Intesa Sanpaolo: conclusa la seconda edizione di Up2Stars, programma di accelerazione per startup

La cerimonia conclusiva della seconda edizione di Up2Stars di Intesa Sanpaolo si è svolta presso l’Università Federico II di Napoli. Ad aprire l’evento sono stati Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo, seguiti da Serena Fumagalli, economista Research Department Intesa Sanpaolo.

Marianna Ronzoni, responsabile Valutazione e Accelerazione Startup Intesa Sanpaolo Innovation Center ha accolto cinque startup: Joule di Campodarsego (PD), Keplera di Palermo, Novac di Modena, Oraigo di Padova e Plino di Torino.

A chiudere l’evento, gli interventi di Alberto Acito, managing director Italian Innovation Hub, in collegamento da Hub Innovit di San Francisco, Anna Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo e Marta Testi, chief executive officer di Elite – Euronext Group.

Il programma ha un controvalore in servizi e opportunità per circa 2,2 milioni di euro. “Il successo registrato dalla seconda edizione di Up2Stars conferma la nostra capacità di azione concreta a supporto dell’innovazione e dei talenti italiani per promuovere sviluppo e transizione digitale del Paese”, ha commentato Anna Roscio, executive director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. “In due anni abbiamo selezionato 80 startup innovative che rappresentano un’eccellenza imprenditoriale. Le abbiamo accelerate, presentate ad un’ampia platea di investitori ed imprese e, grazie alla nostra dimensione internazionale e a una rete di partner strategici come Innovit, abbiamo fornito loro tutti gli strumenti per misurarsi con il mercato globale. Lavoriamo da anni e investiamo per creare una rete organica fatta di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico verso le Pmi, capace di favorire la transizione del nostro Paese verso nuovi modelli, in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr”.