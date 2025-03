Musk ritwitta il messaggio “Hitler non ha ucciso milioni di persone”

Il capo di Tesla e consigliere presidenziale Elon Musk ha condiviso un post che affermava che i dipendenti del settore pubblico, non il dittatore nazista Adolf Hitler, hanno assassinato milioni di persone. Si tratta dell’ultimo post del miliardario correlato ai nazisti mentre lui e la sua azienda di veicoli elettrici affrontano continue reazioni negative e boicottaggi. I critici sostengono che la sua scelta di abbracciare la politica di destra sta virando sempre più all’estremo.

Musk, che ha oltre 219 milioni di follower su X , precedentemente noto come Twitter, ha ritwittato un post in cui affermava che Joseph Stalin , l’ex presidente del Partito comunista cinese Mao Zedong e Hitler non hanno assassinato milioni di persone. “I loro dipendenti del settore pubblico lo hanno fatto”.

La ripubblicazione di Musk arriva mentre Tesla sta affrontando boicottaggi in tutto il mondo che hanno portato a richieste ai proprietari di Tesla di vendere i loro veicoli e manifesti nella Bay Area che esortano i proprietari a “vendere la tua svasticar”.

La ripubblicazione segue anche i giochi di parole nazisti fatti da Musk a gennaio, quando ha evocato i nomi di membri del partito nazista come Rudolf Hess e Joseph Goebbels dopo essere stato criticato per un gesto fatto a un evento inaugurale di Trump che è stato paragonato a un saluto nazista da leader stranieri e democratici.

Musk sta affrontando accuse di antisemitismo dal 2023, quando il miliardario si è trovato apertamente concorde con un post che affermava che “le comunità ebraiche hanno spinto esattamente lo stesso tipo di odio dialettico contro i bianchi che dicono di volere che le persone smettano di usare contro di loro”. Il post diceva anche che la popolazione ebraica occidentale stava “arrivando alla sconvolgente consapevolezza che quelle orde di minoranze che sostengono l’inondazione del loro paese non li amano molto”, a cui Musk ha risposto, “Hai detto la verità”. Musk è stato condannato per il post e diversi inserzionisti sono fuggiti dalla sua piattaforma in seguito al suo commento.

Musk, che ha investito oltre 200 milioni di dollari nella campagna del presidente Donald Trump e da allora è diventato uno dei consiglieri più importanti del presidente, ha anche dovuto affrontare critiche per il saluto simile a “Sieg Heil” che ha fatto durante un evento inaugurale di gennaio per celebrare la vittoria di Trump.

Da allora, il miliardario ha negato di aver fatto un saluto nazista e ha giocato con le reazioni negative con giochi di parole nazisti criticati dall’Anti-Defamation League, che ha difeso il suo “gesto imbarazzante” ma ha sottolineato in un tweet che “l’Olocausto non è uno scherzo”.

Musk si è anche allineato con i partiti politici di estrema destra nel Regno Unito e in Germania, apparendo a un evento di Alternative für Deutschland a gennaio. Ha affermato che “francamente ci si concentra troppo sulla colpa passata e dobbiamo andare oltre”, apparentemente riferendosi al modo in cui la popolazione tedesca moderna ha dovuto fare i conti con le atrocità e l’impatto duraturo dell’era nazista.

