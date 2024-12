I 5 libri da mettere sotto l’albero: i consigli di Bill Gates

Come ogni anno, Bill Gates, il miliardario co-fondatore di Microsoft, ha condiviso una selezione di letture che lo hanno colpito particolarmente, offrendo una lista che spazia tra temi legati al passato, presente e futuro. Per i cinque titoli del 2024 si va da approfondimenti sul futuro dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti, a riflessioni su come i leader del passato abbiano affrontato tempi di crisi, fino ad arrivare a un’analisi degli aspetti invisibili ma fondamentali che sostengono la nostra società quotidianamente. Tra queste letture, c’è anche una sorpresa pensata per gli appassionati di tennis: la biografia di Roger Federer.

“Se sei in cerca di qualcosa di nuovo da leggere, ho preparato una lista di quattro libri che ho apprezzato molto quest’anno”, ha scritto Gates nel suo blog. “Tutti e quattro, in un modo o nell’altro, affrontano il tema di come dare un senso al mondo che ci circonda. Non l’ho scelto come tema intenzionalmente, ma non mi sorprende che sia emerso: è naturale cercare di capire le cose in tempi di rapidi cambiamenti, come quelli che stiamo vivendo”.

I temi

“Due dei libri della mia lista”, ha proseguito il miliardario, “si concentrano sul futuro, esplorando come l’ascesa dell’intelligenza artificiale e i grandi progressi tecnologici stiano cambiando il nostro modo di vivere, imparare e amare. Un altro libro guarda al passato, offrendo lezioni su come i leader hanno affrontato situazioni difficili, un argomento che trovo al tempo stesso rassicurante e affascinante. Il quarto libro, invece, è tutto sul presente e ti aiuterà ad apprezzare l’incredibile e invisibile infrastruttura che sostiene la società ogni giorno. Ho incluso anche una scelta bonus, nel caso stessi cercando un regalo per un amante del tennis. Non si possono mai avere troppi libri, specialmente in questo periodo dell’anno”.

I titoli

Unfinished Love Story, di Doris Kearns Goodwin. Il commento di Gates: “Sono un grande fan dei libri di Doris, ma non conoscevo molto della sua vita personale fino a quando non ho letto la sua nuova autobiografia. Il libro si concentra sulla sua vita con il suo defunto marito, che è stato un esperto di politica e ghostwriter per i presidenti Kennedy e Johnson durante uno dei periodi più turbolenti della storia recente degli Stati Uniti. Doris è una scrittrice così talentuosa che i capitoli sulla sua storia d’amore sono altrettanto coinvolgenti e illuminanti quanto quelli sull’assassinio di Kennedy e sulla guerra del Vietnam”.

The Anxious Generation, di Jonathan Haidt. Il commento di Gates: “Questo libro è imperdibile per chiunque cresca, lavori o insegni ai giovani di oggi. Mi ha fatto riflettere su quanto della mia infanzia—spesso trascorsa giocando all’aperto senza la supervisione dei genitori, a volte combinando qualche guaio—abbia contribuito a formare la persona che sono oggi. Haidt spiega come il passaggio da un’infanzia basata sul gioco a un’infanzia basata sui dispositivi mobili stia trasformando il modo in cui i bambini sviluppano e gestiscono le emozioni. Apprezzo che non si limiti a descrivere il problema, ma offra soluzioni reali che meritano di essere considerate”.

Engineering in Plain Sight, di Grady Hillhouse. Il commento di Gates: “Ti è mai capitato di vedere un tubo insolito che spunta dal terreno e pensare: ‘Che diamine è quello?’ Se sì, questo è il libro perfetto per te. Hillhouse spiega tutte le misteriose strutture che vediamo ogni giorno, dai box dei cavi ai trasformatori fino alle torri dei telefoni cellulari, descrivendo cosa sono e come funzionano. È il tipo di lettura che premia la tua curiosità e risponde a domande che non sapevi nemmeno di avere”.

The Coming Wave, di Mustafa Suleyman. Il commento di Gates: “Mustafa ha una profonda conoscenza della storia scientifica e offre la migliore spiegazione che abbia mai letto su come l’intelligenza artificiale—insieme ad altri progressi scientifici, come l’editing genetico—stia per ridefinire ogni aspetto della società. Descrive i rischi per cui dobbiamo prepararci e le sfide da affrontare per poter beneficiare di queste tecnologie senza subirne i pericoli. Se vuoi capire l’ascesa dell’IA, questo è il libro perfetto da leggere”.

Un libro bonus: Federer, di Doris Henkel. Il commento di Gates: “Questo libro non è per tutti. È piuttosto costoso e pesa quanto un piccolo cane. Ma se tu—o qualcuno che ami—è un fan di Roger Federer, Federer è una meravigliosa retrospettiva sulla sua vita e carriera. Pensavo di sapere praticamente tutto sulla storia di Roger nel tennis, ma ho imparato moltissimo, specialmente sui suoi primi anni. Include anche molte fotografie che non avevo mai visto. Un regalo speciale per il fan del tennis nella tua vita”.

