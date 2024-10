King James è ancora il più pagato nell’Nba: ecco la top ten

40 anni a dicembre, LeBron James è il giocatore più anziano in attività a giocare nell’Nba. Ma non è tutto. In termini di età, la superstar dei Lakers è addirittura più grande di tre allenatori della lega (Mark Daigneault degli Oklahoma City Thunder, Will Hardy degli Utah Jazz e Joe Mazzulla dei Boston Celtics), ed è coetaneo di altri tre, tra cui il suo nuovo coach a Los Angeles, JJ Redick. Quindi anche se l’età avanza, James continua a surclassare i suoi colleghi più giovani, anche in termini di guadagni commerciali.

Comanda ancora LeBron James

Per l’undicesimo anno consecutivo, LeBron James è ancora il cestista più pagato della Nba. Titolo guadagnato sia grazie a un ingaggio, per la stagione 2024-25, da 48,7 milioni di dollari, sia grazie agli 80 milioni di dollari l’anno incassati da sponsorizzazioni, licenze e altre iniziative commerciali. Stiamo parlando, quindi, di un totale di 128,7 miliardi di dollari (al lordo delle tasse e delle commissioni per gli agenti), il più alto in assoluto nei 15 anni di storia della classifica Nba di Forbes. Ha addirittura superato i 124,5 milioni di dollari guadagnati nella stagione 2022-2023.

Quando James ha ottenuto lo scettro per la prima volta nel 2024-15, grazie a un guadagno paria 64,6 milioni di dollari, i 10 giocatori più pagati dell’Nba riportavano 368 milioni di dollari di guadagni complessivi, secondo le stime di Forbes. Valore che quest’anno è più che raddoppiato, schizzando a 787 milioni di dollari, più del record del 2022 di 751 milioni di dollari.

Nel dettaglio, stiamo parlando di 293 milioni di dollari di ricavi commerciali. Cifra spinta, oltre che da James, da Stephen Curry dei Golden State Warriors (50 milioni di dollari), Kevin Durant dei Phoenix Suns (50 milioni di dollari) e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks (45 milioni di dollari). Secondo le stime di Forbes, solo cinque atleti ancora in attività guadagnano almeno 45 milioni di dollari l’anno da accordi commerciali. Si tratta, nel calcio, di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, nel golf di Tiger Woods e Rory McIlroy, e nel baseball di Shohei Ohtani.

LEGGI ANCHE: “A 39 anni CR7 è ancora il calciatore più pagato al mondo: la top ten”

Volano gli stipendi

La crescita dei guadagni dei giocatori dell’Nba è soprattutto dovuta ai loro guadagni in campo, agli ingaggi. L’accordo di contrattazione collettiva della lega garantisce che i giocatori portino a casa collettivamente circa il 50% del reddito correlato al basket. Fattore che, sommate alle entrate in forte crescita della Nba, circa 13 miliardi di dollari la scorsa stagione, permette ai direttori generali di spendere sempre di più. Basti pensare che quando LeBron James è diventato per la prima volta il giocatore più pagato dell’Nba il suo stipendio era di 20,6 milioni di dollari. Cifra che in questa stagione è stata superata da 82 giocatori, secondo il database dei contratti Spotrac.

Peraltro, se nel 2023-24 Curry è diventato il primo giocatore a vantare uno stipendio di 50 milioni di dollari, oggi, grazie al tetto salariale salito a 140,6 milioni di dollari e alla soglia della luxury tax fissata a 170,8 milioni di dollari (con aumenti di oltre il 122% rispetto a dieci anni fa), anche Joel Embiid dei Philadelphia 76ers, Nikola Jokic dei Denver Nuggets e Bradley Beal dei Phoenix Suns hanno raggiunto la stessa cifra.

Contestualmente, bisogna anche sottolineare che l’Nba ha firmato nuovi accordi sui diritti media nazionali a luglio per una cifra stimata di 76 miliardi di dollari in 11 anni, quasi tre volte di più di quanto ha finora ricevuta la lega (in termini di media annuale). Ciò dovrebbe far aumentare il tetto salariale di un altro 10%, si tratterebbe del più grande aumento annuale consentito dall’attuale CBA, per i prossimi anni. Quindi, con Curry pronto a superare il tetto dei 60 milioni di dollari all’anno nel basket nel 2026-27 (e con Jayson Tatum dei Boston Celtics che supererà i 70 milioni di dollari nel 2029-30), la Nba è pronta a far registrare ulteriori record.

I 10 giocatori più pagati dell’Nba

tutte le cifre sono espresse in milioni di dollari

LeBron James: 128,7

Età: 39 | Squadra: Los Angeles Lakers | guadagni in campo: 48,7 | fuori dal campo: 80 Stephen Curry: 105,8

Età: 36 | Squadra: Golden State Warriors | In campo: 55,8 | fuori dal campo: 50

Kevin Durant: 99,9

Età: 36 | Squadra: Phoenix Suns | in campo: 49,9 | fuori dal campo: 50 Giannis Antetokounmpo: 93,8

Età: 29 | Squadra: Milwaukee Bucks | in campo: 48,8 | fuori dal campo: 45 Damian Lillard: 64,8

Età: 34 | Squadra: Milwaukee Bucks | in campo: 48,8 | fuori dal campo: 16 Joel Embiid: 61,4

Età: 30 | Squadra: Philadelphia 76ers | in campo: 51,4 | fuori dal campo: 10 Jimmy Butler: 58,8

Età: 35 | Squadra: Miami Heat | In campo: 48,8 | fuori dal campo: 10 Devin Booker: 58,2

Età: 27 | Squadra: Phoenix Suns | In campo: 49,2 | fuori dal campo: 9 Luka Doncic: 58

Età: 25 | Squadra: Dallas Mavericks | In campo: 43 | fuori dal campo: 15 Bradley Beal: 57,7

Età: 31 | Squadra: Phoenix Suns | In campo: 50,2 | fuori dal campo: 7,5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .