La classifica delle donne più ricche del mondo nel 2025: al primo posto l’erede di Walmart Alice Walton

Le donne sono ancora sottorappresentate nella lista dei miliardari del mondo di Forbes. Ma il loro numero sta aumentando, anche se lentamente. Quest’anno, 406 dei 3.028 miliardari del pianeta sono donne, pari al 13,4% della lista. Si tratta di un aumento rispetto ai 369 del 2024, pari al 13,3%.

Alice Walton sorpassa Francoise Bettencourt Meyers

La donna più ricca in assoluto è l’erede di Walmart Alice Walton, il cui patrimonio è stimato in 101 miliardi di dollari. Il titolo le è stato tolto dall’ereditiera francese di L’Oréal Francoise Bettencourt Meyers, che ora è al secondo posto con 81,6 miliardi di dollari.

Nell’ultimo mezzo decennio, Bettencourt Meyers e Walton si sono contese il primo posto tra le donne. A giugno, Bettencourt Meyers è entrata nella storia come la prima donna a raggiungere un patrimonio netto stimato di 100 miliardi di dollari. All’inizio di settembre, la Walton è tornata al primo posto grazie al balzo delle azioni di Walmart e al calo di quelle di L’Oréal.

Chi sono le altre donne più ricche del mondo

Julia Koch, vedova dell’industriale David Koch (deceduto nel 2019), e Jacqueline Mars, erede della fortuna dei dolciumi Mars, rimangono la terza e la quarta donna più ricca.

In totale, nove delle dieci donne più ricche della lista hanno ereditato le loro fortune. La donna più ricca che si è fatta da sé è Rafaela Aponte-Diamant, cofondatrice svizzera della più grande compagnia di navigazione del mondo, il cui patrimonio netto ammonta a 37,7 miliardi di dollari. È la quinta donna più ricca in assoluto e una delle 113 self-made women presenti nella lista. Tra le altre, Oprah Winfrey e Taylor Swift, la cui fortuna è aumentata del 45% nell’ultimo anno grazie al suo Eras Tour, che ha incassato circa 2 miliardi di dollari, diventando così il tour con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Due donne hanno perso il loro posto tra le prime dieci: La magnate mineraria australiana Gina Rinehart, il cui patrimonio netto è sceso di quasi il 5% a causa della debolezza dei prezzi del minerale di ferro, e MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, che continua a fare grandi donazioni a cause filantropiche. Sono state sostituite da Melinda French Gates, ex moglie di Bill Gates, e dalla nuova arrivata Marilyn Simons, vedova della leggenda degli hedge fund Jim Simons, morto nel maggio 2024.

Altri nuovi arrivati sono la miliardaria farmaceutica Martine Rothblatt, che ha fondato United Therapeutics, con un fatturato di 2,9 miliardi di dollari, e Tatiana Volodina, proprietaria del rivenditore russo di cosmetici L’Etoile, con un fatturato di 1 miliardo di dollari.

Ecco le 10 donne più ricche del mondo nel 2025

10. Melinda French Gates

Patrimonio netto: 30,4 miliardi di dollari | Età: 60 | Fonte della ricchezza: Microsoft, investimenti | Cittadinanza: Stati Uniti

Melinda French Gates è più ricca di 19,3 miliardi di dollari quest’anno, dopo che Forbes ha aumentato la stima dell’accordo di divorzio con Bill Gates del 2021, che abbiamo fissato a 25 miliardi di dollari. Nel giugno 2024 si è dimessa dalla Gates Foundation per concentrarsi su Pivotal Ventures, una società da lei fondata per investire in fondi e startup guidati da donne; ha anche un braccio filantropico incentrato sul cambiamento sociale e sulle donne a livello globale. Costantemente annoverata tra i migliori filantropi d’America, le donazioni di lei e Bill Gates nell’arco della sua vita ammontano a 47,7 miliardi di dollari.

9. Marilyn Simons e famiglia

Patrimonio netto: 31 miliardi di dollari | Età: 74 anni | Fonte della ricchezza: Hedge fund | Cittadinanza: Stati Uniti

La vedova del famoso investitore Jim Simons (morto nel maggio 2024) controlla la Simons Foundation, un’organizzazione che la coppia ha co-fondato per sostenere l’istruzione e la ricerca scientifica. Simons ha dedicato gran parte della sua carriera alla leadership filantropica e attualmente siede nei consigli di amministrazione del Cold Spring Harbor Laboratory e dell’East Harlem Scholar Academies e presiede il Women’s Leadership Council della Stony Brook University, un programma di mentorship da lei fondato nel 2014 presso la sua università.

8. Miriam Adelson e famiglia

Patrimonio netto: 32,1 miliardi di dollari | Età: 79 | Fonte della ricchezza: Casinò | Cittadinanza: Stati Uniti

La miliardaria di origine israeliana e la sua famiglia possiedono più della metà di Las Vegas Sands, l’impero di casinò dietro a proprietà iconiche come il Venetian Macao e il Marina Bay Sands di Singapore. Il suo defunto marito, Sheldon Adelson (morto nel 2021), ha fondato la società nel 1989. Medico di formazione, Adelson ha dedicato gran parte della sua formazione medica e dei suoi sforzi filantropici alla lotta contro la tossicodipendenza. È una prolifica donatrice del GOP.

7. Abigail Johnson

Patrimonio netto: 32,7 miliardi di dollari | Età: 63 anni | Fonte della ricchezza: Fidelity | Cittadinanza: Stati Uniti



In qualità di presidente e amministratore delegato di Fidelity Investments, la ricchezza di Johnson deriva dalla sua partecipazione stimata al 28,5% nella società di fondi comuni di investimento con sede a Boston, fondata da suo nonno nel 1946. Dopo aver trascorso le estati a lavorare in Fidelity durante il college, Johnson è entrata in azienda nel 1988 come analista a tempo pieno. È diventata ceo nel 2014, quando suo padre, Edward “Ned” Johnson III (morto nel 2022), ha lasciato l’incarico.

6. Savitri Jindal e famiglia

Patrimonio netto: 35,5 miliardi di dollari | Età: 75 anni | Fonte della ricchezza: Acciaio | Cittadinanza: India

La matriarca più ricca dell’India controlla il Jindal Group, un conglomerato indiano che abbraccia settori quali acciaio, energia, cemento e infrastrutture. L’azienda è stata fondata dal defunto marito, Om Prakash Jindal, morto in un incidente in elicottero nel 2005. Quattro dei nove figli di Jindal contribuiscono alla gestione dell’azienda.

5. Rafaela Aponte-Diamant

Patrimonio netto: 37,7 miliardi di dollari | Età: 80 | Fonte della ricchezza: Shipping | Cittadinanza: Svizzera



Per il terzo anno consecutivo, Aponte-Diamant è la donna self-made più ricca della lista Forbes. La miliardaria svizzera deve la sua fortuna alla partecipazione del 50% nella Mediterranean Shipping Company (MSC), la più grande compagnia di navigazione del mondo, che ha co-fondato con il marito nel 1970 dopo averlo conosciuto durante una gita in barca a Capri, in Italia. Oggi l’azienda ha una flotta di 900 navi. Il marito Gianluigi possiede l’altra metà della società.

4. Jacqueline Mars

Patrimonio netto: 42,6 miliardi di dollari | Età: 85 anni | Fonte della ricchezza: Caramelle, cibo per animali | Cittadinanza: Stati Uniti

Il nonno di Mars iniziò a vendere caramelle alla crema di burro dalla sua cucina nel 1911. Oggi la Mars Incorporated possiede una serie di marchi amatissimi, tra cui M&Ms, Snickers, Wrigley’s e il cibo per cani Pedigree. Mars ha fatto parte del consiglio di amministrazione per 20 anni e si stima che condivida la proprietà con il fratello John e le quattro nipoti.

3. Julia Koch e famiglia

Patrimonio netto: 74,2 miliardi di dollari | Età: 62 | Fonte della ricchezza: Koch, Inc. | Cittadinanza: Stati Uniti



La vedova di David Koch (morto nel 2019) ha aggiunto quasi 10 miliardi di dollari alla sua fortuna quest’anno, mantenendo il suo posto di terza donna più ricca del mondo. Lei e i suoi tre figli hanno ereditato una quota del 42% di Koch Industries, la seconda azienda privata più grande degli Stati Uniti, che abbraccia settori diversi come la raffinazione del petrolio, l’agricoltura e l’immobiliare.

2. Francoise Bettencourt Meyers e famiglia

Patrimonio netto: 81,6 miliardi di dollari | Età: 71 | Fonte della ricchezza: L’Oréal | Cittadinanza: Francia



L’ereditiera francese di L’Oréal, che l’anno scorso era la donna più ricca del mondo, ha visto la sua fortuna ridursi a causa dell’indebolimento delle vendite, in particolare in Cina, che ha fatto scendere le azioni del 20%. Bettencourt Meyers, che ha trascorso 28 anni nel consiglio di amministrazione, ha annunciato il suo ritiro dalla carica di vicepresidente a febbraio; suo figlio, Jean-Victor Meyers, dovrebbe occupare la posizione alla fine dell’anno.

1. Alice Walton

Patrimonio netto: 101 miliardi di dollari | Età: 75 | Fonte della ricchezza: Walmart | Cittadinanza: Stati Uniti

La donna più ricca del mondo e unica figlia del fondatore di Walmart Sam Walton (morto nel 1992) ha aggiunto 28,7 miliardi di dollari alla sua fortuna quest’anno, con un aumento del 40% delle azioni Walmart. La passione e il lavoro della Walton sono stati incentrati sulla cura dell’arte. Ha aperto il Crystal Bridges Museum of Art nella sua città natale, Bentonville, Arkansas, dove sono esposte opere degli artisti americani Andy Warhol, Norman Rockwell e Georgia O’Keefe. Quest’estate, una nuova scuola di medicina che porta il suo nome accoglierà la prima coorte di studenti di medicina a Bentonville.

