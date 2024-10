Al via la sesta edizione del Forum Italiano dell’Export

Appuntamento a Palazzo Reale di Milano l’11 ed il 12 ottobre 2024 per la sesta edizione del Forum Italiano dell’Export. Un progetto nato dalla lungimiranza del suo presidente nel 2018 Lorenzo Zurino, uno dei leader italiani nel settore delle esportazioni Italiani che sei anni fa – allora 33enne – dava vita a quello che in questi anni si è consolidato come la Cernobbio dell’Export, il primo think tank nazionale del commercio estero nato dalle imprese per le imprese. Così la volontà di dar vita ad un luogo di incontro tra protagonisti dell’export italiano che oggi vale 670 miliardi di euro – un terzo del nostro prodotto interno lordo – prende forma, si consolida negli anni, diventa appuntamento fisso di inizio autunno per più di 2067 aziende Made in Italy, che in due giorni si confrontano, si incontrano, si conoscono, fanno network, formazione, ascoltano e approfondiscono tendenze, direzioni, nuovi business.

Il programma della sesta edizione sarà presentato alla Camera dei Deputati da alcuni protagonisti dell’Industria Italiana e da amici storici del Forum Export (IEF), come Andrea Benetton della omonima famiglia, ma anche Eduardo Teodorani Fabbri figlio di Maria Sole Agnelli, attivo nel real estate ed hospitality di lusso, Francesco Pugliese amministratore delegato di Conad fino a pochi mesi fa, che ha portato il gruppo leader della distribuzione italiana a superare i 20 miliardi di fatturato, oggi presiede la sua creatura Leonida, ma anche rappresentanti delle Istituzioni come Francesco Fimmanò professore di diritto commerciale e direttore scientifico della Unimercatorum già vicepresidente della Corte dei Conti, il magistrato Nicola Graziano membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e Presidente della Commissione Statuto, ed ancora Fabrizio Sala, onorevole membro della Commissione Finanze e vicepresidente della Regione Lombardia fino a pochi mesi fa, Stefania Radoccia, chief legal officer di Ernst&Young, attivissimo avvocato italiano di grandissime e rinomate aziende. Il dibattito sarà moderato da Alessandro Rossi, direttore di Forbes.

