Warren Buffett: “Non ho intenzione di sostenere alcun candidato politico”

Warren Buffett non promuoverà nuovi prodotti d’investimento e non appoggerà candidati politici. A dichiararlo è stato lo stesso Oracolo di Omaha, in un post nel sito di Berkshire Hathaway. “Alla luce dell’utilizzo crescente dei social media, ci sono state numerose affermazioni fraudolente riguardanti l’approvazione da parte del signor Buffett di prodotti d’investimento, nonché il suo sostegno e approvazione di candidati politici”, si legge nella dichiarazione. “Il signor Buffett attualmente non approva e non approverà in futuro prodotti d’investimento né sosterrà o approverà candidati politici.”

Un falso endorsement su Instagram

Da cosa nasce questa dichiarazione? Secondo quanto riportato da Reuters e come detto Buffett a Cnbc, il chiarimento è in parte dovuto a un falso endorsement politico apparso su Instagram. “Non so nemmeno come accedere a Instagram”, ha detto Buffett. “Qualsiasi cosa si veda con la mia immagine o la mia voce, semplicemente non sono io.”

Buffett, in passato, è stato un sostenitore dell’ex presidente democratico Barack Obama e dell’ex candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton. Gli investitori spesso cercano di seguire le mosse di Berkshire quando annuncia nuovi investimenti. Buffett, 94 anni, gestisce Berkshire dal 1965. Gli investitori che hanno azioni dalla fondazione del conglomerato hanno ottenuto un guadagno complessivo superiore al 5.500.000%.

Il patrimonio di Warren Buffett

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, Warren Buffett ha un patrimonio di 144,6 miliardi di dollari.