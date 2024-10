La lotteria di Musk: 1 milione di dollari al giorno a chi sostiene le sue battaglie

Elon Musk, ormai divenuto un convinto sostenitore dell’ex Presidente Donald Trump, ha annunciato che ogni giorno darà casualmente un milione di dollari fino alle elezioni a un elettore di uno stato in bilico che firma una petizione del suo super PAC. La controversa iniziativa è infatti portata avanti da un comitato pro-Trump sostenuto dall’uomo più ricca del mondo.

Aspetti principali

Musk ha annunciato “la lotteria” da un milione di dollari durante un comizio per Trump a Harrisburg, in Pennsylvania e ha nominato il primo vincitore: John Dreher.

Gli elettori possono essere sorteggiati per il premio firmando una petizione a sostegno della libertà di parola e del diritto di portare armi gestita dall’America PAC di Musk.

Il comitato ha già speso milioni a supporto della candidatura di Trump, inclusa il volantinaggio porta a porta negli stati oscillanti.

Dopo la Pennysilvania la lotteria premierà i fortunati vincitori in Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e North Carolina.

Le critiche

Rick Hasen, avvocato che si occupa di questioni elettorali ha scritto sul suo blog che l’ultima iniziativa di Musk è “chiaramente illegale”, sostenendo che viola una legge federale che vieta di “pagare o offrire di pagare o accettare il pagamento per votare”. Anche il governatore democratico della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha criticato l’iniziativa, dichiarando su “Meet the Press” che Musk ha il diritto di esprimere le sue opinioni, “ma quando si riversa il denaro nella politica, credo che sollevi seri interrogativi che la gente potrebbe voler esaminare”.

Sullo sfondo

Attraverso il suo America PAC, Musk è diventato ufficialmente uno dei principali donatori repubblicani. Musk ha donato circa 75 milioni di dollari al PAC nel terzo trimestre del 2024, coprendo virtualmente tutto il finanziamento del gruppo, che ha speso circa 72 milioni di dollari per sostenere la candidatura di Trump alla Casa Bianca da luglio a settembre.

Musk ha creato l’America PAC a maggio, prima di appoggiare Trump, ma da allora ha svolto un ruolo fondamentale nella campagna di Trump. All’inizio di ottobre, Musk ha annunciato che chiunque avesse firmato una petizione e avesse portato un altro elettore di uno stato in bilico a firmare la petizione entro il 21 ottobre avrebbe ricevuto 47 dollari. La scorsa settimana, Musk ha aumentato l’offerta per gli elettori della Pennsylvania, offrendo 100 dollari per ogni raccomandazione. I giveaway di Musk hanno sollevato interrogativi in passato. È legale compensare chi raccoglie firme, ma le leggi variano da stato a stato e alcuni hanno vietato i pagamenti per la firma.

La citazione

John Dreher, il primo beneficiario del giveaway di Musk, è stato chiamato sul palco a Harrisburg e ha detto di aver “aver scordato per un momento di aver vinto 1 milione di dollari” a causa dell’eccitazione di incontrare Musk. Ha poi esortato gli altri in Pennsylvania a votare, dicendo: “per ragazzi come me che lavorano ogni giorno, è importante, è davvero importante uscire e votare”.

In cifre

1 milione. È il numero di firme che Musk si propone di ottenere sulla petizione del suo PAC a sostegno del Primo e del Secondo Emendamento. Non si sa quanti firme abbia attualmente la petizione.

Da considerare

Musk ha appoggiato Trump a luglio dopo il primo tentativo di assassinio contro di lui, ed è stato attivo nella campagna a sostegno dell’ex presidente sia di persona che sulla sua piattaforma social X. Trump ha dichiarato che, se eletto a novembre, creerà una “commissione per l’efficienza governativa” e nominerà Musk a capo di essa.

I patrimoni

Forbes stima che Musk abbia un patrimonio netto di circa 247,4 miliardi di dollari. Trump ha invece un patrimonio netto di circa 5,5 miliardi di dollari.

