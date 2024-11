Dal 2026 Cadillac sarà un nuovo team della Formula 1. E si affiderà all’ex campione Mario Andretti

Nel 2026 la Formula 1 avrà una nuova protagonista: Cadillac. Sarà lei infatti l’undicesimo team in griglia, nonché la prima e nuova scuderia ad entrare nel Circus dal 2016. A darne comunicazione è la stessa casa automobilistica americana di proprietà del gruppo General Motors.

Cadillac sbarca in Formula 1

Ieri, in una nota ufficiale, Cadillac ha rivelato che dal 2026 sarà l’undicesimo team in griglia in Formula 1. Decisivo è stato l’accordo stipulato da General Motors, gruppo che controlla il marchio di lusso americano, il suo partner Twg Global e Liberty Media, società che controlla la Formula 1. Peraltro, oltre alla partnership Cadillac F1 con General Motors, TWG Global possiede e gestisce Andretti Global, Wayne Taylor Racing e Spire Motorsports.

Proprio Mario Andretti, ultimo campione americano di F1, ricoprirà il ruolo di membro del consiglio di amministrazione della squadra.

General Motors ha anche dichiarato che sta lavorando al lancio di una power unit proprietaria entro la fine del decennio e far diventare così Cadillac una scuderia autonoma, indipendente quindi dagli altri team.

Da quando è stata annunciata la proposta di General Motors di entrare in Formula (gennaio 2023), Cadillac F1 ha riunito un team esperto per lavorare su aerodinamica, sviluppo di telai e componenti, software e simulazione della dinamica del veicolo. Il team ha sedi a Fishers, Indiana; Charlotte, North Carolina; Warren, Michigan; e Silverstone, Inghilterra.

“Il lancio di un team di F1 metterà inoltre in risalto il marchio Cadillac a un pubblico internazionale eterogeneo, mostrando le capacità tecnologiche e di progettazione di General Motors”, ha dichiarato la società.

In cifre

General Motors vanta decenni di successi nelle corse automobilistiche e una ricca tradizione nello sviluppo di propulsori ad alte prestazioni, con oltre 3mila vittorie e più di 100 campionati di sport motoristici tra piloti e costruttori.

Le dichiarazioni

“La F1 richiede innovazione ed eccellenza che vanno oltre i confini. È un onore per General Motors e Cadillac unirsi alla serie di corse più importante al mondo e ci impegniamo a competere con passione e integrità per elevare lo sport per gli appassionati di corse in tutto il mondo”, ha affermato il presidente di General Motors Mark Reuss. “Questo è un palcoscenico globale per noi per dimostrare l’esperienza ingegneristica e la leadership tecnologica del nostro gruppo a un livello completamente nuovo”.

“Siamo entusiasti di collaborare con General Motors per portare una presenza dinamica in Formula 1”, ha affermato Dan Towriss, ceo delle attività motorsport di TWG Global. “Insieme, stiamo assemblando un team di livello mondiale che incarnerà l’innovazione americana e regalerà momenti indimenticabili agli appassionati di corse in tutto il mondo. Apprezziamo il supporto di FIA e FOM alla nostra candidatura e il loro riconoscimento del valore che possiamo apportare al campionato”.

Soddisfatto anche Mario Andretti. “Il mio primo amore è stata la Formula 1 e ora, 70 anni dopo, il paddock della F1 è ancora il mio posto felice. Sono assolutamente entusiasta di Cadillac, della Formula 1, di Mark Walter e di Dan Towriss. Per essere ancora coinvolto in questa fase della mia vita, devo darmi un pizzicotto per assicurarmi di non stare sognando”, ha aggiunto.

