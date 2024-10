Chi sono i 400 miliardari più ricchi d’America: Musk sempre in testa, rientra Trump

I 400 miliardari più ricchi degli Stati Uniti stanno molto meglio di un anno fa: il totale dei loro patrimoni è salito da 4.500 a 5.400 miliardi di dollari, di cui quasi la metà – 2.500 miliardi – è in mano ai 25 più ricchi.

In testa alla classifica Forbes 400 degli americani più ricchi, stilata in base ai dati del 1 settembre, c’è Elon Musk, che pure ha visto diminuire leggermente la sua fortuna rispetto al 2023: da 251 a 244 miliardi di dollari. Si è ridotto quindi il divario sul secondo, Jeff Bezos, che invece è salito da 161 a 197 miliardi. Il podio è completato da Mark Zuckerberg, che ha guadagnato cinque posizioni e 75 miliardi (da 106 a 181).

Zuckerberg è in assoluto il miliardario che si è arricchito di più nell’ultimo anno. Ha fatto meglio anche di Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia, che ha guadagnato 63,3 miliardi ed è entrato nel club delle 12 persone con una fortuna superiore ai 100 miliardi (un altro record).

I numeri della Forbes 400

Nel complesso, solo tre delle prime 25 persone in classifica sono meno ricche del 2023. Oltre a Musk, sono Bill Gates, nono con 107 miliardi, dopo che Forbes ha rivisto al rialzo il costo del suo divorzio di tre anni fa, e Phil Knight, fondatore di Nike.

La classifica resta a larga maggioranza maschile, anche se le donne sono salite dalle 60 del 2023 alle 67 di quest’anno. Il totale dei loro patrimoni è aumentato da 621 a 839 miliardi di dollari. La prima è Alice Walton, che a settembre è stata per qualche giorno la donna più ricca del mondo ed è 15esima nella Forbes 400.

Il 67% della lista è composto da miliardari ‘self-made’, cioè che hanno fondato o contribuito a creare l’attività che li ha resi ricchi.

Chi entra e chi esce

La soglia per entrare in classifica era di 3,3 miliardi di dollari, in crescita di 400 milioni rispetto al 2023. Per la prima volta da quando Forbes stila questa classifica, sono più i miliardari fuori dalla lista che quelli che ne fanno parte. I nomi nuovi sono in tutto 23. Il più ricco è Todd Graves, fondatore della catena di fast food Raising Cane, con un patrimonio di 9,5 miliardi di dollari.

Sono invece 11 le persone che sono tornate nella Forbes 400 dopo uno o più anni di assenza. Tra loro c’è anche Donald Trump, che ha una fortuna di 4,3 miliardi di dollari, dovuta in gran parte a Trump Media & Technology Group.

In generale la Forbes 400 non è una lista per giovani: solo due miliardari – Lukas Walton, 38enne erede della dinastia di Walmart, e Josh Kushner, 39enne magnate del venture capital e dell’immobiliare – hanno meno di 40 anni. L’età media è di 70 anni. Il più anziano è David Murdock della Dole Food Company, che ha 101 anni.

I dieci americani più ricchi

Di seguito la classifica delle dieci persone più ricche d’America (tutte le cifre sono espresse in dollari). La lista Forbes 400 completa è disponibile a questo link.

1 | Elon Musk

Patrimonio: 244 miliardi

2 | Jeff Bezos

Patrimonio: 197 miliardi

3 | Mark Zuckerberg

Patrimonio: 181 miliardi

4 | Larry Ellison

Patrimonio: 175 miliardi

5 | Warren Buffett

Patrimonio: 150 miliardi

6 | Larry Page

Patrimonio: 136 miliardi

7 | Sergey Brin

Patrimonio: 130 miliardi

8 | Steve Ballmer

Patrimonio: 123 miliardi

9 | Bill Gates

Patrimonio: 107 miliardi

10 | Michael Bloomberg

Patrimonio: 105 miliardi

