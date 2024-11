Biogena arriva sul mercato italiano per la ricerca del benessere fisico e mentale

Biogena, azienda specializzata nello sviluppo di integratori di micronutrienti di alta qualità per la cura del corpo a 360 gradi, annuncia il suo arrivo sul mercato italiano. Fondata nel 2006 dal Dottor Albert Schmidbauer, Biogena è uno dei pochi produttori in Europa di sostanze pure (ossia prive di additivi, come coloranti artificiali, esaltatori di sapidità, rivestimenti o agenti distaccanti), ponendosi quindi come un partner affidabile e di qualità nel campo della salute e del benessere. A questo si aggiunge il principio di biodisponibilità alla base dello sviluppo dei prodotti, che fa sì che ogni proposta contenga la quantità corretta di nutriente affinché questo sia effettivamente assorbito dall’organismo, così da essere utilizzato correttamente per le funzioni metaboliche.

Dallo sviluppo del prodotto alla spedizione, la filiera di Biogena vanta controlli rigorosi e un intenso lavoro di ricerca svolto da un team scientifico, tra i più grandi del settore, che ha portato alla nascita di oltre 260 integratori, tra classici, green drinks e soluzioni da bere, contenenti vitamine, minerali, oligoelementi e altri nutrienti vitali per il benessere dell’organismo e proposti in formulazioni basate su rigorose evidenze scientifiche, come evidenzia anche Albert Schmidbauer, fondatore e ceo della società.

Partendo dall’inizio, Biogena arriva in Italia. Di conseguenza, quali sono i suoi punti di forza?

Il nostro ingresso sul mercato italiano rappresenta un’importante opportunità per realizzare la nostra mission in un paese che ha una forte vocazione alla ricerca del benessere fisico e mentale: nello specifico, offrire alle persone una salute migliore e maggiore benessere psicofisico, grazie a standard di qualità senza compromessi. Biogena, infatti, è tra i pochi produttori in Europa, con un proprio stabilimento di produzione, a garantire prodotti composti esclusivamente da sostanze pure, completamente privi di coloranti sintetici, emulsionanti, leganti e agenti distaccanti. La nostra forza risiede proprio in questo: nello sviluppo e nella produzione interna di integratori alimentari a base di micronutrienti di alta qualità, seguendo i principi della sostanza pura e della massima biodisponibilità, ovvero la quantità di un nutriente effettivamente assorbita dall’organismo e utilizzata per le funzioni metaboliche. In questo modo, garantiamo un assorbimento ottimale dei principi attivi e la migliore tollerabilità possibile, per effetti nutrizionali e fisiologici dimostrati.

In termini di approccio?

Il nostro approccio è, sin dalla nascita dell’azienda, fortemente improntato sulla ricerca all’avanguardia e sull’innovazione basata sull’evidenza scientifica, con un team composto da oltre 25 esperti che collabora a stretto contatto con medici, università e istituti rinomati per sviluppare formulazioni che rispettino i più elevati standard di efficacia, capacità di assorbimento e sicurezza alimentare. Questa è una chiara differenziazione sul mercato e un valore aggiunto fondamentale per i nostri clienti, sia in ambito di prevenzione che di terapia.

E qual è la risposta che vi aspettate dal mercato italiano?

Molto positiva. Il mercato italiano è noto per essere esigente e mostra un forte interesse verso prodotti di alta qualità, con una provenienza chiara e trasparente, in particolare nel settore della salute e del benessere. Attraverso il webshop di Biogena offriamo accesso diretto a oltre 260 preparati a base di micronutrienti sviluppati con cura, tra cui integratori alimentari tradizionali, il nostro innovativo Green Drink e soluzioni da bere per la bellezza e per lo sport, basati su rigorose evidenze scientifiche che riflettono la nostra passione per la salute. Siamo particolarmente orgogliosi della nostra lunga collaborazione con oltre 23mila medici e terapeuti che ripongono la loro fiducia in noi e utilizzano attivamente i nostri prodotti premium sia in ambito terapeutico che preventivo. Anche in Italia, il nostro obiettivo è raggiungere direttamente i professionisti del settore sanitario, offrendo loro prodotti affidabili per supportare la salute dei loro pazienti/clienti.

Siamo convinti che la nostra mission, i prodotti di alta qualità e la collaborazione con professionisti della salute e del benessere troveranno un riscontro duraturo in Italia. La nostra totale trasparenza nell’etichettatura e nella composizione dei prodotti, insieme al nostro ruolo di partner affidabile e esperto, contribuiranno a consolidare rapidamente la fiducia dei clienti italiani nel nostro brand.

Uno dei vostri prodotti di punta è Biogena One, che sfrutta il biohacking per la sua formulazione. Di cosa si tratta nello specifico? e come può essere a servizio del benessere mente-corpo?

Partiamo dalla definizione di biohacking. Nel senso più ampio è quella di conoscere meglio il proprio corpo e comprenderlo al punto da sapere come trarne il massimo. A differenza di quello che si può pensare, quando si parla di biohacking si intende una metodologia che comprende non solo l’utilizzo di tecnologie moderne per l’auto-ottimizzazione del proprio fisico, ma anche movimento, docce alternate, esercizi di rilassamento, di concentrazione e tecniche per dormire meglio. Biogena One, il nostro premium supplement drink, è un esempio straordinario di come il biohacking moderno possa migliorare in modo mirato la salute, le prestazioni e la capacità di rigenerazione. Parliamo di un metodo che rappresenta l’applicazione intelligente delle conoscenze scientifiche per realizzare il proprio potenziale e ottimizzare il benessere su tutti i livelli.

In termini di formulazione?

Si tratta di una formulazione innovativa composta da 99 ingredienti di alta qualità, come vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, probiotici, carotenoidi e funghi vitali. Questi componenti selezionati con cura agiscono in sinergia per supportare la lucidità mentale, l’energia fisica, la forza del sistema immunitario e la digestione. Il biohacking, in questo contesto, non è solo una scelta di vita, ma una pratica moderna e adatta alla vita quotidiana, integrata nella formulazione di questo green drink. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Martin Gratzer, un biohacker esperto e atleta di alto livello, per soddisfare le esigenze di uno stile di vita attivo e moderno.

La percentuale di persone che ha riscontrato un miglioramento significativo dopo quattro settimane di utilizzo di Biogena One parla da sola.

In termini di affaticamento, l’85% si è sentito meno esausto, con il 54% che ha riportato maggiore energia. Guardando alla digestione, l’85% ha avuto meno disturbi, alla qualità del sonno, il 70% ha riferito di dormire meglio e nessuno ha lamentato problemi di sonno dopo quattro settimane. E infine, guardando ai sintomi di ansia, il 60% ha sperimentato una riduzione di sensazione di ansia e preoccupazione, migliorando significativamente il benessere emotivo e mentale.

Da parte dei brand, soprattutto quelli che operano nel settore del benessere, c’è sempre più attenzione nei confronti della sostenibilità. Voi come vi state muovendo in questo ambito?

Adottiamo un modello People-Planet-Profit, che armonizza business, ambiente e persone. Il profitto non è un dato, ma una condizione necessaria per garantire la nostra indipendenza. Ciò che davvero ci motiva sono i nostri valori: responsabilità, fiducia, rispetto, coraggio e performance. Questi principi guidano la nostra cultura aziendale e le nostre azioni, in particolare nel campo della sostenibilità.

Dal 2021 documentiamo i nostri progressi in un rapporto annuale sulla sostenibilità, in cui illustriamo in modo trasparente come evitiamo, riduciamo e compensiamo le emissioni di CO₂. Grazie a progetti ambientali certificati e riconosciuti, compensiamo le emissioni inevitabili, operando così in completa neutralità climatica.

Parlando di iniziative?

Alcune delle nostre iniziative tangibili più significative includono: Eco packaging, realizzato con derivati della canna da zucchero, che, come il legno, assorbono CO₂. Ogni confezione venduta contribuisce attivamente alla riduzione delle emissioni di CO₂ – solo quest’anno risparmieremo oltre 150 tonnellate di CO₂ equivalenti. Poi, in termini di mobilità verde, la nostra flotta di veicoli, composta da E-Mini, è alimentata con l’energia proveniente dai nostri impianti fotovoltaici, un passo innovativo verso una mobilità rispettosa del clima. Non dimenticano poi la logica sostenibile: i nostri prodotti vengono trasportati in contenitori riutilizzabili verso il centro logistico in Alta Austria, riducendo significativamente i materiali d’imballaggio e le emissioni. La nostra missione di conciliare economia e ambiente si riflette anche nel nostro stabilimento produttivo, il Biogena Good Health World, situato a Koppl, vicino a Salisburgo, in Austria. Qui abbiamo tetti verdi, un impianto fotovoltaico e un biotopo che promuove la biodiversità e offre un rifugio a specie a rischio di estinzione. Per noi, quindi, la sostenibilità non è uno slogan, ma un elemento profondamente radicato nel nostro Dna. Siamo convinti che una vera responsabilità non si limiti a considerare il presente, ma lavori attivamente per plasmare il futuro per il pianeta, le persone e un’economia sostenibile e redditizia.

