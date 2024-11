Milano Cortina 2026: Technogym sarà fornitore ufficiale (per la decima Olimpiade di fila)

La Fondazione Milano Cortina 2026 e Technogym hanno firmato un accordo di collaborazione che ufficializza l’ingresso dell’azienda italiana nella squadra dei partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’intesa definisce l’avvio di un solido rapporto di fiducia e si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi del 2026.

Per Technogym – marchio leader mondiale nelle attrezzature e nelle tecnologie digitali per il wellness, il fitness, lo sport e la salute – Milano Cortina 2026 rappresenterà la decima esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, PyeongChang 2018, Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Technogym e Milano Cortina 2026

Nel dettaglio, la collaborazione vuole promuovere lo sport come strumento per migliorare la salute fisica e mentale e come un potente mezzo di inclusione sociale, integrazione e rispetto reciproco. Technogym, infatti, allestirà circa 22 centri per la preparazione degli atleti prima e durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le principali strutture di allenamento, attrezzate per le esigenze di tutte le discipline sportive, saranno all’interno dei 6 Villaggi Olimpici e Paralimpici di Milano, Cortina, Predazzo, Livigno, Bormio e Anterselva, mentre i 16 centri di allenamento specificamente progettati per diverse discipline saranno situati nelle sedi di gara. Un numero totale di circa 1.000 attrezzature sarà messo a disposizione dei più di 3.500 atleti provenienti da più di 90 Paesi diversi e impegnati in 16 discipline Olimpiche e 6 Paralimpiche. Inoltre, Technogym offrirà tutti i servizi essenziali correlati come configurazione, installazione e assistenza.

“I Giochi di Milano Cortina 2026 sono un progetto che appartiene al nostro Paese verso cui le due realtà, con questa partnership, si assumono delle responsabilità: noi come Comitato Organizzatore di un progetto sportivo unico al mondo e Technogym come grande azienda italiana leader a livello internazionale”, ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. “Insieme dobbiamo fare qualcosa di ancora più favoloso rispetto a ciò che è già stato fatto in passato. Dobbiamo utilizzare Milano Cortina 2026 come un incubatore di progetti di successo che mi auguro si possano replicare in altre città del mondo. Ci auguriamo che il nome Technogym, unito all’emblema Olimpico e Paralimpico, ci permetta di raggiungere questi ambiziosi traguardi”.

Soddisfatto Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym. “Siamo orgogliosi di essere al fianco del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. In Technogym, lavoriamo ogni giorno per sviluppare i prodotti e le tecnologie digitali più innovativi per supportare le atlete e gli atleti nel migliorare le loro prestazioni e raggiungere i loro obiettivi. I Giochi rappresentano una grande occasione per l’intero Paese per promuovere la cultura dello sport e del wellness con un duplice obiettivo: diffondere la cultura della salute e della prevenzione e presentare l’Italia al mondo come il Paese del benessere e della qualità della vita”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .