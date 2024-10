Sport & Innovation, i temi e i protagonisti del primo evento Forbes dedicato al mondo dello sport

Lo sport come business, ma soprattutto come motore trainante dell’innovazione tecnologica e digitale del nostro paese. È stato questo il focus principale di ‘Sport & Innovation’, il primo evento organizzato da Forbes Italia sul mondo dello sport, industria che nel 2023 ha raggiunto una dimensione economica rilevante pari a circa 22 miliardi di euro, con un contributo al pil nazionale dell’1,3%.

Sport & Innovation: i temi e gli ospiti dell’evento

Andato in scena mercoledì sera presso il Four Seasons di Milano, l’evento ha coinvolto diversi ospiti che si sono alternati durante i tre panel, guardando sia all’impatto che la rivoluzione tecnologica ha innescato nel mondo dello sport, sia in termini di fruizione, che in ottica di business.

Moderato da Daniel Settembre, managing editor di Forbes Italia, il primo panel, incentrato proprio sull’ascesa dell’innovazione tecnologica all’interno dello sport, ha visto il contributo di alcuni dei protagonisti che stanno rivoluzionando il settore: Carlo Bertelli, fondatore di Wolico, Claudio Paraschiv, ceo e founder di Lacertosus, Arianna Timeto, marketing manager di Acer, Matteo Zanettin, responsabile generale di VKI, Massimiliano Belingheri, ceo di BFF Bank, Domenico Novella, Global Commercial Director di Entourage. Successivamente, è stata la volta degli interventi di Stefano Cervini, chief intelligence and data analytics officer di Annalect e di Stefano Sponga, head of Insights&Data Center of Excellence Italy di Capgemini.

A seguire, guidati dalla co-moderazione di Alessandro Mauro Rossi, direttore responsabile di Forbes Italia, e Giorgia Rossi, giornalista di Dazn, sono salite sul palco alcune delle figure più rilevanti dell’industria dello sport: Stefano Azzi, ceo di Dazn, Luigi De Siervo, ceo di Lega Serie A, Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni e Matteo Cardani, direttore generale marketing & Ad Operations di Publitalia ’80. Tanti, ovviamente, i temi trattati durante il panel: dalla pirateria ai nuovi modi di fruizione dello sport.

“Se paghiamo tutti pagheremo meno. L’obiettivo è cercare di responsabilizzare tutti perché è un fatto di abitudine e attitudine. “Così si sta distruggendo il calcio e indebolendo quindi tutto lo sport italiano. Secondo le nostre stime il deficit è di 300 milioni annui per un danno a tutto il sistema”, ha dichiarato De Siervo, evidenziando contestualmente l’impegno della politica nel contrastare questo fenomeno. Sulla stessa scia anche Azzi: “Quello che noi facciamo è pacchettizzare, produrre, aggregare e distribuire quell’insieme di emozioni che il calcio dà. Poi c’è un percorso di innovazione e tecnologia che serve a fermare un elemento che danneggia tutto il sistema, cioè la pirateria. C’è un popolo di sportivi invisibile che usufruisce in maniera illegale di tutto quello che viene invece fatto da squadre, da club e da tutto quello che ruota intorno allo sport. Un movimento che va fermato anche con l’innovazione tecnologica”, ha aggiunto Azzi.

Il terzo e ultimo panel, moderato da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, ha visto la presenza di tre storici e vincenti atleti italiani: il due volte campione del Giro d’Italia, oggi team principal della Polti Kometa, Ivan Basso; il campione olimpico Antonio Rossi, peraltro collaboratore della Fondazione Milano Cortina; e del più volte campione del mondo Giorgio Rocca, ceo e founder dell’omonima Ski Academy.

I premiati

La serata inoltre è stata anche l’occasione per riconoscere l’impegno e l’innovazione proprio nel mondo dello sport apportato da alcune realtà. Nello specifico cinque, che sono state scelte e premiate dalla redazione di Forbes.

MATH & SPORT

Per aver sviluppato il Virtual Coach che analizza la performance dei calciatori durante tutto il match ed è quindi in grado di tracciare informazioni importanti che di solito non vengono considerate nelle statistiche.

MOVICOM

Per aver prodotto telecamere innovative che portano al centro dell’azione i tifosi. Grazie alla collaborazione tra Dazn e LBA, durante le Finali della Coppa Italia di Basket, è stata impiegata per catturare e replicare in diretta l’esperienza più adrenalinica che si può avere in campo.

PLAYTOMIC

Per aver sviluppato la prima app di prenotazione di campi da padel e tennis costruendo in pochi anni la più grande community al mondo. Nel 2024, Nadal ha fatto il suo ingresso come azionista.

POLIHUB

Per essere un supporto nella continua crescita di startup deep tech, offrendo servizi di accelerazione, mentorship e advisory e favorendo la collaborazione tra aziende e investitori.

SARA CONTI

La prima steady-girl italiana a “condurre” la steadicam, il supporto meccanico su cui viene montata la telecamera speciale impiegata in competizioni come la Ferrari Challenge, Serie A e altre competizioni.

Bacconi Adriano - MathandSport Giuseppe Cappiello - professore Università Bologna Nicola Formichella - ceo @ Forbes Italia Isella Jennifer - Sportfulness Di Carlo Marco - Antonio Rossi - campione olimpico Lorella Cesana Claudio Paraschiv - Lacertosus Silvia Sardi - Onesporter Andrea Lazzaro - Onesporter Giorgia Rossi - giornalista Stefano Sponga - Capgemini Ivan Basso - camione del mondo Franco Camozzi - Blacklist Football Agency Michele Grotto Giorgio Rocca - Solelago Roberta Cassisa - Visual Graphic Designer Bianca Zhanna

Gallery evento:

