Il ceo di Nvidia Jensen Huang è per la prima volta nella top ten dei più ricchi al mondo

Aspetti principali

Il patrimonio netto di Huang è salito di 3,6 miliardi di dollari , raggiungendo i 124,1 miliardi , superando quello dell’ex ceo di Microsoft Steve Ballmer ( 122,5 miliardi di dollari) .

L'aumento del patrimonio di Huang è conseguenza della crescita del 4,1% delle azioni di Nvidia, che hanno raggiunto un nuovo massimo storico di quasi 144 dollari .

delle azioni di Nvidia, che hanno raggiunto un nuovo massimo storico di quasi . La quota di Huang, pari a circa il 3,5% di Nvidia, rappresenta quasi tutto il suo patrimonio, poiché la sua parte del valore di Nvidia, stimato a 3.500 miliardi di dollari, vale 122,2 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

Huang, amministratore delegato di Nvidia sin dalla fondazione nel 1993, è il maggior azionista individuale della società, anche dopo aver venduto azioni per un valore di 713 milioni di dollari. Anche tre membri attuali del consiglio di Nvidia, legati all’azienda dagli anni ’90 – Tench Coxe, Harvey Jones e Mark Stevens – sono miliardari.

Nvidia è il leader nella progettazione della tecnologia AI personalizzata necessaria per le applicazioni avanzate sviluppate da altre grandi aziende tecnologiche come Amazon, Google, Meta, Microsoft e Tesla. Secondo una recente ricerca di Bank of America, Nvidia detiene circa l’80% del mercato degli acceleratori AI.

Vicenda sorprendente

Nel settembre 2022, nella lista Forbes 400, Huang aveva un patrimonio di “soli” 20,6 miliardi di dollari, il che significa che la sua ricchezza è aumentata di sei volte in due anni. La domanda “folle” per la tecnologia di Nvidia ha portato a un’esplosione del prezzo delle azioni e delle performance finanziarie dell’azienda, con il prezzo delle azioni aumentato di oltre il 1.000% negli ultimi due anni, e gli utili dell’anno fiscale corrente sono previsti in aumento del 1.400% rispetto al periodo terminato a gennaio 2023.