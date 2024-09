Quanto ha guadagnato ogni ex presidente in vita dopo aver lasciato la Casa Bianca

George Washington ampliò la produzione di grano nella sua piantagione, dove alla sua morte nel 1799 erano schiavizzate più di 300 persone. John Quincy Adams e William Howard Taft ottennero entrambi un nuovo posto di lavoro nel governo, rispettivamente come membro del Congresso e giudice capo della Corte Suprema. Thomas Jefferson fondò l’Università della Virginia, mentre Teddy Roosevelt lanciò una spedizione di 15.000 miglia nella foresta amazzonica. Questi sono solo alcuni dei modi in cui gli ex presidenti Usa hanno trascorso il loro tempo dopo aver lasciato la carica probabilmente più importante del pianeta.

Sebbene sia diversa per ogni comandante in capo, la vita dopo lo Studio Ovale si è rivelata piuttosto redditizia, soprattutto negli ultimi tempi, poiché gli ex presidenti Usa hanno sfruttato la loro statura e la loro fanbase per ottenere ingaggi per interventi vari, libri e altri accordi molto remunerativi.

Ora Donald Trump ha raggiunto un nuovo livello, diventando la prima persona a guadagnare un miliardo di dollari con la politica, meno di quattro anni dopo aver perso la rielezione e mentre si candida per la terza volta alla Casa Bianca. Ecco la ripartizione della ricchezza post-presidenziale di tutti gli ex capi di Stato Usa in vita. Ad eccezione di Trump, le stime del patrimonio netto rappresentano dei minimi. Tutti i dati relativi alle vendite di libri provengono da BookScan.

Donald Trump

Patrimonio netto: 3,8 miliardi di dollari

Il presidente più ricco della storia degli Stati Uniti ha concluso il suo primo mandato in condizioni finanziarie disastrose, con il suo intero impero immobiliare – proprietà commerciali, hotel, accordi di licenza – che ha sofferto sotto il peso combinato di una pandemia globale e di un proprietario ai ferri corti con l’opinione pubblica americana.

Tuttavia, Trump, che in precedenza era sopravvissuto a quattro bancarotte, due processi per impeachment e scandali pressoché continui, è riuscito ancora una volta a uscire dai guai. Da quando ha lasciato il suo incarico, la sua fortuna è aumentata vertiginosamente, fino a triplicare il suo valore massimo.

Il magnate ha rielaborato o saldato miliardi di dollari di debiti e ha visto il boom del suo golf e dei suoi resort grazie all’afflusso dei suoi seguaci nelle sue proprietà. Ma la più grande spinta al conto in banca di Trump, almeno sulla carta, è arrivata da Truth Social, il suo emulatore di Twitter che, nonostante abbia guadagnato solo 3,4 milioni di dollari nei 12 mesi fino a giugno e abbia registrato una perdita netta di 380 milioni di dollari, è apparentemente diventato un modo per i commercianti al dettaglio Maga di investire personalmente nel loro presidente preferito e nelle sue prospettive.

A partire da giovedì, il mercato l’ha valutata circa 3 miliardi di dollari. Le azioni di Trump valgono quasi 1,7 miliardi di dollari e gli hanno permesso di rientrare nella classifica Forbes 400 dopo averla mancata per due volte negli ultimi tre anni.

Barack Obama

Patrimonio netto: oltre 70 milioni di dollari

Obama ha guadagnato circa 20 milioni di dollari durante i suoi 12 anni a Washington D.C. come senatore e presidente, e nel 2012 aveva un patrimonio netto stimato di 6 milioni di dollari. Questa cifra è salita alle stelle una volta lasciato l’incarico.

Nel 2017, secondo il Financial Times, lui e la moglie Michelle hanno venduto i diritti delle loro memorie alla Penguin Random House per 65 milioni di dollari. Un anno dopo, hanno fondato la Higher Ground Productions e firmato un contratto di quattro anni con Netflix; da allora Obama ha vinto due Emmy e la società, che ha prodotto successi come il post-apocalittico Leave the World Behind (con Julia Roberts e Mahershala Ali), ha rinnovato il contratto con Netflix a giugno.

Secondo quanto riferito, la coppia è stata pagata centinaia di migliaia di euro per parlare a eventi. Secondo gli agenti immobiliari, i due possiedono case a Chicago, Hawaii, Washington e Martha’s Vineyard per un valore complessivo di 35,5 milioni di dollari (valore stimato).

George W. Bush

Patrimonio netto: oltre 40 milioni di dollari

Un precedente periodo nell’industria petrolifera e un investimento di successo nei Texas Rangers gli hanno fruttato un bel gruzzolo. Già milionario al momento dell’elezione a presidente, il patrimonio di Bush si è apparentemente ridotto durante il suo mandato, secondo le sue dichiarazioni finanziarie.

Ha giurato a un giornalista che avrebbe “riempito i vecchi forzieri” dopo aver lasciato il potere. L’accordo per il suo libro di memorie, Decision Points, che ha venduto oltre 2 milioni di copie, gli ha fruttato 7 milioni di dollari nel 2009.

Ha inoltre tenuto più di 200 discorsi a pagamento. Oggi, lui e la moglie Laura possiedono due proprietà a Dallas valutate 4 milioni di dollari e 2,8 milioni di dollari, oltre al ranch di famiglia da 10 milioni di dollari fuori Waco. Il texano ha anche pubblicato due libri di suoi dipinti e una biografia di suo padre, il 41° presidente.

Bill Clinton

Patrimonio netto: oltre 45 milioni di dollari

Il 42° presidente e la moglie lasciarono l’incarico nel 2001 “non solo al verde, ma anche pieno di debiti” – parole di Hillary – a causa dei suoi problemi legali. Fortunatamente, la sua capacità di guadagno si è rafforzata pochi giorni dopo con un discorso da 125.000 dollari alla Morgan Stanley.

Quell’anno comprarono una casa a Washington per 2,9 milioni di dollari, che da allora ha raddoppiato il suo valore. Possiedono anche una casa a Chappaqua, New York, del valore di almeno 2,2 milioni di dollari. Quando Hillary si candidò alla presidenza nel 2016, la coppia aveva guadagnato oltre 240 milioni di dollari e il suo valore era stimato in 45 milioni di dollari.

Negli otto anni successivi, i Clinton hanno pubblicato altri sette libri, tra cui un paio di thriller di Bill e James Patterson (The President Is Missing, The President’s Daughter) che hanno venduto complessivamente più di 1,2 milioni di copie.

Jimmy Carter

Patrimonio netto: N/D

Il 99enne non si è mai preoccupato di fare discorsi molto remunerativi e nel 2018 ha dichiarato al Washington Post che “non è mai stata mia ambizione essere ricco”. Dopo aver lasciato la Casa Bianca nel 1981, lui e sua moglie, Rosalynn (morta nel 2023), vendettero la loro fattoria di arachidi, gravata da debiti, e nel 1994 donarono la loro casa rurale in Georgia, con un valore stimato di meno di 170.000 dollari, al governo degli Stati Uniti.

Pur continuando a condurre una vita modesta, i Carter hanno probabilmente guadagnato un bel po’ di soldi scrivendo 34 libri, tra cui memorie, una raccolta di poesie, un libro per bambini e riflessioni sull’invecchiamento. Il suo Palestine Peace Not Apartheid (2006), sul conflitto israelo-palestinese, ha venduto più di 300.000 copie.

