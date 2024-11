Sinner è il nuovo maestro del tennis: quanto ha guadagnato con la vittoria alle Finals

Il nuovo maestro del tennis si chiama Jannik Sinner. Con la vittoria contro l’americano Taylor Fritz (6-4; 6-4), l’altoatesino ha trionfato per la prima volta alle Atp Finals riscattando la sconfitta subita l’anno scorso contro Novak Djokovic.

Una settimana praticamente perfetta per Sinner, che ha vinto tutti gli incontri disputati senza perdere neanche un set (in ognuno di questi non ha mai concesso più di quattro game). Solo Ivan Lendl, finalista in questo torneo dal 1980 al 1988, era riuscito nell’impresa di vincere le Finals (che all’epoca si giocavano al Madison Square Garden) senza concedere nemmeno un set.

Con la vittoria di Torino, Sinner ha confermato il suo status di numero uno almeno fino agli Australian Open 2025, diventando il terzo giocatore nell’Era Open ( e il più giovane) a vincere nella stessa stagione Australian Open, Us Open e Atp Finals. Prima di lui c’erano riusciti solo Roger Federer (2004, 2006-2007) e Novak Djokovic (2015, 2023).

Un anno da record per Sinner

Un 2024 da incorniciare per Sinner, con 8 titoli Atp vinti, di cui 3 Master 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), 2 Slam (Australian Open e Us Open) e le Atp Finals, con 70 vittorie totali.

L’azzurro detiene il record di primo tennista italiano a vincere due Slam in singolare nello stesso anno. Prima di lui Adriano Panatta aveva vinto il Roland Garros nel 1976, unico major della sua carriera. A soli 23 anni, il campione azzurro è diventato anche il più giovane nell’era Open a vincere Australian Open e Us Open in una singola stagione, mantenendo l’imbattibilità negli slam sul cemento, come era successo solo a Mats Wilander (1988), Novak Djokovic (2011, 2015, 2023) e Roger Federer (2004, 2006, 2007).

Quanto ha guadagnato Sinner?

Ma quanto ha incassato il tennista azzurro con le Finals di Torino? La vittoria in finale contro Fritz gli ha permesso di incassare un assegno da 4,88 milioni di dollari (prize money riservato in caso di successo con cinque vittorie su cinque). Quest’anno, le Finals sono state il torneo più remunerativo di sempre (Six Kings Slam escluso), con un montepremi complessivo di 15.250.000 dollari americani.

Nella classifica di Forbes, Sinner è il quinto giocatore più ricco del mondo, preceduto da Carlos Alcaraz (42,3 milioni), Novak Djokovic (37,2 milioni), Coco Gauff (27,1 milioni) e Iga Swiatek (26,7 milioni).

