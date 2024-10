Hyundai e Waymo insieme per la guida autonoma nel suv elettrico Ioniq 5

Hyundai e Waymo hanno annunciato di aver avviato una partnership strategica pluriennale per la guida autonoma. Come si legge nella nota diffusa dalle due società, nella prima fase di questa collaborazione, le aziende integreranno la tecnologia di guida completamente autonoma di sesta generazione di Waymo – il Waymo Driver – nel suv elettrico Ioniq 5 di Hyundai, che sarà progressivamente aggiunto alla flotta di Waymo One.

Gli aspetti principali

I suv Ioniq5 destinati alla flotta di Waymo saranno assemblati nel nuovo stabilimento di produzione di veicoli elettrici Hyundai Motor Group Metaplant America in Georgia, e saranno successivamente equipaggiati con la tecnologia autonoma di Waymo. Le aziende pianificano di produrre negli anni un volume crescente di Ioniq 5 dotati della tecnologia di Waymo per sostenere la crescita della flotta Waymo One. I primi test su strada con gli Ioniq 5 abilitati alla tecnologia Waymo inizieranno entro la fine del 2025 e saranno disponibili per i passeggeri di Waymo One negli anni successivi.

“Siamo entusiasti di collaborare con Hyundai per portare avanti la nostra missione di diventare il conducente più affidabile del mondo”, ha commentato Tekedra Mawakana, co-ceo di Waymo. “L’attenzione di Hyundai per la sostenibilità e la solida roadmap di veicoli elettrici ne fanno un partner ideale per portare il nostro servizio di guida totalmente autonoma a un maggior numero di utenti in un maggior numero di Paesi”.

Soddisfazione condivisa anche da Hyundai. “Hyundai e Waymo condividono la visione di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la praticità con cui le persone si muovono. La rivoluzionaria tecnologia di Waymo sta migliorando la sicurezza stradale in tutti i luoghi in cui opera e Ioniq 5 è il veicolo ideale per aumentare ulteriormente il livello”, ha proseguito José Muñoz, presidente e Global coo di Hyundai Motor Company. “Il team del nostro nuovo stabilimento di produzione è pronto a destinare un numero significativo di veicoli alla flotta Waymo One, che continua a espandersi. È importante sottolineare che questo è il primo passo della nostra partnership e che stiamo attivamente esplorando ulteriori opportunità di collaborazione”.

