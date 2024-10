Bill Gates ha donato 50 milioni di dollari a un’organizzazione non profit che sostiene Kamala Harris

Secondo il New York Times, il cofondatore di Microsoft Bill Gates ha donato circa 50 milioni di dollari a un’organizzazione non profit che sostiene la campagna presidenziale della vicepresidente Kamala Harris, mentre quest’ultima è in vantaggio su Donald Trump per numero di miliardari che sostengono la sua causa.

Aspetti principali

Secondo il Times, che ha citato tre persone informate sulla questione, Gates ha detto di aver donato 50 milioni di dollari .

. Il Times ha fatto notare che la donazione è stata discussa tra diversi colleghi, come l’ex sindaco di New York Mike Bloomberg e che doveva essere mantenuta riservata.

Secondo quanto riferito dal Times, il cofondatore di Microsoft avrebbe espresso preoccupazione per una seconda presidenza sotto l’ex presidente Donald Trump, pur sottolineando la sua capacità di lavorare con entrambi i candidati.

In una risposta al Times, Gates non ha parlato della donazione né ha appoggiato Harris, ma ha dichiarato di sostenere i candidati che si impegnano per l’assistenza sanitaria, il cambiamento climatico e la povertà, aggiungendo che, nonostante la sua storia di collaborazione con vari leader in tutto lo spettro politico, “questa elezione è diversa”.

La donazione è stata fatta a Future Forward USA Action, che non rivela pubblicamente l’identità dei suoi donatori.

Quali miliardari sostengono Trump?

Trump ha il sostegno di 50 miliardari, tra cui spicca la persona più ricca del mondo, Elon Musk, che si è recentemente unito all’ex presidente nella campagna elettorale. Il tycoon vanta anche il sostegno di manager di hedge fund come Bill Ackman, della magnate dei casinò Miriam Adelson e del proprietario dei New York Jets Woody Johnson.

Le stime di Forbes

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Gates ammonta a 105,6 miliardi di dollari, il che lo rende la 13a persona più ricca del mondo.

Sullo sfondo

Gates, che non è un miliardario politicamente impegnato, ha espresso un giudizio positivo su Harris quest’estate, dichiarando a France 24 che è “fantastico avere qualcuno di più giovane, in grado di pensare a cose come l’intelligenza artificiale e a come modellarla nel modo giusto”.

Tuttavia, Gates ha fatto notare che non dice agli altri come votare, citando il suo lavoro con la sua fondazione no-profit Bill & Melinda Gates. L’ex moglie di Gates, Melinda, ha adottato un approccio diverso rispetto al cofondatore di Microsoft, diventando un megadonatore democratico e fornendo più di 13 milioni di dollari ai gruppi che sostengono Harris.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .