Musk vuole inviare un razzo su Marte l’anno prossimo. E le missioni umane già nel 2029

Elon Musk, che sta destreggiandosi tra la sua leadership in Tesla e SpaceX con DOGE, ha detto in un post su X che vuole inviare razzi su Marte entro la fine del 2026, seguiti da razzi che trasportano esseri umani tra il 2029 e il 2031. Il miliardario ha però la reputazione di stabilire scadenze eccessivamente ottimistiche.

Fatti principali

Musk ha detto in un post su X sabato mattina presto che la sua compagnia SpaceX ha in programma di lanciare la sua navicella spaziale Starship che trasporta Optimus , un robot umanoide creato da Tesla, su Marte alla fine del 2026.

che trasporta , un robot umanoide creato da Tesla, su Marte alla fine del 2026. Se l’atterraggio dell’anno prossimo sarà un successo, Musk dice che vuole iniziare a inviare esseri umani su Marte già nel 2029, anche se, ha detto, potrebbe essere più probabile il 2031.

Sabato mattina Musk ha detto che il suo obiettivo è “fare in modo che chiunque possa viaggiare su Marte se lo desidera”. L’obiettivo finale è “di rendere Marte una civiltà autosufficiente”.

Perché Musk vuole mandare persone su Marte

Musk ha parlato a lungo del suo obiettivo di inviare esseri umani su Marte, inquadrandolo come una necessità esistenziale nel caso in cui la vita sulla Terra venisse messa a repentaglio. “Se sulla Terra succede qualcosa di terribile, causato dagli esseri umani o naturale, vogliamo avere, tipo, un’assicurazione sulla vita per la vita nel suo complesso”, ha detto Musk nel 2020. Vuole trasformare il pianeta in una colonia autosufficiente e, a quanto si dice, l’anno scorso ha detto allo staff di SpaceX di immaginare un milione di persone che vivranno su Marte entro il 2040.

La pagina web di SpaceX dedicata alla sua missione su Marte afferma che il pianeta è ideale per l’esplorazione perché i suoi giorni sono simili in lunghezza a quelli sulla Terra, riceve molta luce solare ed è il vicino più prossimo della Terra. Ma lo sviluppo della vita sul pianeta incontra ostacoli tra cui temperature gelide e mancanza di acqua, per i quali Musk ha proposto varie soluzioni, tra cui l’uso di pannelli solari sviluppati da Tesla per fornire elettricità e riscaldare le case.

Le scadenze di Musk sono affidabili?

Non sempre. Nel 2016, Musk ha detto che voleva inviare esseri umani su Marte entro il 2024, cosa che non è accaduta. Nel 2017, ha detto che avrebbe offerto ai cittadini privati ​​viaggi intorno alla luna nel 2018, cosa che non è accaduta. Musk ha anche mancato le scadenze per il suo robotaxi Tesla Cybercab per anni: ha presentato un prototipo dei veicoli presumibilmente a guida autonoma nel 2024, cinque anni dopo aver promesso che sarebbero stati sulle strade entro il 2020. A ottobre ha detto che i veicoli sarebbero “probabilmente” entrati in produzione entro il 2027.

Valutazioni Forbes

Musk ha un patrimonio stimato di 335 miliardi di dollari, il che lo rende la persona più ricca del mondo, secondo le stime di Forbes. Gran parte del patrimonio netto di Musk deriva dalla sua quota del 12% in Tesla e dal 42% in SpaceX, entrambe da lui co-fondate. Musk ha precedentemente affermato che la sua motivazione per accumulare miliardi di asset è finanziare le sue aspirazioni di inviare esseri umani su Marte.

A margine

La SpaceX di Musk ha dovuto affrontare diversi ostacoli di recente, interrompendo due lanci di razzi consecutivi con esplosioni. Dopo la seconda esplosione della scorsa settimana, Musk l’ha definita una “battuta d’arresto minore” e ha affermato che SpaceX “ha imparato molto”. SpaceX ha affermato che l’azienda ha perso i contatti con la navicella spaziale poiché ha subito un “rapido smontaggio non programmato”. “Non è facile rendere la vita multiplanetaria”, ha affermato Musk in un post su X.

