Comte de Montaigne presenta la collezione Célébration, un tributo ai suoi valori fondanti

Comte de Montaigne, maison di Champagne de Prestige dell’Aube, presenta la collezione Célébration, un’edizione unica che esprime un tributo ad autenticità, cuore e bon vivre: i valori fondanti della maison. Due nuove cuvée dedicate ai momenti di festa più speciali, quelli che più di ogni altro desideriamo condividere con chi amiamo e con i nostri amici più cari.

“La genuinità e il calore dei rapporti umani sono stati l’ispirazione creativa che ha dato vita a questa edizione”, ha detto Stéphane Revol, proprietario e amministratore delegato della maison Comte de Montaigne. “In un mondo iperconnesso e super tecnologico, abbiamo tutti bisogno di maggiore autenticità e contatto. Il design della collezione vuole omaggiare le origini della comunicazione, con il francobollo quale testimonianza di un’epoca passata in cui il piacere per l’attesa di un messaggio poteva dare emozioni di incredibile intensità”.

La regia creativa di Célébration

Di grande pregio anche la regia creativa del progetto, affidata a Giò Martorana, direttore creativo della maison e fotografo professionista di fama internazionale. La sinergia tra l’artista e la maison ha dato vita a una bottiglia avvolta da una moltitudine di francobolli colorati, messaggeri universali di gioia ed emozione, che la rendono uno scrigno di ricordi belli e da collezione da condividere con i propri cari in ogni occasione che meriti di essere celebrata.

La gamma della maison si arricchisce così di due bolle che portano al massimo l’espressione dell’autenticità e dell’eleganza del dipartimento dell’Aube e del suo terroir. Il Blanc de Blancs Grande Réserve Extra Brut, Chardonnay in purezza dal delicato colore oro, impreziosito da un perlage vivace e fine con un basso dosaggio che esalta gli aromi di fiori bianchi, agrumi e frutta esotica, e in bocca rivela una sensazione di grande finezza e freschezza. Il Brut Nature Grande Réserve, 100% Pinot Noir, che si presenta con un colore dorato brillante, arricchito da un perlage fine, persistente e vivace. Il dosage zero esalta gli aromi intensi e fruttati di mela, pera e pesca, mentre il gusto è fresco, equilibrato e minerale.

I partner di St. Moritz

Célébration è stata presentata in collaborazione con due eccellenze dell’ospitalità del lusso dell’Engadina: il Grace La Margna St. Moritz, il primo luxury lifestyle & boutique hotel a St. Moritz, e il Grand Hotel Des Bains Kempinski St. Moritz, un buen ritiro nel segno dell’eleganza senza tempo e dell’eccellenza dei servizi.

La ricerca dell’autenticità e dell’eleganza ha ispirato la partnership con i due alberghi. “Siamo onorati di questa importante collaborazione, poiché si basa su valori comuni e su un vero amore per il bon vivre”, prosegue Revol. “Presentare qui la nostra Célébration è stato naturale. Queste due eccellenze dell’ospitalità engadinese sono rinomate per i loro eventi: la cornice ideale per la nostra Célébration, un’edizione dedicata alle persone che in tutto il mondo hanno l’innata capacità di apprezzare i momenti di bellezza e di valore che la vita può offrirci”.

I due hotel condividono con Comte de Montaigne una lunga storia: le radici della maison francese risalgono al XIII secolo, quando il primo ceppo di Chardonnay, importato da Cipro, fu messo a dimora proprio nella Côte-des-Bar, dove oggi si trovano i vigneti di Comte de Montaigne. La ricerca dell’eccellenza e dell’autenticità e il rispetto della tradizione, uniti a un forte spirito di innovazione, sono gli altri importanti valori che queste realtà hanno a cuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .