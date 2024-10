Elon Musk ha creato altre due società misteriose

Secondo Forbes, il mega-donatore repubblicano Elon Musk ha costituito in sordina due nuove società che potrebbero indicare un suo ulteriore coinvolgimento nella politica statunitense. Costituite all’inizio di questo mese, le misteriose entità sono state costituite nello Stato di origine del miliardario, il Texas, utilizzando un indirizzo condiviso con il suo ufficio di famiglia; si tratta di United States of America Inc. e Group America LLC. Nessuna delle due è stata segnalata in precedenza.

Non c’è molto da chiarire sul loro scopo, ma la United States of America Inc. sembra essere una holding e identifica Musk come suo unico amministratore. È indicata come socio amministratore di Group America LLC, che non fa il nome dell’imprenditore, ma è collegata a lui attraverso l’indirizzo condiviso esclusivamente da diverse sue società, tra cui Musk Ventures e diverse LLC che, secondo quanto riferito, ha utilizzato per condurre affari. I rappresentanti di Musk non hanno risposto a una richiesta di commento.

L’appoggio a Trump

Negli ultimi mesi, il magnate della tecnologia ha sostenuto a gran voce Trump. La scorsa settimana, durante un comizio elettorale, ha notoriamente saltato sul palco. Ora è in tournée in Pennsylvania, un importante stato di battaglia, per sostenere l’ex presidente.

Musk è anche diventato uno dei principali donatori di Trump, contribuendo con almeno 75 milioni di dollari all’America Pac, il comitato d’azione politica a favore dell’ex presidente che ha lanciato a maggio, secondo i documenti finanziari della campagna appena depositati.

Sebbene Musk abbia appoggiato pubblicamente Trump solo a luglio, definendolo “duro” e “martire” dopo l’attentato in Pennsylvania all’ex presidente, secondo quanto riferito, da anni finanzia cause repubblicane. A differenza delle sue donazioni pubbliche all’America Pac, Musk ha anche versato milioni di dollari alle campagne pubblicitarie dei conservatori attraverso una Llc utilizzata per finanziare i gruppi dark money, che non sono tenuti per legge a rivelare i loro donatori, come riporta il Wall Street Journal.

Nel 2022, più di 50 milioni di dollari dei suoi fondi sarebbero finiti a Citizens for Sanity, un gruppo dietro una serie di annunci di attacco sui diritti dei transgender, sulla criminalità e sull’immigrazione, con legami con l’ex speechwriter di Trump Stephen Miller.

Le società di Musk

Le nuove società di Musk non compaiono nei registri della Commissione elettorale federale che potrebbero rivelare se sono state utilizzate per dare o ricevere fondi per la campagna elettorale. L’ultima serie di registrazioni si ferma al terzo trimestre fiscale di quest’anno, che non include il mese di ottobre, quando le società di Musk sono state costituite.

Come molti altri personaggi di alto profilo, Musk si è affidato a Llc e società di comodo per nascondere alcune delle sue attività. A Bastrop, in Texas, la sua impresa di scavo di tunnel, The Boring Company, ha utilizzato una Llc chiamata Gapped Bass per acquistare ampie porzioni di terreno. Forbes ha precedentemente riportato come la sua startup di intelligenza artificiale, xAI, abbia distribuito accordi di non divulgazione attraverso un’entità gemella per tenere nascosto il suo progetto di supercomputer.

Il collegamento con la teoria della cospirazione?

Curiosamente, anche la United States of America Inc. condivide il suo nome con una teoria cospirativa di estrema destra. Alcune enclavi estremiste e “cittadini sovrani” (individui antigovernativi che affermano di essere al di fuori della giurisdizione del governo) ritengono che il Paese sia stato segretamente riorganizzato come una società a scopo di lucro, secondo interpretazioni errate della legge del 1871 che ha incorporato e istituito il Distretto di Columbia.

Ryan Bundy – figlio di Cliven Bundy, il cui violento stallo con le forze dell’ordine federali nel 2014 è diventato il simbolo del movimento sovranista – ha fatto riferimento agli “Stati Uniti d’America Inc.” nella sua successiva causa contro il governo degli Stati Uniti.

Nel 2021, i seguaci di Qanon hanno riciclato questa affermazione per sostenere che l’insediamento del presidente Biden fosse in realtà illegittimo. La teoria della cospirazione è stata completamente screditata da storici, esperti legali e ricercatori di disinformazione.

Musk non sembra aver sposato o anche solo commentato la teoria e non ci sono prove che suggeriscano che sia collegata alla sua nuova società. Tuttavia, Stati Uniti d’America Inc gli è stato twittato decine di volte da utenti di X che sembravano spingere questa ideologia. Il miliardario è noto per la sua tendenza a confondere il confine tra trolling online e vita reale, ma non è chiaro perché abbia scelto questo nome.

Musk e la politica americana

Musk si è impegnato a fondo per influenzare la politica americana, sia all’aperto che a porte chiuse. Il suo America Pac ha raccolto donazioni da esponenti della Silicon Valley come l’investitore Marc Andreessen e il cofondatore di Palantir Joe Lonsdale.

Il comitato si offre ora di pagare i cittadini che convincono gli elettori di uno Stato in bilico a firmare un impegno a sostegno del Primo e del Secondo Emendamento. All’inizio di quest’anno, ha finanziato in modo occulto una campagna per rimuovere un procuratore distrettuale del Texas, finanziando annunci che sostenevano che il procuratore stava “riempiendo le strade di Austin di pedofili e assassini”, come ha riportato il Wall Street Journal.

La commissione per eliminare le frodi

Un’altra possibilità è che le nuove entità di Musk abbiano a che fare con i suoi piani per una seconda amministrazione Trump.

“Su suggerimento di Elon Musk”, ha detto Trump il mese scorso, il miliardario ha espresso interesse a guidare la creazione di una commissione per l’efficienza del governo per ‘eliminare totalmente le frodi e i pagamenti impropri’ attraverso un’ampia revisione federale. “È un’operazione di cui c’è estremo bisogno”, ha risposto Musk con l’acronimo crittografico D.O.G.E. – Department of Government Efficiency (Dipartimento per l’efficienza del governo).

