondatore di L’Oreal, l’ha superata grazie al rialzo delle azioni di lusso europee che hanno reagito positivamente alle misure di stimoli economici della Cina.

Fatti principali

Meyers, che Walton ha superato come donna più ricca del mondo all’inizio di questo mese, ha rivendicato il titolo giovedì, quando il suo patrimonio netto stimato è cresciuto fino a 93,1 miliardi di $ mentre quello di Walton è sceso a 90,4 miliardi di $.

L’aumento di 5,5 miliardi di dollari del patrimonio netto di Meyers ha seguito un grande giorno per le azioni L’Oreal, che hanno chiuso in rialzo di quasi il 7% giovedì intorno ai 408,65 $, un prezzo che non registravano da luglio.

Il calo di 1,3 miliardi di dollari del patrimonio netto stimato di Walton giovedì ha coinciso con una giornata di contrattazioni negativa per le azioni di Walmart, che hanno chiuso in ribasso di quasi il 2% a 79,92 dollari.

Il rally di L’Oreal, che ha il suo secondo mercato più grande in Cina, è avvenuto in mezzo a un’impennata delle azioni di lusso europee esposte alla Cina dopo che il paese ha indicato che avrebbe lanciato un pacchetto di stimolo economico da centinaia di miliardi di dollari.

A margine

Le azioni Richemont, proprietaria di Cartier, sono salite di oltre l’8% mentre le azioni Lvmh sono salite del 10% a 678,50 dollari giovedì, riprendendosi da un crollo di settembre che ha portato le azioni a un minimo di 591,90 dollari ad azione. Il patrimonio netto stimato del capo di LVMH Bernard Arnault è aumentato del 9,4% a 192,7 miliardi di dollari, avvicinando il suo patrimonio netto a quello del fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg (196,1 miliardi di dollari), che è davanti ad Arnault nella classifica dei miliardari di Forbes come quarta persona più ricca al mondo.

In cifre

34,7%. Questa è la quota di azioni L’Oreal posseduta da Meyers e dalla sua famiglia a dicembre 2023, secondo l’azienda.

Background

Walton ha iniziato la sua breve corsa come donna più ricca del mondo circa tre settimane fa, quando è stata classificata come 18a persona più ricca al mondo. Le azioni Walmart sono aumentate di oltre il 50% quest’anno, mentre le azioni L’Oreal sono scivolate di circa il 9% nello stesso periodo. Il pacchetto di stimolo che ha contribuito alla forte giornata di contrattazioni di L’Oreal e all’aumento del patrimonio netto di Meyers include una potenziale iniezione di 142 miliardi di dollari per le banche statali che mira ad aiutare il settore immobiliare cinese in difficoltà e i governi locali a corto di liquidità.

