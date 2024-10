Il piano Italia di Amazon: 20 miliardi di investimenti e consegne via drone

Amazon annuncia oggi i progressi del Piano Italia : solo nel 2023, ha investito nel paese oltre 4 miliardi di euro, superando i 20 miliardi di euro dal 2010, anno di arrivo dell’azienda in Italia. Cifra, come spiega l’azienda, che include sia le spese in conto capitale (come le infrastrutture che costruisce, i centri logistici, gli uffici corporate e l’infrastruttura cloud), sia le spese operative (come gli stipendi che paga ai suoi dipendenti in Italia). “Siamo decisi a svolgere un ruolo attivo nel processo di innovazione del paese, offrendo soluzioni all’avanguardia e sostenibili che possano generare valore aggiunto per le comunità in cui operiamo”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, Vp & country manager di Amazon in Italia e Spagna. “Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare e siamo pronti ad affrontare la sfida con determinazione e spirito di collaborazione. Solo unendo le forze e lavorando come sistema Paese, saremo in grado di supportare e continuare a far eccellere l’Italia, culla di creatività e saper fare unico al mondo, sia a livello nazionale che internazionale”, ha aggiunto.

Il ruolo di Amazon in Italia

Confermato inoltre il ruolo di Amazon come motore di sviluppo per l’economia italiana. Secondo uno studio di TEHA, la società occupa la terza posizione tra tutte le grandi imprese straniere che hanno investito di più in Italia nel triennio 2021-2023. E non è tutto. Raggiungendo entro la fine del 2024 2024 circa 19.000 dipendenti a tempo indeterminato (mille in più rispetto a quanto annunciato lo scorso anno), il colosso fondato da Jeff Bezos si posiziona al primo posto tra le aziende che hanno creato più posti di lavoro in Italia nel periodo 2014-2023, al terzo in termini di occupazione totale tra le aziende straniere che operano in Italia e al 20° tra tutte le grandi aziende operanti in Italia.

Secondo un recente studio di Keystone Strategy è emerso che grazie agli effetti indiretti degli investimenti dell’azienda nel 2023 sono stati creati più di 46 mila nuovi posti di lavoro in Italia in settori come la logistica e le costruzioni, oltre ad altre attività di servizi. Il totale dei posti di lavoro indiretti raggiunge la cifra di oltre 100mila persone includendo 60 mila posti di lavoro creati dalle oltre 21.000 pmi italiane che utilizzano i servizi Amazon anche per digitalizzare e internazionalizzare il proprio business.

La presenza di Amazon sui territori

A oggi l’azienda conta oltre 60 strutture in tutta Italia che includono sedi logistiche, uffici corporate, data center e il servizio clienti.

Dopo l’apertura di una nuova sede corporate di Amazon e di Amazon Web Services (AWS) a Roma, nel settembre 2023, dove attualmente sono impiegati oltre 100 dipendenti, tra le più recenti aperture si aggiunge il centro di approvvigionamento Amazon di Alessandria, inaugurato lo scorso mese, che prevede la creazione di 700 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi 3 anni.

Si prevede inoltre nel 2025 l’apertura dell’undicesimo centro di distribuzione Amazon in Italia a Jesi (Ancona), quinto nel Centro-Sud e primo nella regione Marche con un investimento da 180 milioni di euro, che avrà un impatto positivo sullo stato occupazionale del territorio, grazie alla previsione di creazione di mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura, a cui si aggiunge l’indotto generato dalla costruzione e gestione di questo nuovo sito logistico.

Consegne via drone: primato all’Italia

Uno dei centri più avanzati al mondo per la robotica si trova proprio in Italia, a Vercelli. Si tratta dell’Operations Innovation Lab, dove si sviluppano tecnologie robotiche avanzate e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che stanno ridefinendo il futuro del lavoro nella rete logistica di Amazon. Questo centro è responsabile dell’implementazione di oltre 1.000 innovazioni rivoluzionarie nei centri logistici europei di Amazon, con un investimento superiore ai 700 milioni di euro negli ultimi 5 anni. Peraltro, l’Italia sarà il primo nell’Unione Europea a sperimentare le consegne commerciali via drone. Grazie a questa tecnologia, i clienti italiani potranno ricevere direttamente a casa migliaia di prodotti, dall’elettronica ai generi di prima necessità, grazie al lavoro dei team di Prime Air, composti da scienziati, ingegneri e professionisti dell’aerospaziale.

Il contributo fiscale

Partendo dal presupposto che nel 2023 i ricavi totali delle attività di Amazon in Italia sono stati di oltre 10 miliardi di euro, il suo contributo fiscale fiscale complessivo, combinando le imposte dirette e indirette, è stato di oltre 1 miliardo e 405 milioni di euro (+22% rispetto ai 1 miliardo e 147 milioni di euro del 2022).

