Truth, l’impero immobiliare e i campi da golf: quanto è ricco Donald Trump

Donald Trump sarà il secondo presidente degli Stati Uniti a governare per due mandati non consecutivi. La sua rielezione alla Casa Bianca è avvenuta mentre il suo patrimonio è di 6 miliardi di dollari: una cifra che lo rende la 549esima persona più ricca del mondo ed è più alta rispetto ai 3,7 miliardi riportati nella Forbes 400 del 2016, l’anno della sua prima elezione. E rispetto ad allora la sua fortuna è ripartita in modo molto diverso.

Il patrimonio di Donald Trump

Nel 2016 la gran parte del patrimonio di Trump era legata alle sue proprietà immobiliari, specie a New York. Oggi il suo asset principale, del valore di 3,5 miliardi di dollari, è invece una quota di maggioranza di Trump Media anche Technology Group, l’azienda con sede in Florida che nel 2022 ha lanciato Truth Social. Oggi la società ha una capitalizzazione di mercato di 6,8 miliardi di dollari, nonostante nell’ultimo bilancio abbia riportato un fatturato di appena 3,4 milioni e una perdita netta di 380 milioni. Forbes.com ha scritto che, se dietro l’azienda ci fosse chiunque altro, il valore sarebbe circa zero.

Il patrimonio immobiliare di Trump vale invece 1,1 miliardi di dollari. La proprietà più importante è una quota – valutata 208 milioni – di 1290 Avenue of the Americas, un grattacielo di Manhattan che si trova a pochi isolati dalla Trump Tower, quartier generale degli affari della famiglia. Nel portafoglio ci sono anche diverse proprietà fuori da New York, tra cui il 30% del complesso 555 California Street a San Francisco, valutato 121 milioni.

L’altro grande asset di Trump – 1 miliardo di dollari – sono i campi da golf e i resort. I dieci campi da golf che possiede negli Stati Uniti valgono 356 milioni, mentre la tenuta di Mar-a-Lago, a Palm Beach, che durante la sua prima amministrazione è stata una seconda Casa Bianca, ne vale 342. Il resort Trump National Doral di Miami vale 197 milioni, i tre campi da golf europei (due in Scozia, uno in Irlanda) altri 100.

Il resto del patrimonio di Trump è diviso tra liquidità e asset minori, tra cui licenze per l’uso del suo marchio, un elicottero, un aereo, pensioni e criptovalute.

Tra le voci negative spiccano le spese che Trump rischia di dover sostenere per i suoi tanti processi: ad agosto Forbes.com le stimava in 566 milioni di dollari.

Il patrimonio di Donald Trump durante il suo primo mandato

Trump non è diventato più ricco nei suoi primi quattro anni da presidente. Se nella Forbes 400 del 2016 era 156esimo, con un patrimonio di 3,7 miliardi, nel 2020 era 339esimo con 2,5 miliardi. Gli era andata meglio sia durante l’amministrazione Obama che durante l’amministrazione Biden.

Lo stipendio del presidente

Da presidente, Trump avrà diritto allo stesso stipendio di 400mila dollari l’anno percepito ora da Joe Biden. Se si considerano i salari reali anziché quelli nominali, cioè se si tiene conto dell’inflazione, Biden è il secondo presidente meno pagato della storia, dopo Bill Clinton. Entro il 2028, quando terminerà il suo secondo mandato, Trump potrebbe diventare il meno pagato di sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .