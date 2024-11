L’incontro inaspettato: Zuck va a cena da Trump a Mar-A-Lago

Il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, ha incontrato il presidente eletto Donald Trump nella residenza di Mar-A-Lago, in Florida. Il fondatore di Facebook tenta così di ricucire i rapporti con Trump, che in passato aveva accusato i social di Zuck di cercare di censurare lui e i suoi sostenitori.

Aspetti principali

Stephen Miller , che ricoprirà il ruolo di vice capo di Gabinetto per le Politiche sotto l’amministrazione Trump, ha confermato l’incontro durante un’intervista rilasciata a Fox News.

, che ricoprirà il ruolo di vice capo di Gabinetto per le Politiche sotto l’amministrazione Trump, ha confermato l’incontro durante un’intervista rilasciata a Fox News. Miller ha dichiarato al conduttore di Fox News, Brian Kilmeade, che Zuckerberg ha “chiarito di voler sostenere il rinnovamento dell’America sotto la guida di Trump” e vede il presidente eletto come un “agente di cambiamento e prosperità.”

dell’America sotto la guida di Trump” e vede il presidente eletto come un “agente di cambiamento e prosperità.” Un portavoce di Meta ha confermato l’incontro, dichiarando a diversi media che Zuckerberg era “grato per l’invito a cenare con Trump e incontrare i membri del suo team per discutere della nuova amministrazione”.

Il portavoce non ha fornito dettagli riguardo i temi discussi da Zuck e Trump, ma ha aggiunto: “Questo è un momento importante per il futuro dell’innovazione americana.”

Secondo il New York Times, Zuckerberg è arrivato a West Palm Beach, in Florida, martedì sera e durante l’incontro di mercoledì i due uomini si sarebbero scambiati principalmente convenevoli.

Sullo sfondo

Il rapporto tra Trump e Meta è stato a lungo conflittuale, specialmente dopo che gli account Facebook e Instagram del tycoon erano stati sospesi a seguito dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Trump aveva reagito con rabbia alla sospensione, definendola “un insulto” agli americani che avevano votato per lui, aggiungendo: “Non dovrebbero poterla far franca con questa censura: alla fine vinceremo noi.” Sebbene gli account di Trump siano stati ripristinati all’inizio del 2023, ha continuato a criticare l’azienda e Zuckerberg. A marzo, Trump si è opposto al divieto per la cinese TikTok – che aveva sostenuto durante il suo primo mandato – e ha dichiarato di considerare Facebook una minaccia più grave, definendolo “un nemico del popolo”. A luglio, Trump ha attaccato il ceo di Meta in un post su Truth Social, promettendo di “perseguire i responsabili di frodi elettorali, incarcerandoli per lunghi periodi di tempo”. Ha concluso poi il post con: “ZUCKERBUCKS, stai attento!”

Curiosità

Nonostante sia stato spesso bersaglio degli insulti di Trump, Zuckerberg, a luglio, lo ha elogiato, sottolineandone la resilienza dopo il primo tentativo di assassinio contro di lui avvenuto all’inizio di quel mese. All’epoca, il ceo di Meta ha dichiarato a Bloomberg che l’immagine di Trump che alza il pugno dopo che un proiettile gli aveva sfiorato l’orecchio era stata: “Una delle cose più incredibili che abbia mai visto in vita mia”.

Il patrimonio di Musk

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, il patrimonio netto attuale di Zuckerberg è di 196,9 miliardi di dollari. Queste cifre lo rendono la quarta persona più ricca al mondo.

