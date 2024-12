La vittoria di Trump, la crisi dell’auto e i trionfi di Sinner: tutto il 2024 visto da Forbes

Il 2024 sta per chiudersi, lasciando dietro di sé un anno di eventi e trasformazioni che, senza dubbio, influenzeranno anche il 2025. Dall’inarrestabile Elon Musk, primo uomo a raggiungere i 400 miliardi di dollari e nuovo protagonista della politica americana, alle Olimpiadi di Parigi, fino al boom del Bitcoin che ha superato i 100.000 dollari, questo è stato un anno ricco di momenti che entreranno nella storia.

Innovation & tech

Sul fronte dell’innovazione e della tecnologia, è stato senza dubbio l’anno di Elon Musk. Dopo un mese di novembre da record, l’uomo più ricco del mondo è diventato la prima persona ad avere un patrimonio superiore ai 400 miliardi di dollari. Alle 14 di mercoledì 11 dicembre (ora della costa est statunitense) suoi asset – tra cui i principali sono Tesla, SpaceX e xAI – hanno raggiunto un valore stimato di 428 miliardi, secondo i calcoli di Forbes. La cifra rende Musk la persona più ricca nei quasi 40 anni in cui Forbes ha stimato i patrimoni dei miliardari e in cui ha pubblicato la lista dei più ricchi al mondo.

Il patrimonio di Musk è aumentato di oltre 150 miliardi dall’1 gennaio. Il boom del patrimonio di Musk è stato possibile grazie all’aumento della valutazione di SpaceX, grazie al suo 13% di Tesla e in parte al suo 54% della startup di intelligenza artificiale xAI. Le azioni di Tesla sono salite di oltre il 70% dalle elezioni presidenziali del 5 novembre. Dopo le elezioni, Trump ha affidato a Musk la gestione del Doge, il dipartimento per l’efficienza governativa del nuovo esecutivo.

Ma oltre a Tesla, SpaceX e xAI, il 2024 è stato anche l’anno di Neuralink, L’azienda dei chip cerebrali di Musk ha raggiunto un traguardo epocale: ha installato il primo impianto su un essere umano. A gennaio, dopo aver superato il processo di approvazione dell’Fda, Elon Musk ha annunciato l’evento in un post su X. “Il primo paziente umano ha ricevuto un impianto Neuralink ed è in fase di recupero”, ha scritto il miliardario.

L’uomo sottoposto all’intervento, come rivelato qualche mese dopo, è Noland Arbaugh, 30enne rimasto paralizzato nel 2016, in un quello che ha definito “uno spaventoso incidente” tuffandosi in acqua. Ad agosto, Arbaugh, in un post su X, ha parlato del suo stato di salute. “Nel tempo libero”, ha scritto, “Eve (come ho chiamato il mio dispositivo Neuralink) e io lavoriamo per migliorarmi in molti modi. Al momento sto imparando il francese e il giapponese per circa tre ore al giorno, usando varie fonti”. Sta studiando da capo tutta la matematica e legge “almeno un’ora al giorno, da Stieg Larsson e Tolkien a Hugo”.

Nel mondo

Come detto, il 2024 è stato sicuramente l’anno di Donald Trump, Il tycoon sarà infatti il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Grazie al successo elettorale, Trump è stato scelto (per la seconda volta) come persona dell’anno dal Time.

Gli obiettivi di Trump sono già noti: il presidente eletto si concentrerà su immigrazione, energia, conflitto Russia-Ucraina e Iran. Vuole ripristinare politiche migratorie rigide, intensificare le trivellazioni petrolifere e uscire dall’Accordo di Parigi. Ha dichiarato di poter porre fine alla guerra in Ucraina rapidamente, senza spiegare come, e di ripristinare sanzioni dure contro l’Iran per frenare il caos in Medio Oriente. Ci sono poi due obiettivi che faranno sicuramente felice Elon Musk: puntare su IA e spazio.

Ma il 2024 non è stato caratterizzato solo dalle elezioni statunitensi. Oltre al conflitto israelo-palestinese, all’inizio di dicembre, in Siria, un’offensiva ribelle partita da Idlib ha conquistato in pochi giorni le principali città del paese, costringendo il presidente Bashar al-Assad a fuggire in Russia con la sua famiglia. Durante l’avanzata, sono stati scoperti beni di lusso nei garage presidenziali, simbolo della ricchezza accumulata dalla famiglia Assad, stimata tra 1 e 2 miliardi di dollari, spesso nascosta attraverso società fittizie e paradisi fiscali per eludere le sanzioni. Il regime Assad, durato 54 anni, si è retto su alleanze internazionali e traffici illeciti, tra cui la produzione di captagon. La fuga di Assad segna la fine di una dinastia iniziata con suo padre Hafiz nel 1970.

Rimanendo sul fronte politico, come ogni anno, Forbes ha stilato la classifica delle donne più potenti del mondo. La presidente del Consiglio dei ministri del governo italiano Giorgia Meloni, ha conquistato il terzo posto (l’anno scorso era quarta). Prima di lei ci sono Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea, al primo posto, e Cristine Lagarde, presidente della Bce, al secondo posto.

Business e imprese

Il 2024 è stato l’anno della crisi dell’automotive. Nel 2024, l’industria automobilistica ha affrontato una crisi a causa della difficile transizione verso i veicoli elettrici, con costi elevati per le batterie e una forte concorrenza cinese. Le nuove regolamentazioni ambientali hanno aumentato i costi di produzione, mentre la domanda di veicoli in Europa ha rallentato. Volkswagen ha subito un forte impatto, affrontando una riduzione delle vendite e perdendo terreno sul mercato. In Germania, lunedì 2 dicembre i lavoratori delle fabbriche tedesche del gruppo VW hanno cominciato gli scioperi a oltranza per protestare contro il piano dell’azienda per superare la crisi: chiusura di tre dei dieci stabilimenti in Germania, migliaia di licenziamenti e riduzione del 10% degli stipendi di chi resterà. Pochi giorni prima di Natale, Volkswagen ha raggiunto un accordo con il sindacato dei metalmeccanici Ig Metall riguardo al piano di risanamento proposto per affrontare la crisi che sta colpendo l’azienda e l’intero settore automotive: non ci saranno licenziamenti obbligatori, tagli degli stipendi e chiusura degli stabilimenti di produzione.

Ma gli scioperi non hanno riguardato solo l’automotive. Nel 2024 ci sono stati due prime volte storiche. A giugno. le organizzazioni Sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, presenti nel Gruppo Borsa Italiana (parte del gruppo Euronext), hanno annunciato uno sciopero con astensione dal lavoro nelle ultime due ore della giornata sino a fine servizio. È stato il primo della storia di Borsa Italiana. A maggio, anche la sudcoreana Samsung ha proclamato il primo sciopero della sua storia. Le richieste? Un aumento del 3,5% della retribuzione base per i lavoratori, del sindacato, un rinnovamento della struttura dei pagamenti dei bonus e un giorno di ferie extra per celebrare il giorno della fondazione del sindacato.

L’anno che sta per terminare è stato anche importante per il settore bancario. Nel 2024, UniCredit ha intrapreso significative operazioni strategiche, rafforzando la sua posizione nel settore bancario europeo. UniCredit ha incrementato la sua partecipazione in Commerzbank, la seconda banca privata tedesca, raggiungendo circa il 28% del capitale. Questo aumento ha suscitato preoccupazioni in Germania, con il governo che ha definito l’azione “non coordinata e non amichevole”. Nonostante ciò, UniCredit vede potenziali sinergie e un rafforzamento della competitività nel mercato bancario tedesco.

Parallelamente, UniCredit ha presentato un’OPA da 10,1 miliardi di euro per Banco BPM, proponendo uno scambio di 175 nuove azioni UniCredit per ogni 1.000 azioni BPM. L’offerta rappresenta un premio del 15% rispetto al prezzo delle azioni BPM prima della sua offerta per Anima Holding. UniCredit ha sottolineato che l’operazione mira a creare valore per gli azionisti e ha invitato il principale azionista di BPM, Crédit Agricole, a discutere l’offerta.

Un’altra vicenda chiave del 2024, è stato la vendita della rete Tim a Kkr. L’1 luglio, Tim ha comunicato di aver ceduto la sua rete fissa a Kkr. Kkr ha valutato l’infrastruttura fino a 22 miliardi di euro, di cui circa 3 miliardi di earn-out legati a una futura combinazione con Open Fiber, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta secondo azionista del gruppo con quasi poco meno del 10% del capitale. Il governo italiano ha approvato l’accordo, esercitando il “golden power” per imporre condizioni a tutela degli interessi nazionali in settori strategici come le telecomunicazioni.

Investimenti

Il 2024 è stato senza dubbio l’anno del Bitcoin che ha raggiunto il suo valore record. Le ragioni? I Il Bitcoin ha raggiunto i 100.000 dollari nel 2024 grazie a una combinazione di fattori. L’aumento dell’adozione istituzionale, con fondi e aziende che lo vedono come un asset sicuro, ha dato un forte impulso al prezzo. Inoltre, l’inflazione e le incertezze economiche hanno spinto gli investitori a considerarlo una protezione contro la svalutazione delle valute fiat. L’”halving“, che ha ridotto l’offerta di nuovi Bitcoin, ha contribuito ulteriormente al rialzo. Infine, la vittoria di Trump ha dato una scossa alla criptovaluta, con un aumento del 45% del valore da quando ha vinto le elezioni presidenziali. Le ragioni? La promessa di una regolamentazione più benevola.

Quest’anno sarà ricordato anche per il boom di Nvidia. Nel 2024, l’azienda guidata da Jensen Huang è volata grazie alla crescente domanda di soluzioni per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni. Nell’ultima trimestrale, pubblicata a novembre, la società ha annunciato di aver riportato al 27 ottobre 2024 un fatturato di 35,1 miliardi di dollari, oltre le attese di 33,1 miliardi di dollari e in aumento del 17% rispetto al trimestre precedente (addirittura del 94% rispetto all’anno precedente). In rialzo anche i ricavi, che hanno raggiunto la cifra record di 30,8 miliardi di dollari, in crescita del 17% rispetto al trimestre precedente e del 112% anno su anno. La capitalizzazione di mercato di Nvidia ha raggiunto i 3.200 miliardi di dollari, diventando per qualche settimana l’azienda quotata di maggior valore al mondo. Attualmente è al terzo posto dietro a Microsoft (al secondo posto) e Apple (al primo posto).

Grazie al boom dell’IA, il Nasdaq Composite ha raggiunto un nuovo massimo storico mercoledì 11 dicembre, superando i 20mila punti per la prima volta nei suoi 53 anni di storia. A spingere l’economia è stata anche la politica adottata dalla Federal Reserve e dalla Bce. L’ultimo taglio dei tassi d’interesse è stato deciso dalla Federal Reserve il 18 dicembre 2024, con una riduzione di 25 punti base, portando il tasso di riferimento tra il 4,25% e il 4,50%. Questo rappresenta il terzo taglio consecutivo da parte della banca centrale statunitense. La Banca Centrale Europea ha adottato una politica simile, riducendo i tassi di interesse di 25 punti base il 12 dicembre 2024, portando il tasso sui depositi al 3%.

Sport

Il 2024 è stato un anno significativo per lo sport, con eventi e risultati che hanno segnato il panorama internazionale. Gli eventi chiave? Le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio disputati in Germania e vinti dalla Spagna.

Le Olimpiadi si sono svolte dal 26 luglio all’11 agosto. L’Italia ha inviato la sua delegazione più numerosa di sempre, composta da 403 atleti (209 uomini e 194 donne). Gli atleti e le atlete italiane hanno ottenuto un totale di 40 medaglie: 12 d’oro, 13 d’argento e 15 di bronzo e si sono classificati al nono posto del medagliere, raggiungendo il record ottenuto a Tokyo.

Lo stesso successo non si può dire sia arrivato anche dagli Europei di Calcio. Gli azzurri allenati da Luciano Spalletti sono stati eliminati dalla Svizzera agli ottavi di finale, al termine di un torneo in cui la Nazionale non ha mai convinto. Per il Paese ospitante e per la Uefa, la competizione è stata comunque un successo a livello economico. L’evento ha generato un giro d’affari stimato in quasi 2,5 miliardi di euro.

Nel 2024, il numero uno del mondo del tennis, l’italiano Jannik Sinner ha ottenuto risultati straordinari, vincendo l’US Open e l’Australian Open, oltre a trionfare in tre tornei Masters 1000: Miami, Shanghai e Cincinnati. Questi successi gli hanno fruttato guadagni significativi, con un totale di 16,6 milioni di euro solo dai tornei. In dettaglio, ha guadagnato 3,32 milioni di euro per la vittoria all’US Open, 1,95 milioni per l’Australian Open, 1,015 milioni per il Masters di Miami e 1,015 milioni per il Masters di Shanghai. Sinner, con il team nazionale, ha vinto anche la seconda coppa Davis consecutiva.

Anche Jasmine Paolini ha avuto un anno notevole, culminato con la finale a Wimbledon (persa contro Barbora Krejčíková) e la medaglia d’oro nel doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi, in coppia con Sara Errani. Questo successo ha contribuito a consolidare la sua posizione nel tennis internazionale. Il 2024 ha segnato il ritiro di due leggende del tennis: Rafael Nadal e Andy Murray. Nadal ha annunciato il suo ritiro dopo le finali della Coppa Davis, mentre Murray ha deciso di ritirarsi dopo le Olimpiadi di Parigi 2024.

Per quanto riguarda la F1 Nel 2024, Max Verstappen ha consolidato la sua posizione di leader nel mondo della Formula 1. L’olandese, vincitore del terzo mondiale consecutivo, ha guadagnato 75 milioni di dollari, di cui 60 milioni di stipendio base e 15 milioni in bonus. Questi guadagni lo hanno confermato come il pilota più pagato della stagione.

Musica e lifestyle

Il 2024 per Taylor Swift è stato caratterizzato da successi straordinari e guadagni record. Il suo “Eras Tour” ha incassato oltre 2 miliardi di dollari, diventando la tournée più redditizia di sempre. In Italia, Swift ha fatto due concerti a San Siro il 13 e 14 luglio 2024. Come ha analizzato Ansa, l’arrivo di Taylor Swift a Milano ha fatto aumentare il numero dei passeggeri dei treni verso Milano e delle prenotazioni per alberghi e alloggi. Questi successi hanno contribuito ad aumentare il patrimonio netto della cantautrice, che nel 2024 è stimato da Forbes in 1,6 miliardi di dollari, consolidandola tra le celebrità più ricche al mondo.

Rimanendo nell’ambito musicale, il 2024 è stato anche l’anno dell’annuncio della reunion degli Oasis. La band ha rivelato che il “Live ’25 Tour” inizierà nel luglio 2025, con date in Europa, Nord America, Australia, Asia e Sud America. I biglietti per le date europee sono stati messi in vendita il 31 agosto 2024 e sono andati soldout in pochi minuti.

Ritornando in Italia, a febbraio, Angelina Mango, a soli 22 anni, ha trionfato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”. Mango, in copertina con Jannik Sinner nel numero di Forbes dedicato agli Under 30, ha poi preso parte all’Eurovision Song Contest, dove si è classificata al settimo posto.

L’anno che sta per finire è stato anche l’anno di Oppenheimer. Nel 2024, il film diretto da Cristopher Nolan ha vinto 7 premi Oscar, tra cui Miglior film, Miglior regia per Nolan, e Miglior Attore protagonista per Cillian Murphy, che ha ricevuto il suo primo Oscar. Ha anche conquistato il premio per il Miglior montaggio, Miglior fotografia, Miglior sceneggiatura originale e Miglior colonna sonora.

Infine, il 2024 è stato anche l’anno di un grande annuncio nella moda. Il 28 marzo 2024, Valentino ha annunciato la nomina di Alessandro Michele come direttore creativo, con effetto dal 2 aprile 2024. L’ex direttore creativo di Gucci ha fatto poi il suo esordio durante la Paris Fashion Week di settembre 2024, con la presentazione della collezione Primavera/Estate 2025, con una sfilata intitolata “Pavillon des Folies”.

