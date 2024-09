Il miliardario Peter Thiel ha venduto 600 milioni di dollari di azioni della società che ha co-fondato

Il co-fondatore e grande investitore di Palantir Peter Thiel, che secondo le stime di Forbes vale 9,8 miliardi di dollari, ha venduto circa 16 milioni di azioni Palantir questa settimana, per un ricavo lordo di 600 milioni di dollari, secondo quanto riportato in un documento della Securities and Exchange Commission.

Le ultime transazioni di Thiel portano il totale delle sue vendite di azioni Palantir a poco più di 1 miliardo di dollari nel 2024. Le vendite del miliardario sono iniziate un giorno dopo l’ingresso della società nell’S&P 500 e sono avvenute mentre il prezzo delle sue azioni si aggirava intorno ai 37 dollari, con un aumento del 150% rispetto a un anno fa. L’azienda ha ora una capitalizzazione di mercato di 82 miliardi di dollari e viene scambiata a 35 volte il fatturato, il multiplo più alto dello S&P.

Gli investimenti nell’intelligenza artificiale

Palantir aiuta le aziende a raccogliere, analizzare e gestire i loro dati ed è nota per il suo rapporto di lunga data con le forze armate statunitensi: i clienti governativi hanno rappresentato oltre il 50% dei suoi 2,5 miliardi di dollari di fatturato (per l’anno che si concluderà a giugno 2024).

L’azienda ha avuto un anno così brillante in parte grazie alla sua capacità di realizzare profitti sulle funzioni di intelligenza artificiale che costruisce da decenni e in parte grazie all’entusiasmo generale per questa tecnologia.

Il prezzo più alto dal 2021

Il prezzo delle azioni di Palantir è il più alto mai raggiunto dal gennaio 2021, quando il prezzo di chiusura era di 39 dollari, ovvero l’ultima volta che Thiel ha venduto azioni della società e poco dopo la sua quotazione in borsa alla fine del 2020. Come molti altri miliardari, non ha venduto durante la flessione del mercato nel 2022 o durante la ripresa del mercato nel 2023.

Thiel, che ha co-fondato Palantir nel 2003, possiede ancora circa 110 milioni di azioni dell’azienda, pari a circa il 5%. Gran parte della sua partecipazione è dovuta anche agli investimenti in Palantir della società di venture capital Founders Fund, di cui Thiel è socio. Founders Fund sembra essere uscito completamente dal suo investimento in Palantir, distribuendo le azioni a investitori come lui.

Le recenti vendite di Thiel fanno parte di un piano di trading depositato a maggio presso la Securities and Exchange Commission, secondo il quale il miliardario potrebbe negoziare fino a 28,6 milioni di azioni entro la fine del 2025, quindi potrebbe vendere altri 12 milioni di azioni prima di allora.

Un piano contro l’insider trading

I piani hanno lo scopo di fornire una “difesa affermativa” contro l’insider trading, in quanto vengono depositati in anticipo e innescano vendite automatiche in base a determinate condizioni, come gli obiettivi di prezzo. È quindi possibile che l’aumento del valore delle azioni di Palantir abbia soddisfatto uno degli obiettivi del piano di trading, dando luogo a vendite consistenti.

Tuttavia, poiché i piani di trading sono spesso depositati più volte all’anno, gli insider possono ancora programmare le loro operazioni in base alle condizioni di mercato. C’è solo un periodo di “raffreddamento” di 90 giorni tra la presentazione del piano e la prima vendita. L’ultimo piano di Thiel, depositato nel dicembre 2023, stabiliva le condizioni per la vendita di 20 milioni di azioni, tutte vendute entro maggio 2024.

Le mosse di Alex Karp

Allo stesso modo, il cofondatore e amministratore delegato di Palantir, Alex Karp, sta scaricando le azioni secondo il suo piano di trading, che coinvolge un numero molto più elevato di azioni Palantir – 49 milioni, di fatto l’intero 2% della sua partecipazione diretta (sebbene abbia anche un gran numero di stock option, la maggior parte delle quali non sono ancora esercitabili).

Karp, che ha un valore stimato di 4,1 miliardi di dollari, ha venduto 230 milioni di dollari di azioni Palantir questo mese. Le sue ultime vendite importanti risalgono al 2021, quando ha venduto azioni per 850 milioni di dollari (tutte al lordo delle imposte).

