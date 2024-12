L’Eras Tour di Taylor Swift ha incassato 2 miliardi di dollari, il doppio di qualsiasi altro nella storia

La pop star Taylor Swift, diventata miliardaria alla fine dell’anno scorso, ha concluso domenica il suo Eras Tour mondiale, incassando la cifra record di 2 miliardi di dollari, il doppio di qualsiasi altro tour della storia, dalla vendita dei biglietti. Lo ha confermato la sua società di produzione al New York Times.

I fatti chiave

La conferma della vendita dei biglietti rappresenta la prima volta che il team di Swift ha divulgato dati sull’Eras Tour, sebbene la pubblicazione commerciale dell’industria musicale Pollstar abbia utilizzato il report del botteghino, stime della capienza dei locali e altre ricerche per dimostrare che il tour avesse superato il traguardo del miliardo di dollari entro lo scorso novembre.

Il team di Swift ha detto al Times che 10.168.008 persone hanno assistito ai 149 spettacoli in sei continenti, assegnando a ogni posto un prezzo medio di $ 204 nonostante i prezzi di rivendita alle stelle che hanno visto alcuni biglietti venduti sul mercato secondario per migliaia di dollari ciascuno.

I $ 2 miliardi lordi raddoppiano il precedente record del settore di $ 1 miliardo, stabilito dal Music of the Spheres World Tour, per le 156 date dei Coldplay ad agosto.

Altri record infranti da Swift durante l’Eras ​​Tour includono la presenza in locali come lo stadio di Wembley, che ha generato il film-concerto con il più alto incasso di tutti i tempi e il record per la maggior parte dei dati mobili utilizzati durante un concerto autonomo.

In cifre

$73. Questa è stata la differenza nel prezzo medio del biglietto tra l’Eras Tour di Swift ($204) e i primi 100 tour in tutto il mondo nel 2023 ($131), secondo Pollstar.

Contrarian

I 2 miliardi di dollari di vendite di biglietti lordi non forniscono un quadro completo di quanto ha incassato l’Eras ​​Tour negli ultimi 21 mesi. Non sono incluse le vendite di merchandising, i biglietti per il film “Taylor Swift: The Eras Tour” o “Eras Tour Book” e altri flussi di entrate.

La valutazione di Forbes

Forbes ha nominato Swift l’ultima musicista diventata miliardaria lo scorso ottobre, circa sette mesi dopo l’inizio dell’Eras ​​Tour. Il suo patrimonio netto ora ammonta a circa 1,6 miliardi di dollari.

Ha intascato circa 190 milioni di dollari dopo le tasse dalla prima tappa dell’Eras ​​Tour e altri 35 milioni di dollari dalle prime due settimane di proiezioni del film “Taylor Swift: The Eras Tour”. Forbes ha stimato che circa 500 milioni di dollari della sua fortuna provenissero da royalties musicali e tournée, altri 500 milioni di dollari dal valore crescente del suo catalogo musicale, gran parte del quale ha ri-registrato e ripubblicato, e 125 milioni di dollari del suo patrimonio netto provengano da immobili.

Background

L’Eras ​​Tour ha visto Swift esibirsi in un totale di 149 spettacoli (tre date programmate a Vienna sono state cancellate a causa della scoperta di un complotto terroristico) in cinque continenti tra il 17 marzo 2023 e l’8 dicembre 204. Ogni spettacolo durava 3,5 ore e includeva musica tratta dai 18 anni di carriera di Swift. Nel corso del tour, Swift ha annunciato l’uscita di due album ri-registrati (“Speak Now (Taylor’s Version)” e “1989 (Taylor’s Version)”) e ha pubblicato il suo 11° album in studio, “The Tortured Poets Department”.

Ha pubblicato il suo film-documentario del concerto nell’ottobre 2023 e ha auto-pubblicato un libro fotografico sul tour due settimane fa. L’Eras ​​Tour è stato il primo tour di Swift dal 2018 dopo che il Lover Fest, un tour pianificato che sarebbe dovuto iniziare nel 2020, è stato cancellato a causa della pandemia.

