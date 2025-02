Trump: “Dal 2 aprile dazi del 25% su auto, semiconduttori e prodotti farmaceutici”

Da quando si è insediato alla Casa Bianca, Trump ha imposto dazi del 10% su tutte le importazioni dalla Cina (in aggiunta alle imposte già esistenti) e del 25% su beni dal Messico e sulle importazioni non energetiche dal Canada. Inoltre ha fissato per il 12 marzo la data di inizio dei dazi del 25% su tutto l’acciaio e l’alluminio importati, eliminando le esenzioni per Canada, Messico, Unione europea e altri partner commerciali.