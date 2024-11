Warren Buffett vende ancora azioni Apple: ora Berkshire Hathaway ha 325 miliardi di dollari di liquidità

Nel terzo trimestre del 2024, Warren Buffett e la sua Berkshire Hathaway hanno ridotto ancora la loro esposizione azionaria, diminuendo in modo significativo le partecipazioni in Apple e aumentando la liquidità fino a una cifra record di 325,2 miliardi di dollari.

Nel rapporto trimestrale pubblicato sabato 2 novembre, Berkshire ha comunicato di aver ceduto nel corso dell’estate circa 100 milioni di azioni Apple – pari al 25% del totale di quelle possedute – conservando circa 300 milioni di titoli. Solo nel 2024, la società ha venduto complessivamente oltre 600 milioni di azioni del colosso tecnologico, che comunque rimane la sua principale partecipazione azionaria, valutata 69,9 miliardi di dollari.

Le altre azioni

In totale, Berkshire ha liquidato 36,1 miliardi di dollari in azioni, inclusi alcuni miliardi di titoli di Bank of America, mentre ha effettuato acquisti per soli 1,5 miliardi di dollari. Si tratta dell’ottavo trimestre consecutivo in cui le vendite superano gli acquisti. Inoltre, per la prima volta dal secondo trimestre del 2018, il conglomerato di Omaha, non ha effettuato riacquisti di azioni proprie e non ne ha eseguiti nemmeno nelle prime tre settimane di ottobre.

La riserva di cassa di Berkshire, che a fine giugno ammontava a 276,9 miliardi di dollari, è ora più di dieci volte superiore al cuscinetto di 30 miliardi di dollari che Buffett ha sempre dichiarato di voler mantenere. Dal 2016, la compagnia, valutata 975 miliardi di dollari, non ha effettuato acquisizioni significative.

Il patrimonio di Buffett

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, il patrimonio dell’Oracolo di Omaha è pari a 142,2 miliardi di dollari. Buffett è attualmente la sesta persona più ricca del mondo. In occasione della campagna elettorale per le elezioni americane, Buffett ha chiarito in una nota stampa che non promuoverà nuovi prodotti d’investimento e non appoggerà candidati politici. “Alla luce dell’utilizzo crescente dei social media, ci sono state numerose affermazioni fraudolente riguardanti l’approvazione da parte del signor Buffett di prodotti d’investimento, nonché il suo sostegno e approvazione di candidati politici”, si legge nella dichiarazione. “Il signor Buffett attualmente non approva e non approverà in futuro prodotti d’investimento né sosterrà o approverà candidati politici.”

