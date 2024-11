Dubai, la nuova frontiera per le aziende italiane: tutte le opportunità delle free zone

La DMCC ospita oltre 25.000 aziende provenienti da ogni angolo del pianeta, facilitando l’incontro tra domanda e offerta in vari settori. Numerose imprese italiane hanno già scelto la DMCC come base operativa per la loro crescita internazionale, attratte da vantaggi come la possibilità di possedere il 100% della propria società, la libertà di rimpatriare i capitali e un ambiente fiscale estremamente favorevole, senza tasse sul reddito delle società, sulle plusvalenze né dazi doganali sulle merci in transito.

Oltre ai benefici fiscali, la DMCC offre una gamma completa di servizi di supporto, tra cui assistenza per visti, consulenza legale e fiscale, spazi ufficio moderni e supporto nel marketing e nelle pubbliche relazioni. Questo ecosistema dinamico favorisce la crescita in settori chiave come il commercio di diamanti e oro, l’industria del caffè e le nuove tecnologie, inclusi crittografia, blockchain e intelligenza artificiale.