Secondo Bank of America Nvidia potrebbe sfiorare i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione

Le azioni Nvidia hanno ancora molto margine per superare i massimi storici raggiunti in settimana. A dirlo sono gli analisti di Bank of America, che hanno appena aumentato significativamente il loro target price per Nvidia, società ormai divenuta simbolo dell’intelligenza artificiale, in virtù di un orizzonte di crescita altamente favorevole.

La corsa di Nvidia Il gruppo Bank of America, guidato da Vivek Arya, ha aumentato il suo target price per Nvidia da 165 a 190 dollari, indicando un rialzo del 37% rispetto al prezzo di chiusura di 138 dollari di venerdì , che è stato peraltro il nuovo massimo di chiusura settimanale.

, che è stato peraltro il nuovo massimo di chiusura settimanale. Arya e soci sostengono che Nvidia ha ancora davanti a sé una “opportunità generazionale” negli acceleratori di intelligenza artificiale, i sistemi semiconduttori full-stack necessari per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa, di cui Nvidia detiene circa l’80% del mercato. I suoi clienti più importanti come Alphabet, Meta e OpenAI stanno investendo molto nelle unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia per addestrare modelli di grandi dimensioni.

Bank of America stima che il mercato totale indirizzabile per questa tecnologia di intelligenza artificiale crescerà dai 45 miliardi di dollari del 2023 a 117 miliardi di di dollari, fino ad arrivare a 363 miliardi di dollari entro la fine dell’anno. Intanto Nvidia mantiene una quota di mercato del 75%, che si traduce in ben 272 miliardi di dollari di ricavi dall’elaborazione di intelligenza artificiale entro il 2030.

Intanto Nvidia mantiene una quota di mercato del 75%, che si traduce in ben 272 miliardi di dollari di ricavi dall’elaborazione di intelligenza artificiale entro il 2030. A titolo di riferimento, nel 2023 Apple ha generato 204 miliardi di dollari di fatturato dagli iPhone.

Altri fattori positivi menzionati dalla Bank of America includono margini di profitto significativamente più elevati rispetto ai suoi pari, con un margine di flusso di cassa libero di circa il 50% nei prossimi due anni, previsto al doppio della media degli altri cinque mila miliardi di dollari dei giganti della tecnologia americana, e i suoi flussi di reddito “sottovalutati” al di fuori della vendita delle sue GPU personalizzate, tra cui partnership redditizie con la società di consulenza Accenture e Microsoft. LEGGI ANCHE: “Nvidia sui massimi: la capitalizzazione si avvicina a quella di Apple” In cifre 4.700 miliardi di dollari. Questa è la capitalizzazione di mercato di Nvidia qualora raggiunga il target price di 190 dollari per azione degli analisti di Bank of America. Si tratterebbe del valore di mercato più alto in assoluto per una società quotata in Borsa. Titolo che al momento appartiene ad Apple per 3.600 miliardi di dollari. Background Nvidia è la seconda azienda di maggior valore al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 3.400 miliardi di dollari. Una crescita incontenibile, considerando che circa dieci anni fa valeva circa 10 miliardi di dollari e due anni fa vantava una capitalizzazione di mercato inferiore ai 300 miliardi di dollari. L’ascesa di Nvidia è iniziata in seguito al rilascio a fine 2022 del chatbot di intelligenza artificiale generativa ChatGPT di OpenAI, che ha ispirato una significativa crescita degli utili per l’azienda poiché le unità di elaborazione grafica di Nvidia sono al centro di queste applicazioni di intelligenza artificiale. Le vendite e l’utile netto di Nvidia registrate nell’ultimo trimestre concluso a luglio sono cresciuti rispettivamente del 350% e del 2.400% rispetto allo stesso periodo del 2022. Originariamente un’azienda nota per il suo ruolo nella grafica dei videogiochi, Nvidia è ancora guidata dal suo ceo e fondatore Jensen Huang, che, secondo i calcoli di Forbes, è l’undicesima persona più ricca al mondo possedendo il 3% della società. I comuni parametri di valutazione indicano che le azioni Nvidia sono costose rispetto ai loro fondamentali: hanno il secondo rapporto prezzo/vendite più alto, che confronta la capitalizzazione di mercato di un’azienda con i suoi ricavi degli ultimi 12 mesi sull’S&P 500, tuttavia molti rimangono rialzisti grazie a quella che Huang descrive come una domanda “emotiva” e “folle” per i prodotti Nvidia.

