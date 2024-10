Forbes di ottobre è in edicola con la lista dei top manager e l’allegato sui 100 ristoranti

Il numero 84 di Forbes Italia è in edicola, con la lista dei 100 top manager che comprende quegli uomini e quelle donne che, con una leadership innovativa, digitale e attenta alla sostenibilità, stanno guidando le loro aziende verso le nuove sfide del futuro.

In copertina Valerio De Molli, amministratore delegato di Thea – Ambrosetti che quest’anno ha festeggiato il 50esimo anniversario del forum di Cernobbio con un’edizione tra le più importanti di sempre.

Spazio poi anche per uno speciale sulle elezioni americane, uno sulla digital trasformation e per degli approfondimenti. Tra questi, l’intervista al fondatore e ad di Gestio Capital, Matteo Manfredi, che nel 2023 ha comprato la Sampdoria, diventando il più giovane presidente di calcio tra Serie A e Serie B, il focus sul distretto di Cremona, dove si realizzano alcuni tra gli strumenti ad arco più preziosi al mondo. E poi ancora, il lusso e le esperienze, con un’attenzione particolare all’esclusività rappresentata per esempio delle navi Explora.

Lo speciale Ristoranti

In allegato questo mese troviamo una novità: lo speciale 100 Ristoranti & co. Innovativi dedicato all’innovazione nel mondo del food & beverage, in particolare a quattro categorie ben precise: la ristorazione degli hotel, i ristoranti etnici, le pizzerie e il mondo dei cocktail.

