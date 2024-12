Chi sono i cantanti più popolari su TikTok del 2024

Sabrina Carpenter è stata proclamata l’artista più popolare su TikTok negli Stati Uniti per il 2024, come rivelato dal report annuale della piattaforma sviluppata da ByteDance. I suoi successi, tra cui “Espresso” e “Please Please Please”, hanno generato oltre 15 milioni di video su TikTok tra gennaio e novembre, consolidando la sua posizione di artista dominante sul social. Carpenter non solo ha raggiunto il primo posto tra gli artisti americani, ma, secondo i dati, è anche la decima artista più popolare a livello globale.

Fatti principali

Basandosi sulle visualizzazioni ottenute dai loro account TikTok, Sabrina Carpenter è stata l’artista numero 1 negli Stati Uniti e la decima artista più popolare a livello globale. In cima alla classifica globale si sono posizionati la cantante messicana Yeri Mua e il gruppo sudcoreano ENHYPEN.

, è stata la seconda artista americana più popolare sulla piattaforma, seguita da , e . Le canzoni più popolari negli Stati Uniti, in base al numero di video creati con quei brani su TikTok, sono state “MILLION DOLLAR BABY (VHS)” di Tommy Richman, “CARNIVAL” di ¥$, Kanye West e Ty Dolla $ign, e “Tell Ur Girlfriend” di Lay Bankz.

Nonostante l’enorme successo del suo Eras Tour su TikTok nel 2023, Taylor Swift non è apparsa tra i dati musicali più popolari del 2024. Questo perché la sua musica è stata assente dalla piattaforma per quasi tre mesi, dopo che Universal Music Group, il distributore dei suoi brani, ha ritirato il catalogo discografico da TikTok a causa di una disputa sulle licenze.

Solo tre artisti presenti nella classifica del 2023 (Ice Spice, Meghan Trainor e NLE Choppa) sono riusciti a mantenere una posizione tra i migliori anche nel 2024.

Gli artisti più popolari su TikTok nel 2024

Artisti più popolari negli Stati Uniti:

1. Sabrina Carpenter

2. Ice Spice

3. NLE Choppa

4. Billie Eilish

5. Meghan Trainor

6. Olivia Rodrigo

7. Addison Rae

8. KATSEYE

9. Benson Boone

10. Lay Bankz

Artisti più popolari a livello globale:

1. Yeri Mua

2. ENHYPEN

3. NCT

4. LE SSERAFIM

5. Stray Kids

6. Aespa

7. TOMORROW X TOGETHER

8. Kim Loaiza

9. TWICE

10. Sabrina Carpenter

Le canzoni più popolari su TikTok negli Stati Uniti nel 2024

1. “MILLION DOLLAR BABY (VHS)” di Tommy Richman

2. “CARNIVAL” di ¥$, Kanye West & Ty Dolla $ign feat. Rich The Kid & Playboi Carti

3. “Tell Ur Girlfriend” di Lay Bankz

4. “Type Shit” di Future, Metro Boomin, Travis Scott & Playboi Carti

5. “Never Lose Me” di Flo Milli

6. “Champagne Coast” di Blood Orange

7. “Birds of a Feather” di Billie Eilish

8. “Magic Johnson” di Ian

9. “TGIF” di GloRilla

10. “Gata Only” di FloyyMenor & Cris Mj

Sabrina Carpenter e il successo virale

Il 2024 è stato un anno decisivo per Sabrina Carpenter, che grazie alla sua presenza costante su TikTok e alla viralità dei suoi brani, ha ampliato notevolmente il suo pubblico. Il successo su TikTok ha spinto la sua musica nelle classifiche di Billboard, Spotify e persino ai Grammy Awards.

Trend e parole dell’anno

Il report di TikTok ha anche rivelato le tendenze più popolari del 2024:

Educazione e scienza: Creatori come Shelby Lattimore e Chemical Kim hanno guidato la crescita di hashtag come #TeachersOfTikTok e #science, con aumenti rispettivamente del 45% e di oltre 5,5 milioni di post.

Sport e libri: Il contenuto sportivo con l’hashtag #SportsOnTikTok è aumentato del 350%, mentre #BookTok ha generato 1,2 milioni di post nei primi 10 mesi dell’anno.

Parole dell’anno: Grazie a TikTok, termini come “demure” e “brat” sono diventati parole dell’anno, rispettivamente selezionate da Dictionary.com e Collins Dictionary. “Demure” è stato reso popolare dalla frase “very demure, very mindful” di Jools Lebron, ripresa da celebrità come Lindsay Lohan e Olivia Rodrigo, mentre “brat” è esploso grazie alla Brat Summer di Charli XCX.

TikTok e la cultura globale

TikTok si conferma un fenomeno globale con oltre 1 miliardo di utenti attivi, 170 milioni dei quali solo negli Stati Uniti. Tuttavia, l’applicazione ha dovuto affrontare diverse polemiche, principalmente legate alla sua proprietà cinese tramite ByteDance. Delle preoccupazioni sulla privacy dei dati hanno portato il presidente Joe Biden a firmare una legge che potrebbe vietare TikTok negli Stati Uniti a meno che ByteDance non ceda la sua quota di proprietà entro il 19 gennaio 2025, il giorno prima dell’inaugurazione del presidente eletto Donald Trump. TikTok ha intentato una causa contro il governo per bloccare il divieto, mentre Trump, durante la campagna elettorale, ha promesso di “salvare” l’app. Nei prossimi giorni è attesa una decisione della corte federale.

