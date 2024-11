Nvidia supera Apple: è ora l’azienda quotata che vale di più al mondo

Il colosso dell’intelligenza artificiale Nvidia è diventata la più grande azienda quotata al mondo, superando Apple. Già nella seduta di lunedì aveva per un breve momento superato il produttore di iPhone, per poi essere risuperata a sua volta. La capitalizzazione di Nvidia, il cui titolo è al momento in rialzo di oltre il 2%, ha superato i 3.400 miliardi di dollari, mentre quella di Apple (+0,60%) è di circa 3.380 miliardi di dollari.

A contribuire alla spinta di Nvidia è stato l’annuncio di venerdì che sostituirà Intel nel Dow Jones Industrial Average (il cambiamento entrerà in vigore venerdì). Le azioni Apple sono state invece influenzate negativamente da uno dei suoi maggiori azionisti, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, che ha annunciato questo fine settimana un’altra importante vendita di azioni Apple.

Nvidia e la domanda “folle” di chip

Nvidia aveva già superato Apple per un breve periodo come più grande azienda al mondo il 25 ottobre. Nvidia progetta circa il 75% degli acceleratori di intelligenza artificiale del mondo, la tecnologia dei semiconduttori che alimenta le applicazioni di intelligenza artificiale generativa come il chatbot ChatGPT di OpenAI, mentre la domanda aumenta per le unità di elaborazione grafica prodotte da Nvidia. Questa domanda “folle” si è tradotta in un enorme aumento degli utili e in un boom del mercato azionario.

L’utile netto di Nvidia è salito da 2,3 miliardi di dollari della prima metà del 2022 ai 31,5 miliardi di dollari della prima metà del 2024. Il prezzo delle sue azioni è aumentato dell’850% negli ultimi due anni. Tuttavia, le azioni Nvidia sono in realtà in calo del 4,8% rispetto al massimo storico di chiusura stabilito il 21 ottobre, ma le azioni Apple hanno registrato in calo maggiore nello stesso periodo, del 6,7%. Nel suo report sugli utili di giovedì, Apple ha superato le aspettative di Wall Street per fatturato e profitti rettificati, ma le sue prospettive più deboli per il periodo finale del 2024 hanno deluso gli investitori.

Fatto sorprendente

La performance finanziaria di Apple è ancora molto più solida di quella di Nvidia, con i suoi 397 miliardi di dollari di fatturato previsto e 98 miliardi di dollari di utile netto che surclassano i 120 miliardi di dollari di vendite e 64 miliardi di dollari di utile netto di Nvidia, secondo i dati di FactSet che combinano risultati e previsioni medie. Ma gli analisti si aspettano che la traiettoria di crescita di Nvidia continui, con i suoi 122 miliardi di dollari di profitti previsti per il 2026.

