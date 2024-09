I milionari americani preferiscono Kamala Harris a Trump

Secondo un nuovo sondaggio, la maggior parte degli americani con un patrimonio netto elevato fa il tipo per la vittoria della vicepresidente Kamala Harris nella sfida contro l’ex presidente Donald Trump. Nel mentre i due candidati si scontrano sul modello economico americano in un momento cruciale e potenzialmente di svolta per il paese americana.

Elezioni Usa 2024, i milionari americani preferiscono la Harris

Secondo il sondaggio pubblicato dalla divisione di wealth management della banca d’investimento Ubs, circa il 57% dei milionari americani voterà a favore della Harris, rispetto al 43% per Trump.

Tuttavia, il sondaggio – condotto il mese scorso su 971 investitori statunitensi che detengono 1 milione di dollari o più in asset investibili – ha rilevato che una risicata maggioranza di milionari era favorevole a Trump soprattutto guardando alla questione economica (51%). Ritengono infatti che la sua politica fiscale sia attrattiva. Di questo gruppo, il 64% pensa che la sua politica fiscale sia essenziale per l’economia.

La stragrande maggioranza degli intervistati ha dichiarato che sta valutando la possibilità di modificare il proprio portafoglio in vista delle elezioni. Stiamo parlando del 77%, una percentuale in netta crescita rispetto al 63% di un sondaggio simile effettuato ad agosto 2020. Una scelta non sorprendente viste le idee divergenti della Harris e di Trump.

Contro

Un sondaggio simile condotto da Ubs tra i titolari di attività commerciali, pubblicato sempre giovedì, ha invece rivelato un’inclinazione pro-Trump, con il 53% a favore del candidato repubblicano rispetto al 47% di Harris. Circa due terzi degli intervistati hanno dichiarato di essere molto preoccupati per l’aumento delle aliquote fiscali aziendali, identificato come il punto più preoccupante nel sondaggio condotto su 500 titolari di attività commerciali che gestiscono ricavi annuali superiori a 1 milione di dollari. In questa direzione, guardando all’economia le percentuali pro Trump oscillano dal 45 al 55%, quando si guarda alle tasse oscialle tra il 46 e il 54%.

A margine

Se dovesse vincere la Harris, gli intervistati vedono come interessanti i titoli sanitari, tecnologici e incentrati sulla sostenibilità. In caso di vittoria di Trump invece quelli che riguardano la difesa, l’energia e l’industria. Gli strategist hanno affermato che i titoli tecnologici potrebbero avere un risvolto più interessante sotto la Harris a causa della posizione commerciale aggressiva di Trump con la Cina e dell’eccessiva dipendenza di alcune grandi aziende tecnologiche americane dalle attività commerciali cinesi, mentre la promessa di Trump di ridurre gli ostacoli normativi è vista come una manna per i settori ad alta regolamentazione come l’energia.

Background

Conducendo una campagna rivolta principalmente alla classe media degli Stati Uniti, Harris sostiene diverse politiche a sfavore dei cittadini più ricchi. Tra queste, spicca la controversa tassa sulle plusvalenze non realizzate (per individui con un patrimonio di almeno 100 milioni di dollari), che considererebbe i guadagni del mercato azionario ottenuti grazie ad azioni già possesso come reddito imponibile.

Sia Harris che Trump hanno corteggiato gli imprenditori. Harris ha proposto un aumento di dieci volte dell’agevolazione fiscale per le startup e Trump un taglio importante all’aliquota di imposta per le aziende che producono prodotti a livello nazionale.

I sondaggi suggeriscono un piccolo vantaggio per Trump quando sia parla di economia. Tuttavia anche se i principali indici azionari stanno facendo registrare nuovi massimi, molti americani sono insoddisfatti dal contesto economico, con l’inflazione al centro del malcontento. L’aumento dei prezzi registrato durante l’amministrazione Biden è stato il più alto in assoluto degli ultimi quarant’anni.