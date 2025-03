Hey Sud: il talk ideato da Fabio Mazzocca torna il 14 marzo 

Hey Sud è un ciclo di talk ideato da Fabio Mazzocca, sales responsible South area consulting, e promosso da EY nel Sud Italia con l’intento di avviare un confronto sulle principale tematiche di interesse territoriale tra imprese, professionisti, istituzioni e altri soggetti attivi.

Il prossimo talk è previsto il 14 marzo alle ore 19, in diretta streaming.

Hey Sud: il focus del prossimo talk

La transizione ecologica, fondamentale per combattere il cambiamento climatico, punta a trasformare il nostro modello economico in uno più sostenibile, neutrale dal punto di vista climatico e rispettoso dell’ambiente. L’Unione Europea è in prima linea in questa sfida, grazie all’European Green Deal, che mira alla neutralità climatica entro il 2050 e a una riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030. La Commissione ENVI, presieduta da Antonio Decaro, ha un ruolo centrale nel definire politiche innovative e nel promuovere strumenti come il pacchetto “Fit for 55”, il fondo sociale per il clima e iniziative per l’economia circolare.

Tuttavia, la transizione ecologica non si gioca solo a livello europeo: i territori locali sono il cuore di questo cambiamento. Le città, infatti, hanno la possibilità di sperimentare soluzioni concrete, come la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la tutela della biodiversità urbana. Ma il percorso non è privo di ostacoli: costi iniziali elevati, complessità normativa e resistenze sociali possono rallentare i progressi.

È qui che entra in gioco la collaborazione tra istituzioni europee, nazionali e locali, con un obiettivo comune: trasformare le sfide in opportunità. La transizione ecologica può infatti creare nuovi posti di lavoro, migliorare la qualità della vita e garantire un futuro più sicuro per le prossime generazioni.

Il dibattito sarà l’occasione per riflettere su come possiamo essere protagonisti di questa trasformazione. Perché la transizione ecologica non è solo un obbligo, ma un impegno condiviso per costruire un domani più giusto e sostenibile. È di questo che si parlerà nel prossimo appuntamento di Hey Sud, moderato da Antonio Procacci, vicedirettore del gruppo Norba.

Ne parleranno:

Antonio Decaro, presidente ENVI UE (Comm. Ambiente, Clima e Sicurezza Alimentare)

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia

Fabrizio Penna, capo dipartimento unità di missione Pnrr Mase (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

Angelo Di Giovine, presidente Sez. Energia Ambiente e Utilities Confindustria Bari-Bat

Francesco Cupertino, rettore Politecnico Bari

Claudio Meucci, EY consulting market leader

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .