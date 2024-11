Lenovo accelera sull’AI e i ricavi volano a quasi 18 miliardi di dollari

Lenovo ha annunciato i risultati del secondo trimestre per l’anno fiscale 2024/25, riportando aumenti significativi in tutte le attività. I ricavi del gruppo sono aumentati del 24% su base annua, raggiungendo i 17,9 miliardi di dollari, l’utile netto è cresciuto del 48% a 404 milioni di dollari e il mix di entrate non-pc è aumentato di cinque punti al 46%. Dati ai quali si aggiunge anche un acconto sui dividenti di 8,5 centesimi per azione.

“Nell’ultimo trimestre, abbiamo raggiunto una crescita forte, sostenibile e accelerata, segnando un altro periodo di espansione dei ricavi in tutti i gruppi aziendali”, ha dichiarato Yuanqing Yang, presidente e ceo di Lenovo. “Questo significativo slancio è guidato dalla nostra chiara strategia, investimenti in innovazione, eccellenza operativa e presenza globale, nonché il nostro impegno per l’AI ibrida, con cui stiamo ulteriormente rafforzando la nostra differenziazione nel mercato e la leadership nel settore. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che i nostri continui progressi nell’innovazione dell’intelligenza artificiale ibrida continueranno ad accelerare la crescita e la redditività, spingendoci in avanti per il resto dell’anno fiscale”, ha aggiunto.

Lenovo e la strategia AI ibrida

Lanciata con una prima fase di AI Pc in Cina a maggio 2024, la strategia di AI ibrida di Lenovo ha già raggiunto una quota a due cifre delle sue spedizioni totali di notebook nel mercato cinese. Anche i recenti lanci di PC AI per il mercato globale con Lenovo AI Now sono stati accolti positivamente. Per l’AI aziendale, il gruppo sta sfruttando la sua infrastruttura ibrida full-stack e Lenovo Hybrid AI Advantage per cogliere le opportunità di crescita. Questa attenzione incessante all’innovazione dell’AI e agli investimenti in R&S (in aumento del 10% su base annua a 548 milioni di dollari) sta consolidando la differenziazione del mercato del gruppo e la leadership del settore. Guardando al futuro, “Lenovo guiderà l’innovazione continua nell’AI ibrida per accelerare ulteriormente la crescita e l’aumento della redditività ed è ottimista sul fatto che il suo attuale slancio continuerà per tutto il resto dell’anno fiscale”, ha aggiunto nella nota la società.

La crescita per settori

Come specificato da Lenovo, il settore Intelligent Devices Group ha registrato un forte trimestre, con ricavi per 13,5 miliardi di dollari, in aumento del 17% su base annua. “Il business dei pc ha ampliato la sua leadership di mercato a quasi il 24% di quota di mercato, ampliando il vantaggio sul secondo player a quattro punti e con i pc AI che hanno raggiunto una quota a due cifre delle spedizioni totali di notebook per il Gruppo nel mercato cinese. Sia il business degli smartphone che quello dei tablet hanno registrato una crescita dei ricavi a due cifre, rispettivamente del 43% e del 19% su base annua, con un’ipercrescita per gli smartphone nei mercati del Nord America, dell’EMEA e dell’Asia Pacifico”, ha aggiunto la società. E non è tutto. Secondo le previsioni di Lenovo, il mercato dei pc si riprenderà costantemente ed entrerà in un nuovo ciclo di aggiornamento guidato dai PC AI, crescendo gradualmente fino a rappresentare circa l’80% del panorama del settore PC entro il 2027. Il nuovo sviluppo delle tecnologie AI dovrebbe anche guidare un aggiornamento nel mercato degli smartphone.

Guardando all’Infrastructure Solutions Group, il settore, spinto dallo slancio del cloud e dalla ripresa delle attività aziendali, ha stabilito un nuovo record trimestrale, aumentando i ricavi del 65% su base annua a 3,3 miliardi di dollari. I ricavi combinati da storage, software e servizi sono cresciuti del 35% su base annua, raggiungendo un livello record. Contestualmente, i ricavi dai server raffreddati a liquido Lenovo NeptuneTM sono cresciuti del 48% su base annua. In aumento anche l’area Solutions and Services Group, che ha esteso la sua serie di crescita dei ricavi a due cifre a 14 trimestri consecutivi, con ricavi per 2,2 miliardi di dollari e un margine operativo del 20%.

E l’Italia?

Come dichiarato da Enza Truzzolillo, ad e general manager, Italy and Israel di Lenovo, il nostro paese “continua a rappresentare uno dei mercati di rilievo di Lenovo in EMEA”. Questo perché “le aziende italiane riconoscono in Lenovo il partner di riferimento nel percorso di trasformazione digitale e gli studenti, le famiglie, così come i professionisti scelgono sempre con maggiore ricerca i nostri prodotti per la scuola, il lavoro e le proprie passioni”, aggiunge Truzzolillo.

La leadership consolidata nelle medie e grandi organizzazioni “è un chiaro indicatore della fiducia che il mercato aziendale ripone in noi. Un risultato che non sarebbe possibile senza i nostri partner certificati, a cui va il nostro più sentito ringraziamento. Continuiamo a essere protagonisti nel mercato consumer, dove vediamo una crescita significativa nei segmenti di maggior valore, come quelli premium e degli AI PC. Oggi Lenovo ha soluzioni e servizi diversificati per utenti sempre più esigenti e tecnologicamente avanzati che ricercano il nostro brand e non vogliono compromessi sulla sicurezza”, ha chiosato.

Lenovo e la sostenibilità

Sono tanti i riconoscimenti ottenuti da Lenovo dal punto di vista della sostenibilità. È stata classificata al primo posto nella sesta lista annuale di Fast Company dei 100 posti migliori in cui lavorare per gli innovatori tra le aziende del settore intelligenza artificiale e robotica.

Inoltre, i riconoscimenti e gli highlights esg includono l’adesione al Patto AI della Commissione europea, il mantenimento di un rating elevato nell’indice di sostenibilità aziendale Hang Seng 2024, in cui il la società ha ricevuto il punteggio ambientale più alto nel settore IT, e il raggiungimento dello status di Ambasciatore nel Workplace Pride Global Benchmark 2024.

