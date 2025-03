Iwg punta ancora su Milano e sbarca in Torre Velasca

Brandvoice – IWG | Paid program

International Workplace Group (IWG), gruppo delle soluzioni di lavoro ibrido, sbarca in Torre Velasca. Il gruppo annuncia la prossima apertura di un nuovo spazio Signature all’interno della storica Torre, icona dello skyline milanese. Un ingresso, quello di IWG, che consolida la presenza del gruppo nel capoluogo meneghino e conferma la città di Milano come capitale italiana del lavoro ibrido. La nuova apertura arriva in un momento di record storico per il Gruppo che ha aggiunto 465 nuove sedi alla sua rete solo nella prima metà del 2024 e ha pubblicato dati record su ricavi, flusso di cassa e crescita degli utili.

Torre Velasca, tra i simboli architettonici di Milano più noti, ospiterà il nuovo spazio milanese di IWG: 2.200 mq, 54 uffici, 233 postazioni lavoro. Gli uffici saranno distribuiti su tre piani e occuperanno il 7, l’8 e il 9 piano della Torre. Signature è il brand di IWG che offre spazi di lavoro flessibili di alto livello in location esclusive e centrali che si distinguono per il prestigio degli ambienti e delle location, situate in zone strategiche con l’obiettivo di rendere accessibile l’esclusività.

Oggetto di un’opera di restauro sviluppata da Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, la nuova Torre Velasca sarà un nuovo punto di incontro tra pubblico e privato nel centro di Milano. Iniziato nel 2020, il progetto di rigenerazione di Torre Velasca si avvia alla conclusione prevista per la fine del 2024. Gli spazi Signature saranno pronti nei primi mesi del 2025.

“Con l’apertura del nuovo Signature nella Torre Velasca, arriviamo a contare un totale di circa 60 business center, 160.000 mq e 15.500 postazioni lavoro tra Milano e hinterland”, spiega Mauro Mordini, Country Manager di International Workplace Group in Italia. “Abbiamo scelto la Torre Velasca perché location simbolo forte e importante di Milano e rappresenta il connubio perfetto tra storia e innovazione. Una nuova location che si inserisce in un progetto di sviluppo più ampio per la città di Milano, con l’obiettivo di rendere accessibili spazi esclusivi e prestigiosi”.

Previsto, nei prossimi mesi, anche l’ingresso del gruppo IWG nell’innovativo Lorenteggio Business Village, in Via Lorenteggio 240 a Milano. Il nuovo Spaces, con più di 2.500 mq sarà situato all’interno del polo di quattro palazzine diventato l’emblema del quartiere di Milano Lorenteggio.

IWG, con i suoi brand Regus, Spaces, Copernico, HQ e Signature, offre una gamma completa di soluzioni di lavoro flessibile, adatte a qualsiasi esigenza. La presenza capillare in oltre 120 paesi con circa 4.000 centri consente al gruppo di adottare un approccio globale ma personalizzato, supportando milioni di persone e aziende a lavorare in modo più efficace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .