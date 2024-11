Come Salugea è diventata uno dei principali brand di integratori in Italia

Articolo tratto dal numero di novembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Da una semplice visione a leader di mercato in un decennio. È il percorso di Marco De Gregorio, ceo e fondatore di Salugea, che ha guidato la sua azienda a diventare uno dei principali brand di integratori in Italia. Sempre più persone, infatti, scelgono Salugea, che dichiara di puntare su innovazione, ascolto al consumatore e trasparenza.

Avere al suo fianco le persone giuste ha giocato un ruolo importante nello sviluppo dell’azienda?

Direi fondamentale. È solo grazie ai professionisti incontrati sul mio cammino che Salugea è diventata l’azienda di oggi. Ho avuto una grande fortuna nell’intercettare le persone giuste, che condividono con me gli stessi valori e il voler aiutare gli altri a migliorare la loro qualità di vita.

In che cosa Salugea vuole distinguersi dalla concorrenza?

In primis nei nostri integratori in capsule vegetali, che sono diversi da tanti altri sul mercato perché formulati esclusivamente con estratti secchi titolati, la più nobile forma di lavorazione della pianta e l’unica che garantisce la presenza certa e costante del principio attivo. Inoltre sono 100% naturali, ad alto contenuto di principi attivi, con formulazioni innovative complete, sempre conservati in vetro scuro di grado farmaceutico e – unici sul mercato – con sigillo di sicurezza riutilizzabile, che mantiene la qualità del prodotto dalla prima all’ultima capsula.

Da dove nasce il vostro motto ‘Qualità garantita senza compromessi’?

Il nostro motto è la nostra etica aziendale. In Salugea diciamo parecchi ‘no’. No a sostanze di sintesi, no a zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti chimici, no ai flaconi in plastica.

In che modo sostenete l’ambiente?

Limitiamo gli sprechi energetici, usiamo solo carta riciclata, acqua da bere in vetro e di ogni scelta – anche non visibile all’esterno – consideriamo l’impatto sull’ambiente. Perché la vera qualità la fai soprattutto quando gli altri non ti guardano. In più, con il progetto Salugea for Planet, in collaborazione con Tree Nation, per ogni ordine ricevuto sul nostro sito piantiamo un albero nelle aree del pianeta più colpite dalla deforestazione.

Quali sono i prossimi obiettivi?

Continueremo a investire per potenziare le nostre tre reti di professionisti: quella commerciale di agenti monomandatari, la rete di client advisor di supporto alle farmacie e quella di informatori medico-scientifici. Inoltre stiamo gettando le basi per entrare nei mercati internazionali e diventare un punto di riferimento solido e affidabile anche per i consumatori di altri paesi.

Come riassumerebbe la sua ideologia?

È riassumibile con una frase che da tempo uso per me e per motivare i miei collaboratori: ‘Facciamo sempre la cosa giusta e non la più comoda o conveniente’. Una frase che racchiude l’insieme di valori che condivido con la mia squadra e che guiderà sempre ogni passo avanti di Salugea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .