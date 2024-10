Le 10 tournée estive più redditizie

Taylor Swift ha regnato per il secondo anno consecutivo, superando i Coldplay, Zach Bryan e Bruce Springsteen. In un anno da record per il mondo della musica, in cui i 10 artisti di maggior successo hanno incassato con i loro tour complessivamente 3 miliardi di dollari.

Quando un artista ha avuto un anno come quello di Taylor Swift nel 2023 – compreso i record dell’Eras ​​Tour, diventando la fan più famosa dei Kansas City Chiefs e anche una miliardaria – era facile immaginare cosa avrebbe fatto la popstar 34enne per un bis: mettere in scena un altro Eras Tour.

Con 65 esibizioni tra Europa, Asia e Oceania nel 2024, Forbes stima che Taylor Swift abbia incassato 1,15 miliardi di dollari prima di tasse e commissioni, con guadagni ante imposte di 400 milioni di dollari, 100 milioni in più rispetto all’anno scorso. Ora secondo Forbes, ha un patrimonio che si aggira intorno a 1,5 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “L’Eras Tour a Milano, i numeri da record della carriera di Taylor Swift”

LEGGI ANCHE: “Da George Lucas a Taylor Swift: le 14 celebrity più ricche del mondo”

L’anno da record per la musica

È stato anche un anno da record nel settore musicale in generale. Pollstar ha registrato aumenti anno su anno nel numero di biglietti venduti, nel numero di spettacoli e negli incassi totali per gli artisti. Inoltre, il 2024 ha segnato il prezzo medio dei biglietti più alto mai registrato, a quasi 127 dollari a posto.

“Non c’è dubbio che andare in tournée sia più costoso di quanto non lo sia mai stato prima”, afferma l’agente Jbeau Lewis, che rappresenta la megastar della trap latina Bad Bunny (che quest’anno si classifica al n. 7). “L’evoluzione della tecnologia e dei prezzi dei biglietti [come il modello dinamico di Ticketmaster] ha permesso ai tour di fascia alta di guadagnare più soldi di quanto non abbiano mai guadagnato prima, il che compensa gran parte dei crescenti costi”.

Avere una fanbase significativa per ogni tappa del tour è fondamentale per il successo, secondo Peter Paterno, l’avvocato esperto di musica che ha firmato il primo contratto discografico statunitense per i Queen. “Alcuni tour non sono felici, perché stanno prenotando spettacoli in cui non hanno una fanbase”, dice, citando come esempio il tour annullato del 2024 di Jennifer Lopez.

I 10 artisti con le tourneè più redditizie

Nel complesso, Forbes stima che i primi 10 artisti in tournée abbiano incassato collettivamente più di 3 miliardi di dollari da gennaio a fine agosto, un aumento di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra gli artisti di spicco quest’anno ci sono i Coldplay, il cui tour Music of the Spheres ha fatto guadagnare alla band circa 131 milioni di dollari e il miliardario Bruce Springsteen ha incassato 101 milioni di dollari per un altro tour insieme alla E Street Band.

I maggiori guadagni dell’anno prossimo potrebbero essere molto diversi, visto che l’era Eras di Swift finirà a dicembre. Ad oggi, alcuni grandi nomi, tra cui Billie Eilish, Metallica e BTS, hanno annunciato tour per il 2025. E se il tanto atteso tour di reunion degli Oasis dovesse durare più di quello dei Jane’s Addiction, la band Britpop potrebbe ritrovarsi nella lista dell’anno prossimo.

Ecco i 10 artisti che hanno guadagnato di più grazie ai loro concerti estivi

1. Taylor Swift

The Eras Tour | Numero di show: 65

Incassi lordi 2024: $1,15 miliardi | guadagni: $400 milioni

Oltre ad aver suonato 65 spettacoli quest’anno, Swift ha pubblicato il suo 11° album in studio ad aprile, The Tortured Poets Department, che è diventato l’album più ascoltato in streaming di tutti i tempi su Spotify nelle sue prime 12 ore di lancio. Le tracce sono state rapidamente aggiunte alla scaletta del suo Eras Tour, con nuovi abiti abbinati, tra cui un abito bianco di Vivienne Westwood ricoperto di testi dell’album. Le Swifties sono state presto in grado di acquistare una maglietta con la sua immagine nell’abito (per $ 45). Swift che ha incassato altri $ 70 milioni solo da abbigliamento, cartoline e altri gadget del tour.

2. Coldplay

Music of the Spheres Tour | Numero di spettacoli: 40

Incassi lordi 2024: $ 302 milioni | Guadagni: $ 131 milioni

Chris Martin e soci hanno spodestato il tour Goodbye Yellow Brick Road di Elton John come il più grande gruppo rock in tournée della storia. Elton John deteneva il record di 939 milioni di dollari nel 2023 e i Coldplay ora sono a quota 946 milioni di dollari e continuano a crescere. Ancora più impressionanti sono gli 8,8 milioni di biglietti venduti dalla band dall’inizio del tour nel 2022, a dimostrazione del fatto che la voglia per la loro musica è maggiore rispetto ai precedenti detentori del record, gli U2, con 7,3 milioni di biglietti.

3. Zach Bryan

Quittin’ Time Tour | Numero di spettacoli: 63

Incassi lordi 2024: $318 milioni | Guadagni: $113 milioni

Il genere di country malinconico di Bryan lo ha reso l’artista country con i guadagni più alti del 2024, stimati in $113 milioni fino ad oggi. Il veterano della Marina e autore di Something in the Orange ha ancora diverse tappe in tutto il Nord America fino alla fine dell’anno, il che significa che ci sono ancora soldi in arrivo per lui.

4. Bruce Springsteen

Tour di Springsteen e E Street Band 2024 | Numero di spettacoli: 36

Incassi lordi 2024: 250 milioni di $ | Guadagni: 101 milioni di $

Il figlio prediletto del New Jersey si è diretto in Europa per la tappa del suo tour mondiale con The E Street Band, guadagnando circa 101 milioni di dollari. Con questi guadagni, Forbes stima ora che il patrimonio netto di Springsteen sia di 1,2 miliardi. The Boss si è guadagnato un posto nella storia del rock rappresentando l’uomo lavoratore; sempre egualitario, le registrazioni audio di ogni spettacolo del tour sono disponibili online, mentre un documentario sul tour debutterà su Hulu il 25 ottobre.5. P!nk

5. P!nk

Trustfall Tour | Numero di spettacoli: 44

Incassi lordi 2024: 267 milioni di $ | Guadagni: 87 milioni di $

Il Trustfall Tour, in cui la cantante 45enne si esibisce con un’attrezzatura aerea, ha fatto altre 44 tappe nel 2024 e ha intrattenuto più di 2,1 milioni di fan. Ciò rende P!nk seconda solo a Taylor Swift in termini di partecipanti totali ai concerti per il 2024 fino ad oggi, con un incasso stimato di 87 milioni di $.

6. Bad Bunny

Most Wanted Tour | Numero di spettacoli: 63

Incassi lordi 2024: 208 milioni di $ | Guadagni: 76 milioni di $

Dopo essersi preso una pausa nel 2023 per ricaricarsi, Bad Bunny ha concluso il suo Most Wanted Tour con guadagni stimati di 76 milioni di dollari. Esibendosi principalmente in spagnolo, il trentenne re della trap ha dimostrato che la musica latina è ormai un genere mainstream. “Se vai a uno spettacolo di Taylor Swift, certo, forse parlano tutti in inglese, ma probabilmente molti di loro parlano anche spagnolo”, dice il suo agente Jbeau Lewis a Forbes. “E quindi potrebbero esserci molti più punti in comune di quanto pensiamo”.

7. Madonna

Celebration Tour | Numero di spettacoli: 47

Incassi lordi 2024: 135 milioni di $ | Guadagni: 63 milioni di $

Madonna ha continuato a dominare la strada nel 2024, guadagnando circa 63 milioni di $ per l’ultima tappa del suo Celebration Tour. Con questi guadagni, Forbes stima che ora abbia un patrimonio netto di 877 milioni di $. La Material girl, 66 anni, ha concluso il suo periodo in tour con un concerto gratuito a Rio de Janeiro in Brasile, che ha attirato circa 1,6 milioni di persone e ha battuto i record per il pubblico più numeroso a un concerto autonomo e la folla più numerosa della storia per un’artista donna.

8. Justin Timberlake

Forget Tomorrow Tour | Numero di spettacoli: 33

Incassi lordi 2024: 128 milioni di $ | Guadagni: 55 milioni di $

L’arresto per guida in stato di ebbrezza della pop star di Cry Me A River a giugno non ha rovinato il tour mondiale. Timberlake ha guadagnato circa 55 milioni di $ dal Forget Tomorrow Tour, con oltre 1 milione di biglietti venduti, secondo Pollstar. Oltre a fare una serenata ai fan con i successi Sexyback e Mirrors, lo spettacolo sul palco di Timberlake ha visto il cantante 43enne esibirsi in cima a una piattaforma galleggiante a più piani.

9. Luke Combs

Growin’ Up and Gettin’ Old Tour | Numero di spettacoli: 28

Incassi lordi 2024: 167 milioni di $ | Guadagni: 54 milioni di $

Dopo essere diventato virale nel 2023 per la sua cover del brano di Tracy Chapman Fast Car, Combs ha avuto un 2024 da record con guadagni stimati di 54 milioni di $ dal suo tour Growin’ Up and Gettin’ Old in Nord America. Nel 2025, arriverà in Oceania, suonando i suoi primi spettacoli in Australia e Nuova Zelanda.

10. U2

UK: UV Achtung Baby Live Tour | Numero di spettacoli: 15

Incassi lordo 2024: $86 milioni | Guadagni: $51 milioni

Nonostante abbiano suonato solo 15 spettacoli quest’anno allo Sphere di Las Vegas, i rocker degli Achtung Baby hanno incassato circa $51 milioni al lordo delle imposte, il che si traduce in un lordo stimato di $8 milioni a spettacolo. Ancora più impressionante? Le capacità tecnologiche esagerate dello Sphere, tra cui sedili reattivi che tremano per adattarsi al sistema audio, hanno una capienza relativamente ridotta di circa 17.000 posti a sedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .