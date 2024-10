La visibilità e la reputazione nella leadership aziendale: l’evento di Fiera Milano al Principe di Savoia

Parlare di business partendo da Italo Calvino: a proporlo è stata Business International – la knowledge unit di Fiera Milano. In vista del decimo Ceo Italian Summit & Awards, che si terrà il 4 dicembre a Milano al Principe di Savoia, le trasformazioni del management e dell’economia saranno analizzate attraverso lo sviluppo di sei grandi temi che ripercorrono riflessioni e rivelazioni ispirate a Six memos for the next millennium di Italo Calvino, in italiano Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. Il libro è stato pubblicato nel 1988 dopo la scomparsa dell’autore ed è basato su una serie di lezioni preparate dall’autore in vista di un ciclo di sei conferenze da tenere all’Università di Harvard per l’anno accademico 1985-86.

Quali sono i temi di queste lezioni? La “leggerezza”, la “rapidità”, l’”esattezza”, la “visibilità”, la “molteplicità”, e la solo progettata “coerenza”. Secondo il critico letterario Gian Carlo Roscioni, questi temi dovrebbero in realtà informare non soltanto l’attività degli scrittori ma “ogni gesto della nostra troppo sciatta, svagata esistenza”.

La visibilità

Il secondo di questi incontri si è tenuto il 10 ottobre a Milano presso l’Hotel Principe di Savoia, in collaborazione con Forbes Italia. Un appuntamento riservato a ceo e imprenditori in cui si è discusso del ruolo della “Visibilità” nell’inarrestabile espansione globale delle organizzazioni. Un incontro di approfondimento riservato ad amministratori delegati e imprenditori su come, nell’era della sostenibilità e della iper connettività, la “Visibilità” del CEO, i valori che incarna, la sua personalità, incidono sul posizionamento reputazionale dell’azienda e la leadership interna, con impatti imprevedibili sul mercato e sui consumatori.

Ma chi sono i 100 top manager italiani più in vista del 2024? Nel corso dell’evento è stato presentato il numero di ottobre di Forbes Italia, contente la classifica 2024 dei 100 capitani d’impresa che con lungimiranza, capacità e coraggio stanno guidando le aziende al successo nell’attuale e complesso ecosistema di business. Un momento di incontro con i protagonisti dell’industria, della finanza e della comunicazione che si ritroveranno il 4 dicembre a Milano al Ceo Italian Summit per premiare i vincitori del Ceo Awards 2024.

Il moderatore Matteo Sportelli, giornalista di Forbes Italia, ha introdotto la serata dialogando con Roberto Patriarca, ceo di Community Group, sul ruolo della visibilità e della reputazione nelle dinamiche della leadership. Dopo questo momento introduttivo sono saliti sul palco Chiara Rota, ceo e founder di My Cooking Box; Babila Spagnolo, ceo di Layla Cosmetics; Giovanna Ceolini, imprenditrice, amministratore unico di Parabiago Collezioni e presidente di Assocalzaturifici e Roberto Pierucci, ceo di Rcr Cristalleria Prima del termine dell’evento anche un intervento del ceo di Haribo, Marco Piantanida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .