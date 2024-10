Richemont vende Yoox Net-A-Porter alla tedesca Mytheresa: accordo per creare un colosso del lusso digitale

Mytheresa e Richemont hanno firmato un accordo per l’acquisizione da parte della prima di Yoox Net-A-Porter. L’obiettivo, come si legge nella nota ufficiale, è creare un gruppo leader, globale e multimarca del lusso digitale in cambio di una quota azionaria del 33% in Mytheresa.

Sulla nuova proprietà della piattaforma fondata Federico Marchetti nel 2015 si vociferava già da tempo: tra i possibili nomi disposti ad acquisire la società c’era anche Frasers Group che, secondo indiscrezioni di stampa, era entrato in contatto con Goldman Sachs per fare la sua offerta.

Era da tempo, infatti, che la controllante Richemont stava cercando un nuovo cavaliere bianco per Ynap. Nel 2023, era saltato l’accordo che voleva la cessione dell’e-tailer a Farfetch dopo che quest’ultimo, ormai al fallimento come spiega il Financial Times, aveva firmato un accordo con il gruppo coreano Coupang per un finanziamento d’emergenza di mezzo miliardo di dollari.

I punti salienti dell’accordo

Richemont venderà Ynap a Mytheresa con una posizione di cassa di 555 milioni di euro

e nessun debito finanziario. Mytheresa emetterà azioni a Richemont che rappresentano il 33% del capitale azionario

completamente diluito di Mytheresa. Richemont fornirà una linea di credito rotativa da 100 milioni di euro a Ynap.

La fine della transazione è prevista nel primo semestre del 2025.

Il commento del ceo di Mytheresa

Michael Kliger, ceo di Mytheresa, ha detto: “Con questa transazione, Mytheresa mira a creare un gruppo di lusso preminente, multimarca, digitale e mondiale. Mytheresa, Net-a-Porter e Mr Porter condivideranno gran parte della loro infrastruttura creando sinergie ed efficienze pur mantenendo le loro diverse identità di marca”.

