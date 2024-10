Come OnlyFans è diventato una miniera d’oro da 4 miliardi di dollari per il suo proprietario

OnlyFans era un’azienda poco conosciuta con sede nel Regno Unito prima che l’imprenditore del porno Leonid Radvinsky la acquistasse nel 2018. Ora è tra i 400 più ricchi d’America.

Prima del 2018, pochissime persone avevano sentito parlare di OnlyFans. All’epoca si trattava di un sito web di due anni lanciato da Tim Stokely, un imprenditore britannico del settore dei contenuti per adulti. I suoi siti precedenti, GlamGirls e Customs4U, non erano decollati.

Ma aveva speranze per OnlyFans, un mercato in cui i creator potevano vendere foto e video esclusivi agli utenti. Il nostro pensiero è sempre stato: “Ok, e se si potesse costruire una piattaforma esattamente uguale o molto simile a quella esistente sui social media, ma con la differenza fondamentale del pulsante di pagamento?”. Stokely ha dichiarato in un’intervista del 2021 alla rivista GQ.

Sebbene Stokely sostenga che il sito non è mai stato commercializzato per un settore specifico, ha presto guadagnato trazione come mercato porno personalizzato. Nel 2017, un anno dopo aver fondato la società con il fratello e il padre, un banchiere d’investimento in pensione, sono state registrate circa 3 milioni di dollari di transazioni su OnlyFans.

L’approdo in società di Radvinsky

L’anno successivo, Stokely ha ricevuto un’e-mail da un altro imprenditore del porno, un americano di nome Leonid Radvinsky, che aveva alcune idee per il sito web. “Siamo rimasti molto, molto colpiti dalle sue idee”, ha dichiarato Stokely in seguito al Financial Times, notando che “si è subito reso conto che condividevamo una visione simile per la piattaforma”. Nell’ottobre dello stesso anno, Radvinsky acquistò una quota di almeno il 75% della società allora nascente per una somma sconosciuta. Un mese dopo, secondo i registri dell’azienda, ne rilevò il 100%.

Questo sarebbe stato un momento di svolta per l’azienda. Nei bilanci pubblicati all’inizio di questo mese, Fenix International, la società madre di OnlyFans, ha rivelato di aver realizzato 485 milioni di dollari di profitti su 1,3 miliardi di dollari di entrate nel 2023.

Si tratta di un aumento rispetto ai 404 milioni di dollari su 1,1 miliardi di dollari del 2022. La piattaforma conta più di 305 milioni di utenti a livello globale che l’anno scorso hanno speso complessivamente 6,6 miliardi di dollari per abbonarsi ai loro creatori preferiti.

La fortuna di Radvinsky con OnlyFans

Abbonarsi a un creatore su OnlyFans costa da 4,99 a 49,99 dollari (il sito prende una percentuale del 20%). Il mese scorso, secondo la piattaforma di analisi Similarweb, OnlyFans è stato il sito web più popolare negli Stati Uniti, prima di Xfinity, Yelp e Spotify.

L’impennata di popolarità di OnlyFans ha portato Radvinsky a guadagnare un’enorme somma. Il miliardario 42enne è balzato agli onori della cronaca il mese scorso per aver pagato un dividendo di ben 472 milioni di dollari l’anno scorso, l’equivalente di circa 1,2 milioni di dollari al giorno.

Secondo i bilanci della società, dal 2021 ha sottratto all’azienda oltre 1 miliardo di dollari in contanti. Grazie a questi cospicui pagamenti di dividendi e al valore crescente dell’azienda nel suo complesso – ora valutato da Forbes a quasi 3 miliardi di dollari – quest’anno Radvinsky debutta nella lista dei 400 americani più ricchi con un patrimonio netto stimato di 3,8 miliardi di dollari. La sua fortuna è quasi triplicata da quando Forbes lo ha nominato miliardario nel 2022.

Un proprietario “oscuro”

Tuttavia, nonostante l’alto profilo della sua attività, si sa molto poco di Radvinsky stesso. In Florida, dove vive, mantiene un profilo molto basso e non sembra aver rilasciato una sola intervista alla stampa in tutta la sua carriera. Su quella che si ritiene essere la sua pagina LinkedIn, viene descritto come presidente di Leo.com, “un fondo di venture capital che investe in aziende tecnologiche”, ma non fa alcun riferimento a OnlyFans.

Un sito web della società di venture capital descrive Radvinsky come un “rispettato pioniere dell’e-commerce e un esperto costruttore di aziende” e pubblicizza che fornirà fino a 1 milione di dollari di finanziamenti per azienda. Il link a un elenco degli investimenti della società non funziona.

Radvinsky può anche non dichiararlo online, ma la sua fortuna è saldamente radicata nel settore del porno, a partire dalla sua prima azienda, che ha lanciato nel 1999 all’età di 17 anni, apparentemente gestendola dalla casa della madre nei sobborghi di Chicago.

Le prime esperienze di Radvinsky nel settore

Una precedente inchiesta di Forbes sull’attività, Cybertania Inc. descriveva come Radvinsky adolescente avesse guadagnato milioni grazie alla sua attività, un losco impero di siti web che pubblicizzavano l’accesso a password “illegali” e “hackerate” di siti porno.

All’epoca il porno era meno disponibile di oggi e Radvinsky sembrava guadagnare facendo pagare i siti porno per indirizzare il traffico verso di loro. Alcuni dei siti web di Radvinsky sembravano indirizzare gli utenti verso contenuti pornografici che coinvolgevano minorenni e bestialità.

Tuttavia, l’indagine di Forbes del 2021, che ha portato alla luce quasi una dozzina di nomi di dominio legati al porno collegati a Ravinsky (un rapporto sostiene che ne possedesse centinaia), non ha trovato alcuna prova che i suoi siti rimandassero effettivamente ai contenuti illegali promessi. Sebbene Radvinsky fosse l’operatore, sua madre, Anna, era indicata come presidente, segretaria e direttrice della società in un rapporto annuale del 2007.

Nello stesso periodo in cui costruiva la sua attività di referral del porno, Radvinsky ha conseguito una laurea in economia alla Northwestern University, laureandosi con lode nel 2003. Sul suo profilo LinkedIn, il magnate del porno sembra essere il vincitore della sua classe alla Northwestern, anche se un portavoce dell’università ha dichiarato a Forbes che ciò non è vero. “La Northwestern non classifica i suoi studenti”, ha dichiarato il portavoce in un’e-mail.

Il sito con webcam

Circa un anno dopo la laurea, Radvinsky si dedicò alla sua prossima impresa: costruire un sito con webcam per adulti chiamato MyFreeCams.com. Il sito è stato descritto dalla rivista dell’industria del sesso XBIZ come “una delle più grandi comunità di webcam per adulti al mondo”.

Nel 2010, secondo la pubblicazione, MyFreeCams.com contava più di 100.000 modelli che vendevano i loro servizi attraverso la piattaforma e più di cinque milioni di clienti. Sebbene non esistano dati finanziari disponibili al pubblico per questa attività specifica, è stata chiaramente una manna per Radvinsky, che ha speso più di 10 milioni di dollari in almeno sei diversi appartamenti sul lago a Chicago tra il 2008 e il 2016.

La crescita di OnlyFans con la pandemia

Non è chiaro se Radvinsky sia ancora proprietario di MyFreeCams.com. MFCXY Inc., la società con sede in Illinois che l’imprenditore ha avviato per il sito di webcam, si è sciolta nel 2021, mentre una filiale britannica di cui Radvinsky era direttore ha cessato le attività nell’ottobre 2023.

Quando ha acquistato OnlyFans nel 2018, Radvinsky aveva già due decenni di esperienza come imprenditore del porno di successo. Non ha mai assunto un ruolo di leadership pubblica nell’azienda (è direttore di Fenix International, la società madre, per la quale non sono chiare le sue esatte responsabilità).

Inizialmente Stokley rimase come ad. Ma l’azienda è cresciuta rapidamente dopo il coinvolgimento di Radvinsky, passando da 13 milioni di abbonati nel 2019 a 188 milioni nel 2021. La pandemia di Covid-19 ha giocato un ruolo importante, in quanto OnlyFans è diventata un’attrazione per persone alla ricerca di un modo per guadagnare da casa.

La spinta delle celebrità

La piattaforma è stata anche aiutata da una serie di celebrità, tra cui la rapper Cardi B e l’ex star Disney Bella Thorne, che si sono unite ai creator. Il fondatore Tim Stokely ha attribuito il merito al programma di referral dell’azienda, che dà il 5% dei guadagni di ogni creatore che riesce a far iscrivere.

Ben presto, però, è emerso un abisso tra lo scopo dichiarato del sito e il suo effettivo utilizzo. Stokely ha ripetutamente minimizzato l’attenzione di OnlyFans per i contenuti per adulti. Poi, nell’agosto del 2021, la società ha annunciato che avrebbe vietato tutti i contenuti sessualmente espliciti sulla piattaforma – Stokely ha dato la colpa alle banche, che a suo dire si rifiutavano di accettare gli affari di OnlyFans.

Il cambio di rotta di OnlyFans

La mossa ha suscitato reazioni e domande su come la piattaforma sarebbe sopravvissuta a un cambiamento così importante, allontanandosi dal suo core business. Pochi giorni dopo l’annuncio iniziale, la società ha improvvisamente invertito la rotta, spiegando di essersi “assicurata le garanzie necessarie per sostenere la nostra comunità di creator”.

A dicembre Stokely si è dimesso dalla carica di ad ed è stato sostituito da Amrapali “Ami” Gan, un dirigente del settore marketing di OnlyFans. Gan ha lasciato la posizione nel giugno 2023; al suo posto è subentrata Keily Blair, responsabile della strategia e delle operazioni dell’azienda e avvocato di formazione.

Continuare a ospitare il porno ha contribuito a rendere OnlyFans una delle aziende tech più redditizie del Regno Unito. Contando solo 42 dipendenti a tempo pieno, il suo profitto per dipendente è in media di 15,7 milioni di dollari.

Problemi etici e legali della piattaforma

Ma ha anche portato a continui problemi legali ed etici. Un’inchiesta della Reuters pubblicata a marzo ha descritto quasi 140 casi in cui uomini e donne hanno denunciato la pubblicazione di contenuti sessualmente espliciti senza il loro consenso. A maggio, l’autorità britannica di regolamentazione dei media Ofcom ha aperto un’indagine sulle misure di verifica dell’età di OnlyFans, dopo che la società ha rivelato che a causa di un “inconveniente tecnico” la soglia minima di età era stata fissata a 20 anni invece che a 23.

Prima di entrare in OnlyFans nel 2022, Blair, il nuovo ceo di OnlyFans, ha lavorato come esperta di dati e privacy per lo studio legale londinese Orrick, Herrington & Sutcliffe, di cui OnlyFans era cliente. In un’intervista rilasciata a febbraio, Blair ha dichiarato di ritenere che il suo background avrebbe contribuito a “ridurre alcuni dei rischi insiti nella gestione di un’azienda tecnologica, soprattutto se aperta e onesta nel consentire l’accesso a contenuti per adulti”.

Una storia di successo tecnologico

La Blair ha dichiarato che l’azienda continua a concentrarsi sulle opportunità di espansione, tra cui la sua piattaforma di streaming video stile YouTube OFTV (OnlyFans TV), che secondo lei sta cercando di concedere in licenza i suoi contenuti ad altre piattaforme di streaming.

“Voglio che la gente riconosca l’azienda per quello che è, ovvero un’incredibile storia di successo tecnologico del Regno Unito”, ha dichiarato Blair al Financial Times. Si tratta di un’incredibile storia di successo tecnologico del Regno Unito, con al centro un magnate del porno americano, oggi una delle persone più ricche degli Stati Uniti.

