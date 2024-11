La quarta tappa di Forbes Italian Excellence a Pozzuoli, nel cuore della Campania

Il tour di Forbes alla scoperta delle eccellenze italiane, partito a marzo da Firenze e destinato a visitare dieci regioni in tutto il 2025, ha fatto tappa a Pozzuoli (NA), in Campania, ospitato dal Grand Hotel Serapide. Dal food&beverage al tech, dalla sanità al welfare, dall’industria alle professioni, l’obiettivo di Forbes Italian Excellence è quello di scoprire sfide e opportunità che imprenditori, manager e istituzioni italiane si trovano ad affrontare per valorizzare il made in Italy: “Vogliamo premiare le persone che rendono grandi le aziende e le istituzioni che aiutano gli imprenditori a farcela”, afferma Nicola Formichella, amministratore delegato di Bfc Media. “Inoltre questi eventi sono anche un momento utile per fare networking, per creare nuove sinergie sul territorio”.

Le interviste alle eccellenze del territorio

Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, ha aperto il Forbes Italian Excellence con l’intervista a Elisa Zambito Marsala, responsabile di Education Ecosystem and global value programs di Intesa Sanpaolo, che ha parlato delle trasformazioni della società, del mercato del lavoro, tra nuove competenze richieste e il ruolo di primo piano che spetta all’educazione e alla formazione dei giovani.

Poi è arrivato il momento di Francesco Sposito, chef stellato del ristorante Taverna Estia. “Un cuoco deve anche essere imprenditore: solo così potrà raggiungere tutti i sogni e gli obiettivi che si è prefissato”, dichiara lo chef. Il segreto del successo? Famiglia, passione e non perdere mai quella voglia di sporcarsi le mani.

A seguire Francesca Alicata, chief external relations di Simest, che ha raccontato i progetti e gli strumenti che la società del gruppo Cdp mette a disposizione delle Pmi per esplorare i mercati globali. “Vogliamo essere dei partner delle imprese di questo territorio”, afferma Alicata.

Le successive due interviste realizzate dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Rossi, ritornano sul tema della cucina stellata. Al microfono altri due giganti del settore come Gennaro Esposito, chef stellato del ristorante Torre del Saracino, e Luigi Salomone, chef stellato di Re, Santi e Leoni. La cucina italiana tra tradizione e innovazione, le nuove sfide della ristorazione e l’approdo dei fornelli in televisione sono alcuni degli argomenti trattati sul palco del Grand Hotel Serapide.

Infine il saluto istituzionale di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che ha raccontato i progetti di sviluppo della città, il potenziale inesplorato del territorio, il ruolo dei comuni, tra sfide e opportunità che i cittadini partenopei affronteranno nel futuro.

Forbes Italian Excellence: le tavole rotonde della tappa napoletana

I due panel del Forbes Italian Excellence, moderati da Edoardo Prallini, giornalista di Forbes Italia, hanno coinvolto aziende e imprenditori del territorio per confrontarsi sui temi più caldi del momento. La prima, dal titolo Nuove tendenze del food: località, globalità e gusto contemporaneo, ha dato spazio a Vincenzo Falcone, relazioni esterne per Fedegroup con Golocius, Enrico Schettino, founder di Giappo SushiBar e partner di I Love Poke, Giuseppe Novi, chief commercial officer di Novi Srl – Food Industry, Raffaele Iervolino, founder e partner di Crazy Pizza Napoli, e Mario Luce, brand ambassador di Pizzerie O’Sarracin. Si è parlato di una filiera, quella dell’agrifood, che oggi vale più di ogni altra per contributo al Pil. E si è discusso di un settore, il food&beverage, che sta cambiando molto, tra nuovi trend dei consumatori, variazioni sulle catene di fornitura, tra sfide e ostacoli come quello della burocrazia.

La seconda tavola, intitolata Valorizzare il territorio: strategie per la crescita, ha dato voce ad Angelo Sollo, socio e responsabile della produzione di Sanseverino, Mirko Sorrentino, general manager di But Not, Francesco Furino, amministratore delegato di Vulcano Spa, e Alessia Fiengo, general manager di Sia Cloud for retail. Ottimizzare i processi interni, portare investimenti sul territorio e la situazione attuale del retail sono stati alcuni degli argomenti trattati, con un focus particolare sul settore dell’abbigliamento.

In chiusura Enzo Argante, giornalista di Forbes Italia, ha moderato una rassegna finale di startup del territorio campano. Gli imprenditori hanno raccontato in che modo le loro imprese innovative stanno rivoluzionando il proprio settore di riferimento. Hanno partecipato Talent Garden, Apple Academy, Campania NewSteel e il Distretto Aerospaziale Campano, che hanno presentato alcune delle loro più interessanti aziende innovative. Infine Amedeo Giurazza, fondatore e ceo di Verità Sgr, e Vittorio Russo, fondatore di Bottega Russo.

I protagonisti della serata:

