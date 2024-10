Italgas acquisisce 2i Rete Gas per 5,3 miliardi di euro. E annuncia più di 15 miliardi di investimenti

Novità nel mondo dell’industria del gas. Oggi, in una nota ufficiale, Italgas ha annunciato che acquisirà 2i Rete Gas da F2i e da Finavias per 5,3 miliardi di euro. Un’operazione che dà vita a un colosso del settore con una quota di mercato superiore al 50%.

Italgas e 2i Rete Gas: i dettagli dell’operazione

Oggi, Italgas ha annunciato l’acquisizione di 2i Rete Gas per 5,3 miliardi di euro, dando così vita a un colosso del settore dell’industria del gas con una quota di mercato superiore al 50%.

La notizia è stata annunciata all’interno del nuovo piano strategico della società per il periodo 2024-2030, approvato dal cda e presieduto da Benedetta Navarra.

Come si legge nel piano, Italgas ha rivisto al rialzo di 7,5 miliardi di euro (destinati all’acquisizione di 2i Rete Gas) gli investimenti previsti dal gruppo durante l’intero periodo (+92% rispetto al precedente piano). Portandoli così fino a un totale di 15,6 miliardi di euro.

Gli investimenti previsti da Italgas saranno destinati anche “agli interventi per lo sviluppo della distribuzione del gas in Italia e in Grecia, al rafforzamento della presenza nel settore idrico e all’accelerazione della crescita nel campo dell’efficienza energetica, con un forte commitment per il raggiungimento degli obiettivi climatici Ue”.

Il closing dell’acquisizione è previsto per il primo semestre del 2025. Peraltro, l’operazione sarà finanziata con debito e aumento di capitale di 1 miliardo di euro, “con l’obiettivo di preservare il credit rating”, spiega la società.

La citazione

“Il Piano Strategico 2024-2030 passerà alla storia di Italgas per la creazione del campione europeo nella distribuzione del gas, rafforzando ulteriormente l’impegno per la trasformazione digitale delle infrastrutture, a beneficio dell’intero Paese”, ha dichiarato Paolo Gallo, amministratore delegato della società. “L’impegno per un utilizzo diffuso dell’Intelligenza Artificiale, ci consentirà di entrare in una nuova stagione della trasformazione digitale”.

Rivoluzione che “rimane la principale leva strategica anche per rafforzare le nostre attività nel settore idrico e nel settore dell’efficienza energetica. Con 750 milioni di euro continueremo a lavorare per rafforzare il nostro ruolo di player di riferimento nell’acqua – che sconta la carenza di adeguati investimenti intelligenti sulle reti – e per crescere nell’efficienza energetica quale strumento indispensabile per raggiungere gli obiettivi della transizione energetica”, ha aggiunto Gallo.

In aumento utili e dividendi

Come evidenziato da Gallo, i numeri di questo piano prevedono una crescita media annua del 13% dell’Ebitda e dell’utile al 2030. Ma non è tutto. Oltre a prevedere una crescita a doppia cifra degli utili e a confermare il raggiungimento degli obiettivi esg al nuovo perimetro e obiettivo net zero al 2050, Italgas ha aumentato i dividendi al 2026, portando la garanzia di crescita al 5% annuo rispetto all’utile per azione del 2023 di 0,352 euro.

La reazione in Borsa

Dopo uno scatto all’apertura delle contrattazioni di circa il 3%, il titolo Italgas è stornato a Piazza Affari e adesso si trova in terreno negativo (-0,35%).

