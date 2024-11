EY lancia ‘Hey Food’: appuntamento il 25 novembre in Puglia

EY dà vita a un nuovo approfondimento dedicato a cibo e benessere. Stiamo parlando di ‘Hey Food’.

In scena, lunedì 25 Novembre alle ore 18.00 in via G. De Nittis n. 15 a Barletta, il primo appuntamento sarà dedicato alla Puglia e appunto al settore food ed esplorerà come le aziende stiano ripensando il proprio posizionamento e le proprie offerte in un contesto in continua evoluzione, in cui è necessario ripensare strategie, offerta e posizionamento sul mercato.

Uno scenario complesso in cui le azioni collaborative non sono solo desiderabili, ma fondamentali per innescare virtuosismi lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola. Questa evoluzione non è solo teorica: grazie all’esperienza del progetto Value for Food, che ha coinvolto aziende pugliesi e nazionali per quasi due anni, abbiamo scoperto che le sinergie di filiera non solo funzionano, ma rappresentano una leva concreta per ottenere risultati tangibili in termini di semplificazione dei processi, recupero della profittabilità e riduzione dell’impatto ambientale.

In questo contesto, la regione Puglia, con la sua tradizione alimentare e la crescente attenzione all’innovazione, rappresenta un laboratorio perfetto per questo tipo di collaborazione. Attraverso il dialogo tra aziende, professionisti della salute e del fitness, vogliamo costruire un futuro in cui il cibo non sia solo una questione di sostenibilità economica ed ecologica, ma anche un pilastro della salute e del benessere collettivo.

I temi e gli ospiti dell’evento

Saranno diversi i temi trattati durante l’evento: dal significato attuale e futuro di ‘filiera estesa’, con la contestuale analisi dei dati di mercato e di casi studio concreti, fino ad arrivare all’intervento di figure chiave del mondo della sanità e dello sport, esplorando come la collaborazione tra settore alimentare, salute e benessere possa contribuire a creare un sistema alimentare che promuova non solo la sostenibilità, ma anche il miglioramento delle abitudini di vita e del benessere fisico della popolazione.

Nel dettaglio, interverranno Gianluca Nardone, capo dipartimento Agricoltura Regione Puglia, Gianmarco Laviola, amministratore delegato Princes Italia, Isidoro Liantonio, direttore vendite franchising Tatò Paride, Antonio Moschetta, direttore medicina interna “Frugoni” Policlinico Bari, Felice Sgarra, chef stellato Michelin, Gennaro Delvecchio, dirigente sportivo, allenatore di calcio, ex calciatore in serie A, e Riccardo Passerini, CPR market segment consulting leader EY.

