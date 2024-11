Altra trimestrale da record per Nvidia. Ma il titolo scivola in Borsa

Nvidia batte le attese e fa registrare un’altra trimestrale da record. Ieri, a mercati chiusi, la società ha annunciato di aver riportato al 27 ottobre 2024 un fatturato di 35,1 miliardi di dollari, oltre le attese di 33,1 miliardi di dollari e in aumento del 17% rispetto al trimestre precedente (addirittura del 94% rispetto all’anno precedente). In rialzo anche i ricavi, che hanno raggiunto la cifra record di 30,8 miliardi di dollari, in crescita del 17% rispetto al trimestre precedente e del 112% anno su anno, e l’utile per azione: 0,81 dollari contro lo 0,75 previsto dagli analisti, in aumento del 19% rispetto al trimestre precedente e del 103% rispetto all’anno precedente. Inoltre, il 27 dicembre 2024 Nvidia pagherà il dividendo trimestrale in contanti di 0,01 dollari per azione a tutti gli azionisti registrati al 5 dicembre 2024.

“L’era dell’intelligenza artificiale è in pieno svolgimento, spingendo verso un passaggio globale al computing Nvidia”, ha affermato Jensen Huang, fondatore e ceo della società. “La domanda per Hopper e l’attesa per Blackwell sono incredibili, perché coloro che creano modelli di base scalano il pre-training, il post-training e l’inferenza. “L’intelligenza artificiale sta trasformando ogni settore, azienda e paese. Le aziende stanno adottando l’intelligenza artificialeper rivoluzionare i flussi di lavoro. Gli investimenti nella robotica industriale stanno aumentando con le innovazioni nell’intelligenza artificiale fisica. E i paesi si sono resi conto dell’importanza di sviluppare la loro intelligenza artificiale e infrastruttura nazionale”, ha aggiunto Huang, che secondo Forbes vanta un patrimonio di 127,2 miliardi di dollari.

LEGGI ANCHE: “Nvidia supera Apple: è ora l’azienda quotata che vale di più al mondo”

Trimestrale Nvidia: negativa la risposta degli investitori

“Nvidia si conferma essere la regina dell’IA e i numeri della trimestrale evidenziano come il settore dei data center traina la crescita e il fatturato, mentre il settore della robotica e dell’automotive si distingue dagli altri comparti per la sua crescita su base annuale”, evidenzia David Pascucci, analista dei mercati per XTB. In effetti, il fatturato dei data center è salito a 30,8 miliardi di dollari, in pratica oltre il 90% del fatturato totale della società, in aumento del 117% rispetto lo scorso anno, “una crescita incredibile per una società che quota 3600 miliardi di dollari di capitalizzazione”, ha aggiunto Pascucci.



Nonostante i continui rialzi, gli investitori non stanno reagendo positivamente. Nelle contrattazioni afterhours il titolo Nvidia è sceso di circa il 5%, per poi portarsi di nuovo vicino ai livelli di chiusura cash. Inoltre, in attesa dell’apertura a Wall Street le azioni sono previste in ribasso di circa il 2,5%.

“Non si discute la bontà del business di Nvidia, che palesemente é incentrata solo ed esclusivamente sul settore dei data center, di cui é regina indiscussa, ma ci si interroga principalmente sulla quotazione e sulla capitalizzazione di mercato. Veramente Nvidia vale oltre 3.600 miliardi di dollari? Il rapporto prezzo utili a 66 é sostenibile nel lungo periodo? I pericoli sono alti per un titolo che quota cosí in alto, pertanto il mercato ha inizialmente reagito male a questa trimestrale incredibilmente positiva. Il titolo potrebbe ancora salire ma é innegabile il fatto che le sue quotazioni, di conseguenza la sua capitalizzazione, risultano particolarmente eccessive rispetto al resto del mercato”, ha chiosato Pascucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .